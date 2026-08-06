প্রতিবাদ গণতন্ত্রের অংশ; আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব: মোহন ভাগবত
ছাত্র বিক্ষোভ এবং সেগুলিকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেওয়ার জবাবে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মত, জেন জি এবং জেন আলফাকে নেতিবাচকভাবে দেখা উচিত নয়।
By PTI
Published : August 6, 2026 at 11:00 PM IST
মুম্বই, 6 অগস্ট: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘিরে দেশজুড়ে তৈরি হওয়া অসন্তোষ-বিক্ষোভের আবহে তরুণ প্রজন্মের মন বুঝতে বৃহস্পতিবার আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত মুম্বইয়ে তরুণ প্রজন্মের প্রায় দু’হাজার প্রতিনিধির মুখোমুখি হন। তাঁদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় কর্মসূচিতে তিনি বলেন, "সম্প্রতি যা ঘটেছে, সে প্রসঙ্গে বলতে গেলে তাদের (তরুণ প্রজন্ম) উদ্বেগ এবং অভিযোগ ন্যায্য। তারা যে প্রশ্ন তুলেছে, তার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।"
ভাগবতের মতে, গণতন্ত্রে আন্দোলনও এক ধরনের আলোচনা। আলোচনা হলে সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, এবং যখন কথা শোনা হয় না, তখন মানুষ আন্দোলনের আশ্রয় নিতে পারে। ছাত্র বিক্ষোভ এবং সেগুলিকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেওয়ার জবাবে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মত, জেন জি এবং জেন আলফাকে নেতিবাচকভাবে দেখা উচিত নয়। নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেম ও সেবার মূল্যবোধ বোঝে এবং বর্তমান প্রজন্মের চেয়ে বেশি সৎ। ভাগবত বলেন, "জেন জি যদি প্রতিবাদ করে, তার মানে এই নয় যে তারা দেশদ্রোহী। তারা আমাদেরই লোক, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। আমি মনে করি না জেন জি সেই রকম।"
তিনি বলেন, "যদি আমাকে কারও প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে হতো, তবে আমি জেন জি-কে বিশ্বাস করতাম। আমার মনে হয়, জেন জি এবং জেন আলফা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের চেয়ে বেশি সৎ। দেশপ্রেম ও সেবার প্রকৃত আবেদন তাদের মনে দাগ কাটে। প্রতিবাদও এক ধরনের আলোচনা। তা না হলে বিতর্ক হবে। আমরা কথা বললে সমস্যার সমাধান হবে।"
আরএসএস প্রধানের মতে, বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে জেন-জি প্রজন্মের অভিযোগ ও উদ্বেগগুলো যৌক্তিক। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি বলেন, "জেন-জি প্রজন্মের অভিযোগগুলো ন্যায্য। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক কিছু করার আছে। আলোচনা অপরিহার্য।"
নতুন প্রজন্ম ও পুরোনো প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভাগবত বলেন, "তরুণরা আগে বড়দের কথা সহজেই মেনে নিত ৷ কিন্তু আজকের প্রজন্ম প্রশ্ন করে এবং উত্তর চায়। আমরা যখন জেন-জি ছিলাম, তখন বড়দের কথা শুনতাম। আজকের প্রজন্ম উত্তর চায়। প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।"
তাঁর মতে, ইংরেজিতে যাকে 'ডিবেট' বলা হয়, ভারতীয় ঐতিহ্যে তাকে 'শাস্ত্রার্থ' বলা হয় এবং এই প্রক্রিয়াটি গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, "আমি বলব না যে জেন-জি প্রজন্মের প্রতিবাদ করা উচিত নয়। কিন্তু, কীভাবে তা করতে হবে, কী করতে হবে, তা সংবিধানে লেখা আছে।" ভাগবতের মতে , তরুণরা যখন আওয়াজ তুলছে, তখন সমাজকেও বুঝতে হবে তারা কেন এমনটা করছে। তিনি বলেন, "আমাদের দেখতে হবে যে জেন-জি প্রজন্ম যদি প্রতিবাদ করে, তবে তারা কোনও কারণবশতই তা করছে কি না।"
দেশের অনেক স্কুলে এখনও শৌচাগার ও পানীয় জলের মতো মৌলিক সুবিধার অভাব কেন, এই প্রশ্নের জবাবে ভাগবত বলেন, "শিক্ষা কোনও বাণিজ্যিক ব্যবসা নয় ৷ এটি জীবনের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। সবাই যাতে শিক্ষা পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য একটি কাঠামো থাকা উচিত।" তিনি আরও বলেন যে শিক্ষা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়; সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি জানান যে অনেক জায়গায় গ্রামবাসী ও কর্মীরা একসঙ্গে স্কুল মেরামত করেছেন। শহরের বাসিন্দাদের সহায়তায় কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে।
ভাগবত শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্বের ওপরও জোর দেন। তিনি বলেন, "যাদের শিক্ষা দেওয়ার কথা, তাদেরও প্রশিক্ষিত হতে হবে। আমাদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই শুরু করতে হবে।" তাঁর মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী প্রজন্মকে প্রস্তুত করা, স্কুল চালিয়ে অর্থ উপার্জন করা নয়।