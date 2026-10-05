সাংবাদিকদের যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরে বিক্ষোভ, আটক অনেকে
Protest in Delhi: তাঁদের দাবি, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হোক এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।
Published : October 5, 2026 at 12:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 অক্টোবর: যন্তর মন্তরে গত শনিবার বিক্ষোভ চলাকালীন তিনজন নারী সাংবাদিককে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ সেই ঘটনাকে ঘিরে আজও উত্তাল রাজধানী ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের ও তদন্তের দাবিতে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার বাইরে চলছে বিক্ষোভ ৷ শনিবার রাতভর ও রবিবার সারাদিনের বিক্ষোভের পর সোমবারও থানার বাইরে জড়ো হয়ে স্লোগান তোলেন বিক্ষোভকারীরা ৷ তাঁদের দাবি, যে অভিযোগ উঠেছে তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হোক এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক । এদিন বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ ৷
বিক্ষোভকারীরা প্রশ্ন তোলেন, একজন নারী যখন একজন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ করেছেন, তখন স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুযায়ী কেন অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে না । একজন বিক্ষোভকারী জানান, ঘটনার দিনই তাঁরা সিসিটিভি ফুটেজ চেয়ে থানায় গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের 24 ঘণ্টা পর আসতে বলা হয়েছিল । আটক হওয়া আরেক বিক্ষোভকারীও সিসিটিভি ফুটেজ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার দাবি জানান । তিনি অভিযোগ করেন যে, হেনস্তায় অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে জুলাই মাসেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল । এটি দ্বিতীয় অভিযোগ হলেও প্রথম অভিযোগটির বিষয়ে কোনও তদন্ত করা হয়নি এবং বর্তমান বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তাঁর ।
যন্তর মন্তরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালীন তিনজন নারী সাংবাদিককে পুলিশ কর্মীর যৌন হেনস্তার অভিযোগে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে ৷ এর আগে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছিলেন যে, "সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের" স্বার্থে নয়াদিল্লি জেলা পুলিশ অভিযোগগুলো ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হস্তান্তর করেছে । অভিযোগকারিণী নারী সাংবাদিকদের একজন সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছিলেন, বিক্ষোভস্থলে নারী পুলিশ কর্মী না-থাকার বিষয়ে প্রশ্ন তোলায় পুলিশের একজন সহকারী কমিশনার (এসিপি) তাঁকে যৌন হেনস্তা করে ।
সোমবার সকাল থেকে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানা চত্বর নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় । বিভিন্ন সংগঠনের ডাকা বিক্ষোভ সামাল দিতে থানার চারপাশে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । আইনজীবী ও বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন যে, পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার অজুহাতে এফআইআর নথিভুক্ত করতে বিলম্ব করছে, যা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী ।
দিল্লি পুলিশ তাদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে যে, অভিযোগগুলোর সংবেদনশীলতার কারণে মামলাটি পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানা থেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চে হস্তান্তর করা হয়েছে । ক্রাইম ব্রাঞ্চের দলটি এখন ঘটনাস্থল ও তার আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শী ও সাংবাদিকদের ক্যামেরাবন্দি করা ভিডিয়ো, মোবাইল রেকর্ডিং এবং কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাদের রেকর্ড খতিয়ে দেখবে । ভুক্তভোগী সাংবাদিকদের কাছ থেকেও বিস্তারিত জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে । তবে, বিভিন্ন সংগঠন এফআইআর নথিভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে ।
(পিটিআই ইনপুট-সহ)