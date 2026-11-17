দূষণ রুখতে ই-যানেই ভরসা ! মুম্বইয়ে সি-লিঙ্কের সামনে ই-রিকশা চালালেন প্রিন্স উইলিয়াম ও কেট
E auto at BKC: শুধু যাত্রী হিসাবেই নয়, নিজেরাই সেই ই-রিকশার চালকের আসনে বসে স্টিয়ারিং সামলান তাঁরা । পিছনে তখন দৃশ্যমান মুম্বইয়ের বিখ্যাত বান্দ্রা-ওরলি সি-লিঙ্ক।
Published : November 17, 2026 at 2:54 PM IST
মুম্বই, 17 নভেম্বর: মুম্বইয়ের দূষণ নিয়ন্ত্রণে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানোর বার্তা দিলেন ব্রিটেনের রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স উইলিয়াম ও প্রিন্সেস কেট । মঙ্গলবার মুম্বই সফরের দ্বিতীয় দিনে বান্দ্রা রিক্লেমেশন এলাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছে একটি ইলেকট্রিক থ্রি-হুইলার বা ই-রিকশায় চড়েন রাজকীয় দম্পতি । শুধু যাত্রী হিসাবেই নয়, নিজেরাই সেই ই-রিকশার চালকের আসনে বসে স্টিয়ারিং সামলান তাঁরা । পিছনে তখন দৃশ্যমান মুম্বইয়ের বিখ্যাত বান্দ্রা-ওরলি সি-লিঙ্ক । পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের এই অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শহরের দূষণ মোকাবিলায় বৈদ্যুতিক যানবাহনের গুরুত্ব তুলে ধরেন তাঁরা ।
ভারত সফরে এসে মুম্বইয়ে নিজেদের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে 'দ্য আর্থশট প্রাইজ 2026'-এর চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নেওয়া সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন উইলিয়াম ও কেট । সেই অনুষ্ঠানেই মহিন্দ্রা লাস্ট মাইল মোবিলিটির তৈরি বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলারটি চালান তাঁরা । সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি পরিবেশবান্ধব শহুরে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসারে কাজ করছে । আর্থশট প্রাইজের এবারের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছে তাদের উদ্যোগ ।
মুম্বইয়ের বায়ুদূষণ বর্তমানে উদ্বেগের অন্যতম কারণ । শহরের বিভিন্ন এলাকায় বায়ুর গুণমান খারাপের দিকে যাওয়ায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা বাড়ছে । জীবাশ্ম জ্বালানিচালিত গাড়ির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানো গেলে শহরের পরিবহণ ক্ষেত্র থেকে নির্গত দূষণের পরিমাণ কমানো সম্ভব । সেই প্রেক্ষাপটে রাজকীয় দম্পতির ই-রিকশা চালানোর মুহূর্ত বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে ।
আর্থশট প্রাইজের মঞ্চে দুই ভারতীয় উদ্যোগ
পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় অভিনব উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতে প্রিন্স উইলিয়ামের উদ্যোগে চালু হয়েছিল আর্থশট প্রাইজ । 2026 সালের প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ভারতের মহিন্দ্রা লাস্ট মাইল মোবিলিটি এবং মহিলা হাউজিং ট্রাস্ট । দ্বিতীয় সংস্থাটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব সমাধান তৈরি করছে ।
ভারত এই প্রথম আর্থশট প্রাইজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে । মঙ্গলবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে বসছে মূল অনুষ্ঠান । সেখানে 5টি বিভাগে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে । প্রত্যেক বিজয়ীকে তাঁদের পরিবেশগত প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 10 লক্ষ পাউন্ড বা প্রায় 12 কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে ।
পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, রাজকীয় দম্পতির এই সফরে সেই বার্তাই উঠে এল । মুম্বইয়ের ব্যস্ত রাজপথে ই-রিকশার স্টিয়ারিং হাতে উইলিয়াম ও কেটের ছবি তাই নিছক রাজকীয় সফরের মুহূর্ত নয়, পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যতের পক্ষেও এক বিশেষ বার্তা ।