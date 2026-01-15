বৃহন্মুম্বই পুর নির্বাচনে ভোট পড়ল প্রায় 50 শতাংশ, বুথফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে এনডিএ

বৃহন্মুম্বই পুর নির্বাচনে ভোট পড়ল প্রায় 50 শতাংশ, বুথফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে এনডিএ
বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হল দেশের বাণিজ্য নগরীর পুর নির্বাচন ৷ শুক্রবার ভোটগণনা ৷ বুথফেরত সমীক্ষা বলছে, এগিয়ে বিজেপি ও উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার জোট ৷
Published : January 15, 2026 at 8:11 PM IST
মুম্বই, 15 জানুয়ারি: দেশের বাণিজ্য নগরীর রাস্তায় আজ যেন চাঁদের হাট ! বৃহস্পতিবার বৃহন্মুম্বই পুরনিগম (বিএমসি)-র নির্বাচন ছিল ৷ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আমজনতার সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে দেখা মিলল তাবড় বলি-তারকা থেকে ক্রিকেটার, দেশের খ্যাতনামাদের ৷ ভোর 7.30টা থেকে নির্বাচন শুরু হয়েছে ৷ মহারাষ্ট্রের 29টি পুর এলাকাজুড়ে এই ভোট শেষ হয় বিকেল 5.30টার সময় ৷
শুক্রবার সকাল থেকে শুরু মুম্বই-সহ 29টি পুরসভার ভোটগণনা। 227 ওয়ার্ডের বৃহন্মুম্বই পুরনিগমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন 114টি। দেশের বৃহত্তম (জনসংখ্যার নিরিখে) এবং সবচেয়ে ধনী পুরনিগম দখলে উদ্ধব ঠাকরে-রাজ ঠাকরের জুটির তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ।
‘অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া’র বুথফেরত সমীক্ষা বলছে, বিজেপি ও উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার জোট পেতে পারে 131 থেকে 151টি ৷ উদ্ধবসেনা-এমএনএস-এনসিপি(শরদ পাওয়ার) জোটের দখলে যেতে পারে 58 থেকে 68টি ওয়ার্ড । আর কংগ্রেস-ভিবিএ জোট পেতে পারে 12 ছেতে 16টি আসন।
আগামিকাল সকাল 10টা থেকে শুরু হবে ভোটগণনা ৷ গণনাকেন্দ্রের 25টি মুম্বই শহরে ৷ বিকেল 4টের মধ্যে ফল ঘোষণা হতে পারে ৷ 227টি পুর আসনে 1 হাজার 700 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ রাজ্যের নির্বাচনী কমিশনার দীনেশ ওয়াঘমারে জানিয়েছেন, 5.30টা পর্যন্ত 46-50 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ 2017 সালের পুরনির্বাচনের থেকে এই হার অনেকটাই বেশি বলে জানান নির্বাচনী আধিকারিক ৷ তিনি এই হারে সন্তুষ্ট ৷
পুর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এদিন শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে ৷ গতকাল সকাল থেকেই প্রস্তুতি চলছিল ৷ 25 হাজার পুলিশ আধিকারিক বিএমসি নির্বাচনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ৷ 10 হাজার 231টি বুথ তৈরি হয়েছে মুম্বইয়ে ৷ ভোটের কাজে অংশ নিয়েছেন 64 হাজার 375 জন আধিকারিক এবং কর্মী ৷
বিএমসি নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বে মহাযুতি জোটের সঙ্গে ঠাকরে ভাইদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ৷ সম্প্রতি এই নির্বাচনের আগে শিবসেনা (ইউবিটি) উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তাঁর খুড়তুতো ভাই (মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা, এমএনএস) রাজ ঠাকরে ৷ বলি সেলেবদের বাসভূমি মুম্বইয়ে পুরনিগমের বার্ষিক বাজেটের অঙ্ক 74 হাজার কোটি টাকার ৷ তাই এই নির্বাচনে লড়ছে মহাযুতি থেকে, এনসিপি ও তার বিরোধী এনসিপি (এসপি), কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ৷
এদিন ভোট দিতে আসেন শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, তাঁর তুতো ভাই ও এমএনএস সভাপতি রাজ ঠাকরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল রাম নায়েক ৷ এদিকে বলি-তারকাদের মধ্যে ভোট দিতে আসেন অক্ষয় কুমার, আমির খান, প্রবীণ চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক গুলজার, সেলিম খান, 'বাবু ভাইয়া' পরেশ রাওয়াল, হেমা মালিনী, জন আব্রাহাম, সোনালি বেন্দ্রে, ঈশা কোপিকার, কার্তিক আরিয়ান, তামান্না ভাটিয়া, দিব্যা দত্ত, গায়ক কৈলাশ খের, ভিকি কৌশল, শাবনা আজমি এবং অন্যান্য তারকারা ৷ এছাড়া শচিন তেন্ডুলকর, তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি, মেয়ে সারা ৷