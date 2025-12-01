SIR, দিল্লির দূষণ নিয়ে আলোচনা 'নাটক' ! প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে পাল্টা প্রিয়াঙ্কা

SIR, দিল্লির দূষণ নিয়ে আলোচনা 'নাটক' ! প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে পাল্টা প্রিয়াঙ্কা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেছেন, সংসদে নাটক করার জায়গা নয় ৷ এর জবাবে দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে প্রশ্ন করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা ৷
Published : December 1, 2025 at 5:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনার অর্থ যদি নাটক করা হয়, তাহলে সংসদ কীসের জন্য ? প্রশ্ন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ৷ সোমবার থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে ৷ এদিন সকালে 'সংসদে নাটক করবেন না' বলে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর এহেন মন্তব্যের পাল্টা প্রশ্ন করলেন ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ ৷
শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই উত্তপ্ত সংসদ ৷ প্রিয়াঙ্কা পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, "দিল্লির বায়ুদূষণ, এসআইআরের মতো ইস্যুগুলি গুরুত্বপূর্ণ ৷ গণতন্ত্রের জন্য এগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ৷ এগুলি আলোচনা হোক ৷ তা না হলে সংসদ কীসের জন্য ? এই ইস্যুগুলি সংসদে উত্থাপন করা বা সেই বিষয়ে বলা কখনও নাটক হতে পারে না ৷ বরং, এই ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা করতে না-দেওয়াই নাটক ৷ মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে বলতে না-দেওয়া নাটক ৷ আজ জিরো আওয়ারে আমি দূষণের বিষয়টি তুলেছিলাম ৷ কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি ৷ কেন ? "
#WATCH | Delhi | On PM Narendra Modi's statement, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " ... election situation, sir, and pollution are huge issues. let us discuss them. what is the parliament for? it's not drama. speaking about and raising issues is not drama. drama is not… pic.twitter.com/rAunLwGXhS— ANI (@ANI) December 1, 2025
অধিবেশনের সূচনায় সংসদের সামনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের বিঁধে বলেন, "সংসদে নাটক করবেন না ৷ নাটক করার অনেক জায়গা আছে ৷" সংসদে কীভাবে চলতে হবে, তার জন্য তিনি বিরোধীদের টিপস দিতেও রাজি বলে জানান ৷
দিল্লির দূষণ প্রায় প্রতিদিনই খবরের শিরোনামে উঠে আসছে ৷ রাজধানীর এই দূষণকে লজ্জাজনক বলে আখ্যা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা ৷ তিনি বলেন, "দিল্লি আমাদের রাজধানী ৷ দূষণ সমাধানে রাজনৈতিক মতানৈক্য দূরে সরিয়ে কিছু কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত আমাদের ৷ এভাবে আমাদের সন্তানরা কী করে বাঁচবে ? একটি সমীক্ষা বলছে, রাজধানীতে 22 লক্ষ এমন শিশু আছে, বায়ুদূষণের কারণে যাদের ফুসফুস মারাত্মক জখম হয়ে গিয়েছে ৷ প্রবীণদের অনেকের অ্যাস্থমার সমস্যা রয়েছে ৷ এছাড়া অনেকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছেন ৷ হাসপাতালগুলি এই ধরনের অসুস্থ রোগীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা এই সময় চুপ করে বসে থাকব ? কিচ্ছু করব না ? কেন্দ্রীয় সরকার যদি কিছু করে, তাহলে আমরা তাদের সমর্থন করব ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য- দু'তরফকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"
#WATCH | #ParliamentWinterSession | Delhi | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " the government does not want to have a discussion on anything. then how will the house run? they should listen to at least one thing that we ask. if not on sir, then the election reforms or any… pic.twitter.com/S819u3G3ws— ANI (@ANI) December 1, 2025
এদিন এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ এই অবস্থায় প্রথমে দুপুর 12টা পর্যন্ত, পরে 2টো পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি ঘোষণা হয় ৷ এরপর ফের অধিবেশন শুরু হলেও কিছুক্ষণ পরই এদিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের নিম্নকক্ষ ৷
এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, "সরকার যদি কোনও বিষয়েই আলোচনা করতে না-চায়, তাহলে হাউজ চলবে কী করে ? আমরা যে ইস্যুগুলি উত্থাপন করছি, তার মধ্যে থেকে অন্তত একটা কোনও বিষয় তাঁরা শুনুন ৷ যদি এসআইআর নিয়ে আলোচনা না-করতে চান, তাহলে নির্বাচনী সংস্কার অথবা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে ৷ কিন্তু তারা কোনও আলোচনাই করতে চাইছে না ৷ প্রধানমন্ত্রী সবাইকে আবহাওয়া উপভোগ করতে বলেছেন ৷ কিন্তু দিল্লিবাসীরা কী ধরনের আবহাওয়া উপভোগ করবেন ? তিনি তাঁর গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে একটু দেখুন ৷ দেশজুড়ে কী হচ্ছে ?"
VIDEO | Parliament Winter Session 2025: Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, " political parties issue manifestos to show people their vision and promises. today, the bjp owes a huge responsibility to the people of bihar. the opposition never indulges in drama, we only stop… pic.twitter.com/J5l5KAN9hM— Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2025
প্রধানমন্ত্রীর নাটক করবেন না মন্তব্যের সমালোচনা করেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান সাংসদ অখিলেশ যাদবও ৷ তিনি বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ইস্তেহারে মানুষকে স্বপ্ন দেখায় ও প্রতিশ্রুতি দেয় ৷ আজ বিহারের কাছে বিজেপির বিশাল দেনা রয়েছে ৷ সেখানে সবে 10 হাজার টাকা করে দিয়েছে ৷ বিরোধীরা যে নাটকগুলি করে, আমরা তাদের রুখে দিই ৷ সরকার যাতে তাদের লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করে, আমরা শুধু সেটা দাবি করি ৷"