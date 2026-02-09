ব্যবসায়ী পুত্রের ল্যাম্বরগিনির ধাক্কায় ছিটকে গেল এনফিল্ড চালক, আহত 6

ব্যবসায়ী পুত্রের ল্যাম্বরগিনির ধাক্কায় ছিটকে গেল এনফিল্ড চালক, আহত 6
বিশিষ্ট তামাক ব্যবসায়ীর ছেলের এই কাণ্ডে থানায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷ অভিযোগ না নেওয়ায় সরব হন তাঁরা ৷
কানপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: তামাক ব্যবসায়ীর ছেলের বেপরোয়া বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন ছয়জন ৷ কানপুরের অভিজাত গোয়ালটোলি এলাকার ভিআইপি রোডে রবিবার দ্রুতগতির এক ল্যাম্বরগিনি গাড়ি পথচারী ও বাইকে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনায় অন্তত ছয় জন আহত হয়েছেন বলে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটি এক বিশিষ্ট তামাক ব্যবসায়ীর ছেলে চালাচ্ছিল ৷
ডিসি (সেন্ট্রাল) অতুল কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, "রেভ-3 মলের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে । ব্যবসায়ী কেকে মিশ্রর ছেলে শিবম বিলাসবহুল গাড়িটি চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ৷ সেই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন এবং কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা দেয় ৷ এরপরই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে । একটি এফআইআর দায়ের হবে এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি প্রথমে একটি অটোকে ধাক্কা মারে ৷ তারপর রাস্তার পাশে দাঁড় করানো একটি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইকে ধাক্কা দেয় ৷ আঘাত এতটাই জোরে ছিল যে, বাইকে বসে থাকা এক ব্যক্তি প্রায় 10 ফুট দূরে ছিটকে পড়েন । গাড়িটি মোটরবাইকের সামনের চাকার উপর উঠে যায় ৷ কিছুদূর টেনে নিয়ে যাওয়ার পর একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে থামে ।
পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে যমুনগঞ্জের বাসিন্দা তৌফিক কয়েক বেশ কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়েন ৷ তাঁর পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে । অন্যদের মধ্যেও ধাক্কায় কয়েকজনের হাড় ভেঙে গিয়েছে ৷ ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে গাড়িটি ঘিরে ফেলে ৷ ফলে চালক ভিতরেই আটকে পড়ে । প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, অভিযুক্তের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিগত বাউন্সাররা ভিড়কে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ৷ যার জেরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷
পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালকের আসনে থাকা শিবমকে উদ্ধার করে ৷ তাকে এবং অন্য আহতদেরও একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ল্যাম্বরগিনি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তবে এই ঘটনার পর থানাতেও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেয় ৷ তাদের দাবি, পরিবারের প্রভাবের জেরেই পুলিশ অভিযুক্ত শিবমের প্রতি নরম মনোভাব দেখাচ্ছে । কিছু বিক্ষোভকারীর অভিযোগ, আপস করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীর পরিবারের তরফে ৷ মামলা দায়ের করতেও দেওয়া হচ্ছে না ৷
আহতদের মধ্যে সোনু ত্রিপাঠি জানান, তিনি এবং তাঁর ভাই মোটরবাইকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ সেই সময় গাড়িটি তাঁদের ধাক্কা দেয় । তিনি বলেন, "আমার ভাই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে ৷ আরও দু'জন ফুটপাতে ছিটকে যায় । আমরা একটি অভিযোগ দায়ের করেছি ।"