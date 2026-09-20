আইআইটি বম্বের পড়ুয়াকে চরম পদক্ষেপ নিতে 'প্ররোচনা' ! অধ্যাপকের বিরুদ্ধে FIR

আইআইটি বম্বের পড়ুয়াকে চরম পদক্ষেপ নিতে 'প্ররোচনা' ! অধ্যাপকের বিরুদ্ধে FIR
IIT Bombay Student Unnatural Death Case: ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব নিল মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ৷ সুবিচারের দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভে সামিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা ।
Published : September 20, 2026 at 9:10 PM IST
মুম্বই, 20 সেপ্টেম্বর: আইআইটি বম্বের হস্টেলে 22 বছরের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নয়া মোড় । পুলিশ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ওই ছাত্রকে চরম পদক্ষেপ নিতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, এই ঘটনায় পওয়াই থানার কাছ থেকে মামলার তদন্তভার মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চকে হস্তান্তর করা হয়েছে ৷ ঘটনায় বিচার চেয়ে প্রতিবাদে সামিল আইআইটি বম্বের পড়ুয়ারা ।
18 সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্য়ায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) বম্বের পওয়াই ক্যাম্পাসের 4 নম্বর হস্টেলে নিজের ঘরের সিলিং ফ্যাুন থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সাহিল রবীন্দ্র ওয়াকড়ের দেহ উদ্ধার হয় ৷ তিনি 'এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের বি-টেকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন ৷ কর্তৃপক্ষের একাংশের অনুমান, মিড-সেমিস্টারে মোবাইল ফোন ও চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) ব্যবহারের অভিযোগে ধরা পড়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ওই পড়ুয়া চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন ৷
আইআইটি বম্বের তরফে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "মৃত পড়ুয়া পরীক্ষার সময় উত্তর খোঁজার জন্য প্রশ্নপত্র চ্যাটজিপিটিতে আপলোড করেছিলেন ৷" তবে তাঁর বাবা-মা এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের ছেলে 'প্রাতিষ্ঠানিক হেনস্তা' ও 'জাতিগত বৈষম্যে' শিকার ৷ আর সেই জন্য তাঁদের সন্তান চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন ৷
নিহতের বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার পওয়াই পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 108 নম্বর ধারা এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছে ৷
এক পুলিশ কর্তার বক্তব্য, এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পরবর্তী তদন্তের জন্য মামলাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (এসিপি)-ডিটেকশনকে ৷ তবে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে ৷
শুক্রবার সন্ধ্যায় আইআইটি বম্বের জারি করা নোটিশে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করা নিয়ে আরও বলা হয়, "হাতেনাতে ধরা পড়লেও ওই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ পরীক্ষার হলে থাকা ইনস্ট্রাকটর এবং এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ৷ তাঁকে এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন । আশ্বস্ত করেছিলেন, এই ঘটনা তাঁর অ্যাকডেমিক কেরিয়ারে কোনও প্রভাব ফেলবে না ৷ এরপর যথারীতি পরীক্ষা শেষে তিনি নিজের হস্টেলে ফিরে আসেন ৷ কিন্তু, সন্ধ্যায় হস্টেলের ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷" যদিও, আইআইটি বম্বের পড়ুয়ারা এই দাবি মানতে চাননি ৷ তাঁরা লাগাতার বিক্ষোভে সামিল ৷ ঘটনার যথাযথ তদন্ত দাবিতে চলছে বিক্ষোভ ৷ এই পরিস্থিতিতে আইআইটি কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করবে ৷