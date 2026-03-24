খুলছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডার, 48 বছর পর হচ্ছে রত্ন গণনা-তালিকা তৈরি
48 বছর পর খুলছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডারের দরজা ৷ কী বেরোবে এই রত্ন ভাণ্ডারের ভিতর থেকে ? সেই দিকেই নজর গোটা দেশের ৷
Published : March 24, 2026 at 7:53 PM IST
পুরী, 24 মার্চ: পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডারের গণনা ও তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া 25 মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ৷ শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনের (এসজেটিএ) তরফে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। মন্দির প্রশাসনের (SJTA) তরফে জানানো হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়াটি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথির শুভক্ষণে (দুপুর 12টা 12 মিনিট থেকে দুপুর 1টা 45 মিনিটের মধ্যে) শুরু হবে। ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করার জন্য মন্দিরের জ্যোতিষী ও সেবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সময়টি নির্ধারণ করা হয়েছে।
48 বছর আগে এই কাজে 72 দিন সময় লেগেছিল
প্রায় 48 বছর পর অনুষ্ঠিত হতে চলা এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রী জগন্নাথ দেব, বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার স্বর্ণালঙ্কার, রত্ন এবং অন্যান্য মূল্যবান সম্পদের একটি বিশদ তালিকা তৈরি করা হবে। এর আগের এই তালিকাটি 1978 সালে তৈরি হয়েছিল, যা তৈরিতে প্রায় 72 দিন সময় লেগেছিল। 1978 সালের গণনা অনুযায়ী, এই ভাণ্ডারে 454টি সোনার সামগ্রী যার মোট ওজন 128.38 কেজি এবং 293টি রুপোর সামগ্রী যার মোট ওজন 221.53 কেজি ছিল। এছাড়াও, ওই গণনায় বেশ কিছু মূল্যবান রত্ন নথিভুক্ত করা হয়।
দুটি পর্যায়ে হবে এই গণনার কাজ
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গণনার কাজটি দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে। প্রথমে বাইরের রত্নভাণ্ডার (বাহার ভাণ্ডার) গণনা করা হবে৷ এরপর ভেতরের রত্নভাণ্ডার (ভিতর ভাণ্ডার) গণনা করা হবে। রাজ্য সরকারের নির্ধারিত আদর্শ কার্যপ্রণালী (SOP) অনুযায়ী সম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করা হবে। শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনের (SJTA) প্রধান প্রশাসক অরবিন্দ পাধী, পরিদর্শন কমিটির চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বনাথ রথ-সহ কমিটির সদস্যরা পুনরায় খোলার পরে কোষাগারটি খতিয়ে দেখবেন।
এই গণনার কাজে স্বচ্ছতা ও নির্ভুল তথ্য নথিভুক্তির কাজ নিশ্চিত করতে এই প্রক্রিয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তা, স্বর্ণকার এবং রত্নবিশেষজ্ঞ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। ভবিষ্যতে যেকোনও ধরনের গরমিল এড়ানোর জন্য প্রতিটি গয়নার ডিজিটাল রেকর্ডিং, ফটোগ্রাফি এবং ভিডিয়োগ্রাফিও করা হবে। অর্থাৎ, রত্ন গণনার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির ছবি ও ভিডিয়ো করা হবে।
গণনা চলাকালীন ভক্তদের জন্য দর্শনের ব্যবস্থা
গণনা চলাকালীন ভক্তদের সুবিধার জন্য দর্শন ব্যবস্থায় সামান্য কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যারিকেড বসানো হচ্ছে এবং কিছু সময়ের জন্য ভক্তদের সীমিত দূরত্ব থেকে দর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে। এছাড়াও, ভক্তদের অসুবিধা এড়ানোর জন্য শনি, রবি এবং প্রধান উৎসবগুলিতে এই কাজ স্থগিত থাকবে।