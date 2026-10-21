দিল্লি বিমানবন্দরে 3 ঘণ্টা আটক মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, 50 হাজার জরিমানা
Bhagwant Mann detained Delhi airport: আপ-এর দাবি, সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁদের উপর "উপরমহল থেকে প্রচণ্ড চাপ" ছিল ৷
Published : October 21, 2026 at 1:37 PM IST
চণ্ডীগড়, 21 অক্টোবর: প্যারিস থেকে ফেরার পথে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে দিল্লির বিমানবন্দরে তিন ঘণ্টা আটকে রাখার অভিযোগ করল আম আদমি পার্টি (আপ) ৷ আপ-এর অভিযোগ, সোমবার রাতে দিল্লি বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে আটক করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হয়েছে।
আপ-এর দাবি, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে 50 হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে । তাদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁদের উপর "উপরমহল থেকে প্রচণ্ড চাপ" ছিল ৷ দলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করা এবং ভগবন্ত মানের বিদেশ সফরের জন্য পলিটিক্যাল ক্লিয়ারেন্স আটকে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে । তবে, ঠিক কী কারণে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল বা জরিমানা করা হল, তা অবশ্য স্পষ্ট করা হয়নি ৷ কেন্দ্রীয় সরকারও এই অভিযোগের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি ৷
পঞ্জাব আপ-এর মিডিয়া ইন-চার্জ বলতেজ পান্নু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের উন্নয়নে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ তুলেছেন । তাঁর দাবি, পঞ্জাবের অগ্রগতি দেখে কেন্দ্র অসন্তুষ্ট ৷ পান্নু জানান, 17 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত প্যারিসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক খাদ্য বাণিজ্য প্রদর্শনী ‘সিয়াল প্যারিস 2026’ (SIAL Paris 2026)-এ পঞ্জাবের পণ্যের প্রচারের জন্য ভগবন্ত মান প্যারিস গিয়েছিলেন । সেখানে মার্কফেড-এর পক্ষ থেকে পাঞ্জাবি রাজমার প্রচার করা হয় বলেও জানান তিনি।
বলতেজ পান্নুর মতে, কেন্দ্র রাজনৈতিক ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করলে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে রাজ্য সরকার একটি আবেদন জানায় । আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করার পরেই ভগবন্ত মান এই সফরে যেতে পেরেছিলেন । তিনি আরও দাবি করেন, আদালত নির্দেশ দিয়েছিল যে সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রীকে যেন সম্পূর্ণ প্রোটোকল দেওয়া হয় । অথচ, পান্নুর অভিযোগ, প্যারিসে নিযুক্ত কনসাল জেনারেলও ভগবন্ত মানের সঙ্গে দেখা করেননি।
বলতেজ পান্নুর দাবি, ভগবন্ত মান ভারতে ফিরে আসার পর আধিকারিকরা তাঁকে দিল্লির বিমানবন্দরে তিন ঘণ্টা আটকে রাখেন । তাঁরা এর কারণ হিসেবে তাঁর পৌঁছতে দেরি হওয়া এবং সঙ্গে থাকা জিনিসপত্রের পরীক্ষার কথাই জানিয়েছিলেন ৷ আপ অবশ্য এইসব ব্যাখ্যাগুলিকে মিথ্যা বলে দাবি করেছে ৷ পাশাপাশি এই ঘটনাকে পঞ্জাবের প্রতি অপমান হিসেবেও বর্ণনা করেছে আপ ৷
বলতেজ পান্নুর অভিযোগ, বিমানবন্দরে আধিকারিকরা ভগবন্ত মানকে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়ার পর, তিনি যখন তাঁর মালপত্র গাড়িতে তুলছিলেন, তখন তাঁকে ধাওয়া কর হয় ৷ এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে জরিমানার নোটিশও ধরানো হয়েছে ৷ আপ-এর দাবি, বিমানবন্দরের আধিকারিকরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এমনটা করেছেন ।
আপ মুখপাত্র প্রশ্ন তুলেছেন, "অন্য কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কি কখনও বিমানবন্দরে আটকে রাখা হয়েছে বা জরিমানা করা হয়েছে ?" তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পঞ্জাবকে দুর্বল করার অভিযোগও তুলেছেন । তাঁর দাবি, কৃষক আন্দোলনের সময় কেন্দ্র পঞ্জাবের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল ৷ আর সেই কারণেই রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে দিয়েছিল।