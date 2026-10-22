ইন্দোনেশিয়ায় ফিরতে প্রস্তুত 5 ওরাংওটাং, নন্দনকানন থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু

ইন্দোনেশিয়ায় ফিরতে প্রস্তুত 5 ওরাংওটাং, নন্দনকানন থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু
Orangutan return to Indonesia: এক সুমাত্রান ওরাংওটাকে 19 অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই প্রাণীটি 2024 সালে ভারতে উদ্ধার হয় ৷
Published : October 22, 2026 at 8:59 PM IST
ভূবনেশ্বর, 22 অক্টোবর: ওড়িশার নন্দনকানন থেকে 5টি ওরাংওটাংকে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার বনমন্ত্রকের বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের একটি দল চলতি বছর নভেম্বরে ভারতে আসার কথা রয়েছে। আগে ভারতে উদ্ধার করা একটি শিশু সুমাত্রান ওরাংওটাংকে 19 অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই প্রাণীটিকে 2024 সালের নভেম্বরে ভারতে উদ্ধার করা হয়েছিল ৷ এরপর গুজরাত থেকে সেটিকে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়।
উভয় দেশের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা সংস্থা এবং CITES কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে খবর। এই সাফল্যের পরে, ওড়িশায় 5টি ওরাংওটানংকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। তাদের প্রজাতি ও উৎপত্তি যাচাই এবং প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাদের পুনর্বাসন করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এখন এই 5টি প্রাণীই ভুবনেশ্বরের নন্দনকানন চিড়িয়াখানায় রয়েছে। সেখানে প্রাণীগুলির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিচর্যাও করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।
তথ্য অনুযায়ী, ভোগরাই থেকে উদ্ধার হওয়া পাঁচ ওরাংওটাংয়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ভালো এবং তাদের ওজন ক্রমাগত বাড়ছে। এছাড়া খাবার খাওয়া আগের থেকে স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে, আগে অ্যানিমিক মহিলা এবং একটি পুরুষ ওরাংওটাংয়ের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ উন্নত হয়েছে। তারা এখন আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে বলেই জানানো হয়েছে।
এরই মাঝে ভাল খবর হল, সবকটি প্রাণীর স্বাস্থ্যই আগের তুলনায় ভালো ৷ এমনকী সেগুলি স্বাভাবিকভাবে খাবারও খাচ্ছে। উদ্ধারের পর তাদের স্বাস্থ্যের এই উন্নতি বন্যপ্রাণী সুরক্ষা এবং যত্নের জন্য একটি ইতিবাচক লক্ষণ। অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন 50টি খরগোশেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেগুলিও স্বাভাবিক খাবারই খাচ্ছে ৷ এছাড়া তাদের মলের অবস্থাও স্বাভাবিক রয়েছে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ধীরে ধীরে খাবারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। এর সঙ্গে শক্ত খাবারও তাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, একটি স্ত্রী এবং একটি পুরুষ শাবক, যারা আগে রক্তস্বল্পতায় ভুগছিল, তাদের কার্যকলাপও উন্নতি করছে। তাদের চলাফেরা ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এই পাঁচটি ওরাং ওটাং শাবকের স্বাস্থ্যের উন্নতি এখন মেডিকেল টিমের অবিরাম পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞের যত্নে আশ্বস্ত করছে।