ইথিয়োপিয়ায় বসে পঞ্জাবে খুনের হমকি ! গ্যাংস্টার গুরবিন্দরকে ধরে আনা হল ভারতে

ইথিয়োপিয়ায় বসে পঞ্জাবে খুনের হমকি ! গ্যাংস্টার গুরবিন্দরকে ধরে আনা হল ভারতে
Punjab gangster: আন্তর্জাতিক স্তরে দশ মাস ধরে তাকে খুঁজতে চালানো হচ্ছিল তল্লাশি অভিযান ৷ পঞ্জাব পুলিশ গুরবিন্দরকে ইথিয়োপিয়া থেকে নিয়ে এসেছে ভারতের মাটিতে ৷
Published : November 8, 2026 at 6:15 PM IST
চণ্ডীগড়, 8 নভেম্বর: বিদেশের মাটিতে বসে দেশে অপরাধ চালাত নিজের লোকজন দিয়ে ৷ তোলাবাজি, খুনের হুমকি, গুলি চালানোর মতো সব কিছুই ছিল অপরাধের তালিকায় ৷ ইথিয়োপিয়ায় সক্রিয় 'দোনি বাল-প্রভ দাসুয়াল' গ্যাং-এর সেই অন্যতম চক্রী, গুরবিন্দর ওরফে আফ্রিদিকে ভারতে আনার ক্ষেত্রে বড়সড় সাফল্য পেল পঞ্জাবের পুলিশ ৷
আন্তর্জাতিক স্তরে দশ মাস ধরে তাকে খুঁজতে চালানো হচ্ছিল তল্লাশি অভিযান ৷ শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার সাহায্য নিয়ে পঞ্জাব পুলিশ তাদের অ্যান্টি গ্যাংস্টার টাস্ক ফোর্স (AGTF)-এর মাধ্যমে গুরবিন্দরকে ইথিয়োপিয়া থেকে নিয়ে এসেছে ভারতের মাটিতে ৷
In a major breakthrough, Anti-Gangster Task Force (#AGTF) Punjab, in coordination with the Overseas Fugitive Tracking and Extradition Cell (#OFTEC) of Counter Intelligence, Punjab with the support of Central Agencies, secures the deportation of Gurwinder alias Afridi, a key kingpin of the Doni Bal–Prabh Dassuwal gang, from Ethiopia following a 10-month-long international manhunt under Operation SHAHID. Preliminary investigation reveals that the accused was allegedly directing targeted killings, extortion-related firing incidents and organised criminal activities in Punjab from abroad. The Punjab Government had announced a reward of ₹5 lakh on the information leading to his arrest. The operation involved sustained intelligence gathering, surveillance and tracking across multiple countries in Asia, South-America and Africa, in close coordination with national and international agencies. We thank the Ministry of External Affairs and all other central agencies as part of this international cooperation. @PunjabPoliceInd remains committed to dismantling gangster networks, preventing organised crime and ensuring peace and security across #Punjab.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 8, 2026
'দোনি বাল-প্রভ দাসুয়াল' গ্যাং-এর হয়ে ইথিয়োপিয়া থেকে ভারতে সংগঠিত অপরাধ চক্র চালাত গুরবিন্দর ৷ পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব এই খবর জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷
তিনি লিখেছেন, প্রাথমিক তদন্ত থেকে উঠে এসেছে অভিযুক্ত গুরবিন্দর ওরফে আফ্রিদি ইথিয়োপিয়ায় বসে বসে পঞ্জাবে খুন করার নির্দেশ দিত ৷ খুনের হুমকি, তোলাবাজি, ছিনতাই, গুলি চালানো, কিছুই বাদ ছিল না ৷ গুরবিন্দরকে ধরে দিতে পারলে পঞ্জাব পুলিশ 5 লক্ষ টাকা ইনাম দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল ৷
ডিজিপি জানিয়েছেন, দশ মাস ধরে গুরবিন্দরকে খোঁজার অভিযান চলছিল আন্তর্জাতিক স্তরে ৷ পঞ্জাবের অ্যান্টি গ্যাংস্টার টাস্ক ফোর্স (AGTF) এই বিষয়ে 'ওভারসিজ ফিউজিটিভ ট্র্যাকিং অ্যান্ড এক্সট্র্যাডিশন' সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে মিলিত অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে ৷ গুরবিন্দরকে ভারতের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে তারা ৷
আন্তর্জাতিক গ্যাং-এর এই চক্রীকে হাতে পেতে বহু দিন ধরে জাল বুনেছিল পুলিশ ৷ চলেছে টানা নজরদারি ৷ গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান হয়েছে,নিয়মিত ৷ এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ধারাবাহিক ভাবে ট্র্যাকিং চালানো হয়েছে ৷ সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এজেন্সিগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে প্রতি মুহূর্তে এগিয়েছে পঞ্জাব পুলিশ ৷
এই অভিযানের সাফল্যের জন্য ডিজিপি ধন্যবাদ দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রক-সহ অন্য সব কেন্দ্রীয় সংস্থাকে, যারা আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা করেছে ৷ গ্যাংস্টার চক্র ভাঙতে পঞ্জাব পুলিশ সবসময় বদ্ধপরিকর বলে জানান ডিজিপি ৷ পঞ্জাবের সর্বত্র সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷
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