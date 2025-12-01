SIR, দিল্লির দূষণ নিয়ে আলোচনা 'নাটক' ! প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে পাল্টা প্রিয়াঙ্কা

ETV Bharat / bharat

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেছেন, সংসদে নাটক করার জায়গা নয় ৷ এর জবাবে দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে প্রশ্ন করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা ৷

Priyanka Gandhi in Winter Session 2025
সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : December 1, 2025 at 5:41 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনার অর্থ যদি নাটক করা হয়, তাহলে সংসদ কীসের জন্য ? প্রশ্ন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির ৷ সোমবার থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে ৷ এদিন সকালে 'সংসদে নাটক করবেন না' বলে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর এহেন মন্তব্যের পাল্টা প্রশ্ন করলেন ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ ৷

শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই উত্তপ্ত সংসদ ৷ প্রিয়াঙ্কা পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, "দিল্লির বায়ুদূষণ, এসআইআরের মতো ইস্যুগুলি গুরুত্বপূর্ণ ৷ গণতন্ত্রের জন্য এগুলি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ৷ এগুলি আলোচনা হোক ৷ তা না হলে সংসদ কীসের জন্য ? এই ইস্যুগুলি সংসদে উত্থাপন করা বা সেই বিষয়ে বলা কখনও নাটক হতে পারে না ৷ বরং, এই ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা করতে না-দেওয়াই নাটক ৷ মানুষের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে বলতে না-দেওয়া নাটক ৷ আজ জিরো আওয়ারে আমি দূষণের বিষয়টি তুলেছিলাম ৷ কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি ৷ কেন ? "

অধিবেশনের সূচনায় সংসদের সামনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের বিঁধে বলেন, "সংসদে নাটক করবেন না ৷ নাটক করার অনেক জায়গা আছে ৷" সংসদে কীভাবে চলতে হবে, তার জন্য তিনি বিরোধীদের টিপস দিতেও রাজি বলে জানান ৷

দিল্লির দূষণ প্রায় প্রতিদিনই খবরের শিরোনামে উঠে আসছে ৷ রাজধানীর এই দূষণকে লজ্জাজনক বলে আখ্যা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা ৷ তিনি বলেন, "দিল্লি আমাদের রাজধানী ৷ দূষণ সমাধানে রাজনৈতিক মতানৈক্য দূরে সরিয়ে কিছু কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত আমাদের ৷ এভাবে আমাদের সন্তানরা কী করে বাঁচবে ? একটি সমীক্ষা বলছে, রাজধানীতে 22 লক্ষ এমন শিশু আছে, বায়ুদূষণের কারণে যাদের ফুসফুস মারাত্মক জখম হয়ে গিয়েছে ৷ প্রবীণদের অনেকের অ্যাস্থমার সমস্যা রয়েছে ৷ এছাড়া অনেকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছেন ৷ হাসপাতালগুলি এই ধরনের অসুস্থ রোগীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা এই সময় চুপ করে বসে থাকব ? কিচ্ছু করব না ? কেন্দ্রীয় সরকার যদি কিছু করে, তাহলে আমরা তাদের সমর্থন করব ৷ কেন্দ্র ও রাজ্য- দু'তরফকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"

এদিন এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ এই অবস্থায় প্রথমে দুপুর 12টা পর্যন্ত, পরে 2টো পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি ঘোষণা হয় ৷ এরপর ফের অধিবেশন শুরু হলেও কিছুক্ষণ পরই এদিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের নিম্নকক্ষ ৷

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, "সরকার যদি কোনও বিষয়েই আলোচনা করতে না-চায়, তাহলে হাউজ চলবে কী করে ? আমরা যে ইস্যুগুলি উত্থাপন করছি, তার মধ্যে থেকে অন্তত একটা কোনও বিষয় তাঁরা শুনুন ৷ যদি এসআইআর নিয়ে আলোচনা না-করতে চান, তাহলে নির্বাচনী সংস্কার অথবা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে ৷ কিন্তু তারা কোনও আলোচনাই করতে চাইছে না ৷ প্রধানমন্ত্রী সবাইকে আবহাওয়া উপভোগ করতে বলেছেন ৷ কিন্তু দিল্লিবাসীরা কী ধরনের আবহাওয়া উপভোগ করবেন ? তিনি তাঁর গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে একটু দেখুন ৷ দেশজুড়ে কী হচ্ছে ?"

প্রধানমন্ত্রীর নাটক করবেন না মন্তব্যের সমালোচনা করেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান সাংসদ অখিলেশ যাদবও ৷ তিনি বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ইস্তেহারে মানুষকে স্বপ্ন দেখায় ও প্রতিশ্রুতি দেয় ৷ আজ বিহারের কাছে বিজেপির বিশাল দেনা রয়েছে ৷ সেখানে সবে 10 হাজার টাকা করে দিয়েছে ৷ বিরোধীরা যে নাটকগুলি করে, আমরা তাদের রুখে দিই ৷ সরকার যাতে তাদের লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করে, আমরা শুধু সেটা দাবি করি ৷"

