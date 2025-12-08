ETV Bharat / bharat

বন্দে মাতরম নিয়ে বিতর্ক উস্কে পাপ করেছে বিজেপি, তোপ প্রিয়াঙ্কার

বাংলা বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নজর ঘোরাতেই বন্দে মাতরম নিয়ে সংসদে আলোচনা হচ্ছে বলে তোপ দাগলেন প্রিয়াঙ্কা ৷

PRIYANKA
বন্দে মাতরম নিয়ে বিতর্কে অংশ নিলেন প্রিয়াঙ্কা (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : December 8, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অন্য সমস্ত বিষয় থেকে নজর ঘোরাতেই বন্দে মাতরম নিয়ে সংসদে আলোচনা হচ্ছে ৷ বন্দে মাতরমকে জড়িয়ে অহেতুক বিতর্ক উস্কে 'বড় পাপ' করছে বিজেপি ৷ লোকসভায় এই ভাষাতেই শাসক শিবিরকে আক্রমণ করলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পেশ করা তথ্য ত্রুটিপূর্ণ বলেও দাবি করেন রাজীব-তনয়া ৷

সোমবার সকালে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা শুরু করে একাধিক প্রসঙ্গে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এখন বন্দে মাতরমের শুধু মাত্র প্রথম দুটি প্যারাকে জাতীয় গান হিসেবে গাওয়া হয় ৷ তার জন্য নেহরুকেই দায়ী করেন মোদি ৷ নিজের বক্তব্যের সমর্থনে নেতাজিকে লেখা নেহরুর একটি চিঠির খানিকটা অংশ পড়েও শোনান ৷

বলতে উঠে এই প্রতিটি আক্রমণের জবাব দেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ৷ তিনি জানান, বন্দে মাতরম এখন যেভাবে গাওয়া হয় সেটার স্বীকৃতি দিয়েছিল সংবিধান সভা ৷ আর তাই বন্দে মাতরম এই রূপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানে সংবিধান সভা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহত্মা গান্ধি ও বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা ৷

প্রিয়াঙ্কা জানান, 1875 সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরমের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন ৷ এর সাত বছর পর 1882 সালে লেখা আনন্দমঠ উপন্যাসে এই গানটি তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন ৷ তাতে আরও চারটি অনুচ্ছেদ যোগ করেন ৷ শুধু তাই নয়, 1896 সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম গানটি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে ৷

নিজের বক্তব্যে নেতাজিকে লেখা নেহরুর চিঠির খানিকটা অংশ পড়েও শোনালেও প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লেখা নেতাজির চিঠির উল্লেখ করেনি বলে প্রিয়াঙ্কার দাবি ৷ ওই চিঠিতে নেতাজি নেহরুকে লেখেন বন্দে মাতরম নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে চর্চা করা দরকার ৷ শুধু তাই নয়, নেতাজি আরও লিখেছেন তিনি এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও জানিয়েছেন ৷ শান্তিনিকেতনে দিয়ে নেহরু যেন এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা করতে না ভোলেন ৷ এর জবাবে নেহরু যে চিঠি লেখেন সেখানে বন্দে মাতরম নিয়ে বিতর্ক তৈরির জন্য় সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কয়েকজনকে দায়ী করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ৷ যদিও সেই অংশের উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী করেন বলে দাবি প্রিয়াঙ্কার ৷

TAGGED:

VANDE MATARAM 150
PRIYANKA SLAMS MODI
ONTROVERSY ON VANDE MATARAM
WB POLLS 2026
PRIYANKA GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.