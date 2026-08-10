ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের বিধানসভা অভিযান : মিছিল থেকে আটক বহু আন্দোলনকারী

ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের বিধানসভা অভিযান : মিছিল থেকে আটক বহু আন্দোলনকারী
তেরঙা হাতে নিয়ে বিধানসভার দিকে মিছিল করে আসার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা ৷ ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ ৷
By PTI
Published : August 10, 2026 at 11:03 AM IST
রাঁচি, 10 অগস্ট: রাঁচিতে আন্দোলনকারীদের বিধানসভা অভিযানে বাধা ৷ বিধানসভার দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টার সময় ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দিল পুলিশ ৷ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হলে বিক্ষোভকারী বহু শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে । এদিন পুরোনো বিধানসভা ভবনের কাছে সর্দার প্যাটেলের মূর্তির সামনে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছে । বিক্ষোভকারীদের অনেকের হাতেই ছিল তেরঙা ৷
ঝাড়খণ্ডের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে 17 দিন ধরে আন্দোলন করছেন পড়ুয়ারা ৷ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে '98 শতাংশ দাবি' মেনে নেওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা তাঁদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে নারাজ । তাই আজ সোমবার তাঁরা বিধানসভা অভিযানের ডাক দেন ৷ সেই মতো মিছিল করেন আন্দোলনকারীরা ।
সরকারের সঙ্গে আলোচনায় কোনও অগ্রগতি না হলেও, বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (জেপিএসসি) রবিবার বড় ধরনের রদবদল ঘটেছে । জেপিএসসির তিন সদস্য-বিশিষ্ট জেএমএম নেতা সুপ্রিয় ভট্টাচার্যের স্ত্রী অজিতা ভট্টাচার্য, অনিমা হাঁসদা এবং জামাল আহমেদ রবিবার পদত্যাগ করেছেন ।
প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঝাড়খণ্ড সিআইডি এই তিনজনকে তলব করেছে ৷ আর সেই তলবে সাড়া দিয়ে হাজিরা দেওয়ার আগেই এই পদক্ষেপ সামনে এসেছে । অজিতা ভট্টাচার্যকে 10 , জামাল আহমেদকে 12 এবং অনিমা হাঁসদাকে 14 অগস্ট জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকেছে সিআইডি বলে জানা গিয়েছে ।
গত 22 জুলাই জেপিএসসি (JPSC)-র চেয়ারপার্সন জে খিয়াংতে পদত্যাগ করেছেন । বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক সংগঠন শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে ৷ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঝাড়খণ্ডে হওয়া বৃহত্তম আন্দোলনগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম । রবিবার সরকার ও ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে ষষ্ঠ দফার আলোচনা হয় ৷ কিন্তু সেখানেও কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি ৷ আন্দোলনকারীরা জেএসএসসি-সিজিএল (JSSC-CGL) পরীক্ষা-সহ নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে সিবিআই তদন্তের দাবিতে অনড় রয়েছেন ।
আন্দোলনকারীদের প্রস্তাবিত বিধানসভা অভিযানের ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি. এমনকি অশান্তি ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ তাই বিধানসভা চত্বরে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । সোমবার রাঁচির অধিকাংশ স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে । বিধানসভার পথে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং সেখানে 12 অগস্ট পর্যন্ত 750 মিটার এলাকার মধ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ।
রাজ্য সরকারের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের আলোচনা সফল না-হওয়ায় পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত রয়েছে ৷ অথচ সরকার দাবি করেছে, তারা আন্দোলনকারীদের 98 শতাংশ দাবি মেনে নিয়েছে । তবে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য হল, যেসব পরীক্ষা বাতিলের দাবি তারা জানিয়েছিলেন তার মধ্যে মাত্র তিনটি পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে সরকার সম্মত হয়েছে । আলোচনা শেষে 'জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চ'-এর নেতা রবীন্দ্র পাসওয়ান বলেন, "সিবিআই তদন্তের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনও আপস করব না ।" তিনি রাজ্যের সমস্ত পড়ুয়াদের সোমবারের বিধানসভা অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বানও জানান ।