সুন্দরীদের দেখলেই জ্বলে উঠত, নিজের সন্তান-সহ 4 খুন ! মহিলা সিরিয়াল কিলারের পর্দাফাঁস

দেখতে সুন্দর লাগলেই জলে ডুবিয়ে খুন ৷ এই নিয়ে 4 জনের জীবন নিয়েছে ওই মহিলা সিরিয়াল কিলার ৷ ছাড়েনি নিজের শিশুপুত্রকেও ৷

HARYANA WOMAN KILLER
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 4, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
পানিপত (হরিয়ানা), 4 ডিসেম্বর: সুন্দরী দেখলেই জ্বলে উঠত ৷ বিশেষত ছোট, সুন্দর মেয়েদের ৷ ছাড়েনি নিজের ছেলেকেও ৷ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের ছোট ও সুন্দর মেয়েদের দেখলেই বাঘের মতো শিকার করত সে ৷ 1 ডিসেম্বর পুলিশের কাছে খবর পৌঁছয়, বিয়ে বাড়িতে একটি 6 বছরের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ৷ পুলিশ পৌঁছনোর পর বাড়ির স্টোর-রুম থেকে জলের ডাম থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয় ৷ হরিয়ানার পানিপথ (Panipat Murder)-এর ঘটনায় পুলিশ এক মহিলাকে গ্রেফতার করে ৷

এমনিই পুলিশের কাছে আগে তিন শিশুমৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ জমা পড়েছিল ৷ পুলিশি তদন্তে উঠে আসে এক মহিলার নাম ৷ 6 বছরের মৃত নাবালিকার বাড়ির এক আত্মীয় ধৃত মহিলার নাম নেয় ৷ তদন্তে পুলিশ জানতে পারে ওই মহিলার পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাকে গ্রেফতারের পর জানা যায় সে মানসিক রোগী ৷

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে, অভিযুক্ত বেশ কয়েক বছর ধরে করা খুনের কথা স্বীকার করে নেয় ৷ সে জানায় পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের সুন্দরী মেয়েদের দেখলে সে সহ্য করতে পারত না ৷ এখনও পর্যন্ত সে 4 জনকে ডুবিয়ে খুন করেছে ৷ তার মধ্যে নিজের ছেলেও রয়েছে ৷ পুলিশের কথায়, এক ধরনের বিকৃত ঈর্ষা ও মানসিক বিদ্বেষ থেকেই তার এই ভয়াবহ আচরণ। 1 ডিসেম্বর যে শিশুটিকে সে হত্যা, সে সম্পর্কে ভাইঝি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পুনম নামের ওই মহিলা মানসিক বিকারগ্রস্ত ৷ তার থেকে দেখতে সুন্দর লাগছিল বলেই ছ'বছরের ভাইঝিকেও সে খুন করে পুনম ৷ এমনটাই দাবি পুলিশের ৷

এসপি ভূপেন্দ্র সিং বলেন, "গত 2 ডিসেম্বর, তদন্তকারী দল এবং ডিএসপি নবীনের নেতৃত্বে ও এসপি'র তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে মৃত নাবালিকা বিধিপাল সিংয়ের নাতনি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার, পানিপতের ইসরনা এলাকার নৌলথা গ্রামে। পুরো পরিবার সেদিন গিয়েছিল সোনিপতে এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে । সেখানে 6 বছরের বিধি, তার মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমা এবং 10 মাসের ছোটভাই সবার একসঙ্গেই ছিল।"

ভূপেন্দ্র সিংয়ের কথায়, "পরিবারের বাকিরা বাইরে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিধির বাবা সন্দীপ ফোন পান যে, মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবার চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বিধির ঠাকুমা একটি স্টোররুমে যান, ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকানো ছিল। ভিতরে ঢুকতেই তার চোখ আটকে যায় ভয়ঙ্কর দৃশ্যে। দ্রুত শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তখনই আমাদের কাছে খবর পৌঁছয় ৷ পরিবার সন্দেহজনক মৃত্যুর অভিযোগ জানিয়ে এফআইআর দায়ের করে। দল গঠন করে ওই মহিলাকে আমরা গ্রেফতার করি ৷"

এসপির আরও সংযোজন, "ওই মহিলা জেরায় জানিয়েছে, এর আগে 2023 সালে নিজের শিশুপুত্রকেও একইভাবে সে খুন করেছিল ৷ ননদের মেয়ে-সহ আরও দুই শিশুকন্যাকেও জলে ডুবিয়ে খুন করে ৷ এই মামলাগুলিতে এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি।"

