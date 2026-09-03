দিল্লিতে প্রকাশ্যে জমি ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা ! পলাতক হামলাকারীরা
নিহত ব্যক্তি নাহরি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন । হামলাকারীদের শনাক্ত করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : September 3, 2026 at 5:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: জমি ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা আততায়ীদের । ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী দিল্লির নারেলা এলাকায় ৷ মৃতের নাম প্রমোদ কুমার (40) ৷ নিহত ব্যক্তি নাহরি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং জমি কেনাবেচার ব্যবসা করতেন । ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে নারেলা এলাকায় আততায়ীরা এক জমি ব্যবসায়ীকে আচমকা এসে গুলি করে । ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন । স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয় । খবর পেয়ে পুলিশ এসে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ।
আউটার নর্থ ডিস্ট্রিক্টের অতিরিক্ত ডিসিপি লোকেশ্বরন বলেন, "আজ সকাল 7টা 10 মিনিটের দিকে থানায় একটি ফোন আসে । প্রমোদ নামের প্রায় 40 বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে তিনজন লোক আক্রমণ করে । তারা ঘটনাস্থলে এসে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায় । প্রমোদ আঘাতের কারণে মারা যান । আমরা তিন হামলাকারীকে শনাক্ত করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখছি । আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের গ্রেফতার করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব । প্রমোদ পেশায় একজন জমি ব্যবসায়ী ছিলেন ।"
Delhi: 42-year-old property dealer Pramod Kumar was shot dead outside a gym in Narela’s Bankner by three unidentified assailants, who fled the scene pic.twitter.com/YF4LP80HQi— IANS (@ians_india) September 3, 2026
পুলিশ ঘটনাস্থলের আশেপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে । হামলাকারীদের শনাক্ত করতে ও তাদের পালানোর পথ খুঁজে বের করতে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করছে । পুলিশ এও তদন্ত করছে যে, এই হত্যাকাণ্ডটি অতীতের শত্রুতা, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্যের কারণে ঘটেছে । বর্তমানে হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট এবং অভিযুক্তরা এখনও পলাতক । পুলিশ সক্রিয়ভাবে তাদের সন্ধান করছে । তদন্ত যত এগোবে, হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য এবং অভিযুক্তদের পরিচয় তত স্পষ্ট হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।