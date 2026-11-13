পুরী যাওয়ার পথে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা বাসের, আহত মেদিনীপুরের 16 তীর্থযাত্রী ; আশঙ্কাজনক 4

পুরী যাওয়ার পথে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা বাসের, আহত মেদিনীপুরের 16 তীর্থযাত্রী ; আশঙ্কাজনক 4
Bus Accident in Jajpur: পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান ৷
Published : November 13, 2026 at 12:27 PM IST
জাজপুর, 13 নভেম্বর: জগন্নাথ দর্শনে পুরী যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ৷ মেদিনীপুর থেকে যাওয়ার সময় একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা যাত্রীবাহী বাসের ৷ দুর্ঘটনায় আহত 16 তীর্থযাত্রী ৷ 4 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ বড়চানা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর 4 জনকে কটক এসসিবি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয় । আহতদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ।
শুক্রবার ভোর 5টার দিকে ঘটনাটি ঘটে ওড়িশার জাজপুর জেলার বড়চানা থানা এলাকার বড়চানা ওভারব্রিজের কাছে । বড়চানা পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহতদের প্রথমে বড়চানা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয় । গুরুতর আহত 4 জনকে কটক এসসিবি মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে ।
বাসের এক যাত্রী বলেন, "আমরা সবাই মেদিনীপুর থেকে আসছিলাম । পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে । বাসে 55 জন যাত্রী ছিলেন । ভোর 5টার দিকে ঘটনাটি ঘটে । আমরা সবাই বাসের ভিতরে ঘুমিয়ে ছিলাম, প্রচণ্ড জোর ধাক্কায় আমাদের ঘুম ভেঙে যায় । গুরুতর আহতদের কটক এসসিবি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে ।"
স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী, শুক্রবার ভোরে মেদিনীপুর থেকে পুরীর দিকে দ্রুতগতিতে আসা বাসটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বড়চানা ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারেন । দুর্ঘটনায় বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে এবং 16 জন যাত্রী আহত হয়েছেন ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বড়চানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং উদ্ধারকাজের জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দেয় । দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাস থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করেন এবং অ্যাম্বুলেন্সে করে বড়চানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান । পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।
আহত আরেক যাত্রীর কথায়, "আমরা জগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরী যাচ্ছিলাম । বাসের চালক বুঝতে পারেননি যে সামনের গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে, আর তখনই তিনি ধাক্কা দেন । অনেকেই আহত হয়েছেন । দুর্ঘটনার সময় আমাদের কেউ কেউ গাড়িতে বসে ছিলেন, আবার কেউ কেউ ঘুমাচ্ছিলেন । আমরা সামান্য আঘাত পেয়েছি, তবে আমাদের সঙ্গে আসা প্রতিবেশীরা গুরুতর আহত হয়েছেন ।"
বড়চানা মেডিক্যাল হেলথ অফিসার বলেন, "মা পদ্মা নামের একটি বেসরকারি বাস পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে পুরীর দিকে যাচ্ছিল । বড়চানা ওভারব্রিজে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি । আশেপাশের এলাকা থেকে 14 জন আহত ব্যক্তিকে এখানে আনা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে 4 জন গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁদের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে । যাঁরা সামান্য আঘাত পেয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসা করে ওষুধ দেওয়া হয়েছে । বাসচালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।"