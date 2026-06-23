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বিয়ের 5 মাস আগে হবু স্বামীকে পাহাড় থেকে ফেলে খুন, পুলিশের জালে বাগদত্তা ও তাঁর প্রেমিক

নভেম্বরে ছিল রাজকীয় বিয়ের আয়োজন। রাজস্থানের উদয়পুরে বুক করা হয়েছিল প্রাসাদ ৷ কিন্তু তার আগেই বাগদত্তা ও তাঁর প্রেমিকের হাতে খুন কেতন ৷

Ketan Agrawal murder
কেতন বিশাল আগরওয়াল (বাঁ-দিকে), সিয়া গয়াল (ডানদিকে) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 8:27 PM IST

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পুণে, 23 জুন: পুণের ব্যবসায়ী কেতন বিশাল আগরওয়ালের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ লোনাভালায় পা-পিছলে পড়ে মৃত্যু হয়নি কেতনের ৷ ঠান্ডা মাথায় তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷ কেতনকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে খুন করেন বাগদত্তা সিয়া গয়াল ও তাঁর প্রেমিক ৷ বাগদত্তার জন্মদিনের ট্রিপ ছিল কেতনের মৃত্যুফাঁদ !

প্রাথমিকভাবে কেতনের মৃত্যুকে দুর্ঘটনা বলেও মনে হলেও, নিছক কোনও দুর্ঘটনা ছিল না ৷ নেপথ্যে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছে ব্যবসায়ীপুত্রকে । মঙ্গলবার কেতন আগরওয়ালের বাগদত্তা ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ পুণে গ্রামীণ পুলিশের এক তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, "ব্যবসায়ীপুত্রের মৃত্যুর ঘটনায় বেশ কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর এটা নিশ্চিত, কেতনের মৃত্যু কোনও দুর্ঘটনা নয় ৷ এটি পরিকল্পিত হত্যা। ইতিমধ্যেই কেতনের বাগদত্তা এবং তাঁর এক পুরুষ বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।"

নভেম্বরে ছিল রাজকীয় বিয়ের আয়োজন। রাজস্থানের উদয়পুরে প্রাসাদও বুক করা হয়েছিল ৷ কিন্তু বাগদান হওয়ার পর নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখার আগেই খুন হতে হল পুণের বছর ছাব্বিশের এই তরুণকে ৷ ৷ পুণের লোহাগড় দুর্গের গভীর খাদে কেতনকে ঠেলে ফেলে দেন বাগদত্তা সিয়া ও তাঁর প্রেমিক ৷ এই ঘটনাই স্মৃতি উস্কে দিয়েছে রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডের ৷

গত বছরের মে মাসে মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে প্রেমিকের সঙ্গে মিলে খুন করার অভিযোগ ওঠে সদ্যবিবাহিত স্ত্রী সোনম রঘুবংশীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে ৷ গ্রেফতার হয়েছেন সোনম ও তাঁর প্রেমিক-সহ 9 জন। পুণের তরুণ ব্যবসায়ীর মৃত্যু যেন রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিকে উস্কে দিল।

পুণের গাহুঞ্জের বাসিন্দা তথা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী 26 বছর বয়সি কেতন আগরওয়ালের দেহ 18 জুন দুর্গের কাছে একটি খাদে পাওয়া যায়। শুরুতে মনে করা হয়েছিল, লোহাগড় দুর্গে দুর্ঘটনাবশত পড়ে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছিল, দুর্গে প্রবল হাওয়ার মধ্যে বাগদত্তা ও বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেকিং ও ছবি তোলার সময় কেতন প্রায় 400 ফুট গভীর খাদে পড়ে যান। কিন্তু তদন্তে কেতনের বাগদত্তা সিয়া গয়াল এবং তাঁর 22 বছর বয়সি প্রেমিক চেতন বাবুলাল চৌধুরীর গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উঠে আসে ৷

ঘটনার সময় পুলিশ একটি 'দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু'র (অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ) রিপোর্ট নথিভুক্ত করেছিল ৷ কারণ, সিয়া লোনাভালা গ্রামীণ পুলিশকে জানিয়েছিলেন, দুর্গে বেড়াতে গিয়ে পা-পিছলে কেতন নীচে পড়ে যান ৷ পুণের গ্রামীণের পুলিশ সুপার সন্দীপ সিং গিল জানান, মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করে ৷ তিনি বলেন,"আমাদের তদন্তকারী দল আর্থিক বিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেছে ৷ তদন্তের সময় পুলিশ জানতে পারে যে, সিয়ার সঙ্গে পুনের কোন্ধওয়ার বাসিন্দা চেতন বাবুলাল চৌধুরীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল।"

তিনি আরও জানান, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে তাঁদের বিয়ের আগের ফটোশুটের (প্রি-ওয়েডিং শুট) পরিকল্পনা ছিল। তাঁরা পুনে থেকে রওনাও হয়েছিলেন। কিন্তু মুম্বই পৌঁছনোর পর দেখা যায় কেতন আগরওয়ালের পাসপোর্টটি পাওয়া যাচ্ছে না। পরে জানা যায় যে, অভিযুক্ত সিয়া গয়ালই ইচ্ছাকৃতভাবে পাসপোর্টটি সরিয়ে ফেলেছিলেন ৷ কারণ তিনি বালিতে যেতে চাননি। উভয় পরিবার 19 জুন সিয়া গয়ালের জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করেছিল ৷ কিন্তু সিয়া তাতেও যেতে চাননি। তাই, 18 জুন সিয়া জোর করে কেতনকে লোহাগড় দুর্গে নিয়ে যায়। আর চেতন চৌধুরী আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল ৷ দু'জন মিলেই কেতনকে পাহাড়ের খাদে ঠেলে ফেলে দেয় ৷

তদন্তে জানা গিয়েছে, কেতন আগরওয়ালকে বিয়ে করতে রাজি ছিলেন না সিয়া ৷ কারণ সহকর্মী চেতন চৌধরীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর ৷ কেতনকে সরিয়ে ফেলতে দু'জনে ষড়যন্ত্র করে ৷ সন্দেহের ভিত্তিতে স্থানীয় ক্রাইম ব্রাঞ্চ চেতন চৌধুরীকে হেফাজতে নেয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সিয়ার সঙ্গে চৌধুরীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগরওয়াল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন বলে তাঁরা দু'জনে মিলে তাঁকে সরিয়ে ফেলার ছক কষেছিলেন। চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে সিয়াকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুণের গ্রামীণের পুলিশ সুপার সন্দীপ সিং গিল বলেন,"কেতনের বাবা বিশাল আগরওয়ালের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে লোনাভালা গ্রামীণ পুলিশ মঙ্গলবার ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'র সংশ্লিষ্ট ধারায় হত্যা ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করেছে ৷"

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KETAN AGRAWAL MURDER CASE
FINACEE AND FRIEND ARRESTED
PUNE MURDER CASE
বাগদত্তার হাতে খুন কেতন
KETAN AGRAWAL MURDER

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