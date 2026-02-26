NCERT স্কুলবই বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা, 'বিচার বিভাগের দুর্নীতি' বিতর্কে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; দাবি সূত্রের

NCERT স্কুলবই বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা, 'বিচার বিভাগের দুর্নীতি' বিতর্কে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; দাবি সূত্রের
এনসিইআরটি'র পাঠ্যবইয়ে 'বিচার বিভাগের দুর্নীতি' নিয়ে ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ এরপর দুঃখ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ৷ এই বিতর্কে অসন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৷
Published : February 26, 2026 at 8:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 ফেব্রুয়ারি: এনসিইআরটি'র অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবই নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে খুশি নয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ৷ বৃহস্পতিবার সকালে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে গভীর তদন্ত করবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ তারপরই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়, তিনি এই বিতর্কে আগেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন ৷
এনসিইআরটি নির্ধারিত অষ্টম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞানের এই পাঠ্যবইয়ে বিচার বিভাগের দুর্নীতি এবং দেশজুড়ে সমস্ত আদালতে কত সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি না-হয়ে পড়ে রয়েছে, এই বিষয় দু'টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৷ এদিন এই বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি আদালত অবমাননা আইন বা আইনের অন্য কোনও বিধানের অধীনে কেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা জানতে চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং এনসিইআরটি'র ডিরেক্টর দীনেশ প্রসাদ সাকলানিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
প্রধান বিচারপতি এদিন বলেন, "আমরা আরও গভীর তদন্ত চাই ৷ কে এই কাজটি করেছে, তাঁকে খুঁজে বের করাটা আমার কর্তব্য ৷ যদি একজনের বেশিও কেউ থাকে, তাহলে তাঁদের সকলের শাস্তি হওয়া উচিত ! জবাবদিহি করতে হবে ৷ আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত তদন্তে সন্তুষ্ট হচ্ছি, ততদিন এই শুনানি চলবে ৷" আগামী 11 মার্চ ফের এই মামলার শুনানি ৷
এনসিইআরটির ডিরেক্টরকে শোকজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ বিচার বিভাগের দুর্নীতি বিষয়ে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছে, তা খুঁজে বের করার কথা জানিয়েছেন স্বয়ং দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ এনসিইআরটি এই ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে বিবৃতি দিলেও শীর্ষ আদালত তাতে কর্ণপাত করেনি ৷
সকালে সুপ্রিম কোর্টের তোপের পর দুপুরে এনসিইআরটির পাঠ্যবই বিতর্কে সাংবাদিকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রেও জানা গিয়েছে, এই বিতর্কে অসন্তুষ্ট পিএমও ৷ সরকারি সূত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অসন্তুষ্ট ৷ মঙ্গলবারের ক্যাবিনেট বৈঠকে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ৷ বৈঠক চলাকালীন তিনি জানিয়েছেন, আমরা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের কী পড়াচ্ছি ? এই বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি ! প্রধানমন্ত্রী খোঁজ নেন, কে এই বিষয়টির তদারকির দায়িত্বে আছেন ? কারও দোষ রয়েছে, সেটা সমাধান করতে হবে ৷"
কী নিয়ে বিতর্ক ?
ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি) অষ্টম শ্রেণির জন্য় নির্ধারিত সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত এই দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে ৷ এই পাঠ্যবইয়ের 'এক্সপ্লোরিং সোসাইটি: ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড' অধ্যায়ের অন্তর্গত 'দ্য রোল অফ দ্য জুডিশিয়ারি ইন আওয়ার সোসাইটি' শীর্ষক আরেকটি অধ্যায় রয়েছে ৷ সেখানে দু'টি বিভাগ রয়েছে- 'জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড' অর্থাৎ বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার অর্থ বিচার না পাওয়া ৷ আরেকটি 'করাপশন ইন দ্য জুডিশিয়ারি' অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি ৷ এর আগে পড়ুয়ারা বিচার ব্যবস্থার কাঠামো এবং দেশে আদালতের ভূমিকা নিয়ে পড়ত ৷ এবার দুর্নীতির কথা জানবে ৷
এরপর জামশেদপুর থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, "আমি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করছি ৷ ব্যক্তিগতভাবে ও সরকারের তরফেও ৷ বিচার ব্যবস্থাকে অসম্মান করার কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নেই ৷ এর তদন্ত হবে ৷ দোষীরা শাস্তি পাবে ৷" তিনি আরও বলেন, "ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে বিচার ব্যবস্থা সর্বোচ্চ স্থানে ৷ আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি ৷ আমরা এই বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি ৷ আদালতের নির্দেশ মেনে চলা হবে ৷"