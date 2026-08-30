'প্রশ্ন করা অবাধ্যতা নয়, গণতন্ত্রের অঙ্গ', আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে বার্তা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির

'প্রশ্ন করা অবাধ্যতা নয়, গণতন্ত্রের অঙ্গ', আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে বার্তা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির
বিচারপতির কথায়, কোনও ছাত্রছাত্রী ভিন্ন মত প্রকাশ করলে বা কঠিন প্রশ্ন তুললে তাঁকে শাস্তির ভয় দেখানো যায় না। এমন পদক্ষেপ শুধু ক্ষমতার অপব্যবহারই নয়, অসাংবিধানিকও।
By PTI
Published : August 30, 2026 at 8:21 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 অগস্ট: প্রশ্ন করা কি অপরাধ ? মতের অমিল কি শাস্তিযোগ্য ? বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে এই দুই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুইয়াঁ । তাঁর কথায়, কোনও ছাত্রছাত্রী ভিন্ন মত প্রকাশ করলে বা কঠিন প্রশ্ন তুললে তাঁকে শাস্তির ভয় দেখানো যায় না । এমন পদক্ষেপ শুধু ক্ষমতার অপব্যবহারই নয়, অসাংবিধানিকও ।
রবিবার দিল্লির ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটির 13তম সমাবর্তনে স্নাতকোত্তর পড়ুয়াদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন বিচারপতি ভুইয়াঁ । সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ।
বিচারপতির বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি জায়গা, যেখানে নিজের পরিচিত মতের বাইরেও নানা ধারণার সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচয় হয় । সেখানে প্রতিষ্ঠিত মত বা ধারণাকেও পরীক্ষা করা, প্রশ্ন করা এবং যুক্তির মাধ্যমে তার বিরোধিতা করার সুযোগ থাকা উচিত । মতের অমিল যেন কখনও শত্রুতায় পরিণত না হয় ।
বিচারপতি বলেন, "পড়ুয়ারা যখন ভিন্ন মত প্রকাশ, প্রশ্ন করেন, তখন তাঁদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখানো যায় না । এটা অসাংবিধানিক । এটা ক্ষমতা ও পদের অপব্যবহার ।"
তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়েই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার অভ্যাস তৈরি হয় । সেখানে কোনও ছাত্র যাতে কঠিন প্রশ্ন করতে ভয় না পান, সেটাই সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের লক্ষ্মণ । প্রশ্ন করা অবাধ্যতা নয়, বরং গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ ।
সংবিধানের প্রসঙ্গ টেনে বিচারপতি ভূইয়াঁ বলেন, মুক্ত সমাজে ভিন্ন মত ও বিশ্বাস থাকবেই । জনজীবনে মানুষের অংশগ্রহণ তখনই অর্থবহ হয়, যখন সেখানে ভিন্নমত বা dissent-এর জায়গা থাকে । তাঁর কথায়, সহনশীলতা শুধুমাত্র সামাজিক গুণ নয়, এটি একটি সাংবিধানিক মূল্যবোধ ।
ভারতের ঐতিহ্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি । বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধীর দেশের সঙ্গে অসহিষ্ণু মানসিকতা মানানসই নয় বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি । তাঁর বক্তব্য, অসহিষ্ণুতা এক ধরনের হিংসা । মতের অমিলকে যখন আর স্বাভাবিক মতপার্থক্য হিসাবে দেখা হয় না, বরং তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া, প্রত্যাখ্যান করা বা শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়, তখনই সংবিধানের স্বাধীনতার কাঠামো দুর্বল হতে শুরু করে । বিচারপতির কথায়, "মতপার্থক্য নিয়ে সহাবস্থান করতে পারার ক্ষমতাই উদার সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূল কথা ।"
আইনজীবী, আইন গবেষক এবং পড়ুয়াদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি । তাঁর মতে, মতবিরোধ বা dissent-এর মুহূর্তেও স্বাধীনতা, সাম্য, মর্যাদা এবং ন্যায়- এই সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলিকে আইনের ব্যাখ্যার কেন্দ্রে রাখতে হবে ।
গণতন্ত্রের সাফল্যের মাপকাঠি কোথায়, তারও ব্যাখ্যা দেন বিচারপতি ভুইঁয়া । তাঁর কথায়, গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ নয় যখন সবাই একই ভাষায়, একই মত প্রকাশ করেন । বরং ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠ একই সমাজে পাশাপাশি থাকতে পারে কি না, তাদের কথা শোনা হয় কি না এবং মতের অমিল সত্ত্বেও তাঁদের মর্যাদা দেওয়া হয় কি না, সেখানেই গণতন্ত্রের আসল পরীক্ষা ।
আর সেই পরীক্ষার শুরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই হওয়া উচিত বলে বার্তা দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি । তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, প্রশ্নকে ভয় দেখিয়ে থামানো নয়, যুক্তি দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় ।
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