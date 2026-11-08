এবারের দিওয়ালি অনেক স্পেশাল ! মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিতে গিয়েছে দেশ: প্রধানমন্ত্রী

এবারের দিওয়ালি অনেক স্পেশাল ! মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিতে গিয়েছে দেশ: প্রধানমন্ত্রী
PM MODI IN BASTAR: একইসঙ্গে মোদির সংযোজন, "গত 47 বছরে এই প্রথম, গত এক বছরে ডিউটিতে থাকা অবস্থায় একজন সিআরপিএফ জওয়ানও প্রাণ হারাননি ৷ "
Published : November 8, 2026 at 3:02 PM IST
বস্তার, 8 নভেম্বর: দীপাবলিতে 'দিমাগি নকশালদের' নিয়ে ফের সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দেশের নিরাপত্তার জন্য এদের চিহ্নিত করে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ৷ ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে দিওয়ালি উদযাপনে গিয়ে এই বার্তা দিয়েছে মোদি ৷
একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "গত 47 বছরে এই প্রথম, গত এক বছরে ডিউটিতে থাকা অবস্থায় একজন সিআরপিএফ জওয়ানও প্রাণ হারাননি ৷ "
দেশের প্রতিটি জেলা মাওবাদী মুক্ত করার জন্য দেশের সেনা ও নিরাপত্তাবাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, "নকশালবাদ শেষ হয়েছে কিন্তু বিপদ এখনও যায়নি ৷ সশস্ত্র নকশালদের জঙ্গল থেকে মুছে ফেলা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দখল নিয়েছে 'দিমাগি নকশালরা' ৷ দেশের গণতন্ত্র এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে আজ তারাই মানুষকে খেপিয়ে তুলছে ৷ অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থার ভেতরে এই 'দিমাগি নকশালরা' ঢুকে বসে আছে ৷ দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাদের চিহ্নিত করে হারিয়ে দিতে হবে আমাদের ৷"
প্রধানমন্ত্রীর মতে, এবারের দিওয়ালি অনেক বেশি স্পেশাল কারণ দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে গিয়েছে দেশ ৷ তিনি বলেন, "2026-এর দিওয়ালি সত্যিই খুব স্পেশাল ৷ 40-50 বছর পরে এটা পেয়েছি আমরা ৷ এবারই প্রথম এমন একটা দিওয়ালি পালন করছি আমরা যখন দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা নকশালবাদ এবং মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে গিয়েছে দেশ ৷ এবারই প্রথম সেই দিওয়ালি পালন করছি আমরা, যখন মানুষ নকশালবাদ থেকে মুক্ত এবং দেশের মানুষ নকশালবাদের ভয়কে জয় করতে পেরেছে ৷ এটা ব্যতিক্রমী সাফল্য, আর তার কৃতিত্ব আপনাদেরই (সেনা) ৷ আপনাদের মতো অসংখ্য সাহসী পুরুষ ও নারী যাঁরা আমাদের সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীতে রয়েছেন, তাঁরাই এই কৃতিত্বের দাবিদার ৷ আর তাই আপনাদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করতে এসেছি ৷"
নকশালবাদ দমনে পূর্বতন সরকার কিছুই করেনি বলে অভিযোগ করেছেন মোদি ৷ অতীতের সরকারকে দুষে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ ছিল না ৷ 2004 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত সংঘর্ষে নিহত মাওবাদীদের তুলনায় শহিদ সেনা-জওয়ানের সংখ্যাটাই বেশি ছিল ৷ এক বছরে 2000 মাওবাদী হানার ঘটনা ঘটেছিল ৷ 2010 সালে দন্তেওয়াড়ায় মাওবাদীদের সঙ্গে এক লড়াইয়ে 76 সিআরপিএফ জওয়ান এবং 44 জন সাধারণ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল ৷ কিন্তু তার জন্য আমাদের নেতারা এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেননি ৷ ওই রকম হামলা প্রতি বছর হয়েই চলছিল ৷ তদানীন্তন সরকার মনে করেছিল নকশালবাদের সমস্যার সমাধান করা যাবে না, তাই দীর্ঘদিন সেই সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছিল ৷"
প্রধানমন্ত্রীর দাবি, সেনাবাহিনীর বলিদানের ফলেই ছত্তিশগড় থেকে মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্ত শেষ করা সম্ভব হয়েছে ৷ শুরু হয়েছে উন্নয়নের নতুন ঢেউ ৷
মোদির কথায়, "আপনাদের ত্যাগ, একাগ্রতা এবং কাজে উদ্দীপনা তুলনাহীন, তাই 140 কোটি মানুষের তরফে আমি এসেছি কৃতজ্ঞতা জানাতে ৷ যখন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মজবুত থাকে, বাইরের শত্রুরা সফল হতে পারে না ৷ কিন্তু যখন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে তখন মাথাচাড়া দেয় বাইরের শক্তি ৷ সীমান্তে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর যা ভূমিকা, সারা দেশের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীরও সেই একই ভূমিকা ৷ দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় আপনারা অসংখ্য বলিদান দিয়েছেন, অগণিত ব্যক্তিগত শোকের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, দেশ আপনাদের জন্য গর্বিত ৷ আপনারা যে যেখান থেকেই দায়িত্ব পালন করুন, সবাইকে দিওয়ালির হার্দিক শুভেচ্ছা ৷"
এর পাশাপাশি মোদী যোগ করেন, গত 12 বছরে দেশ শুধু বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নয়, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেও বিরাট লড়াইয়ে জয়লাভ করেছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, "এবার দিওয়ালির ঠিক কয়েকদিন আগে বিশ্বব্যাঙ্ক তার রিপোর্টে জানিয়েছে গত 12 বছরে ভারতের 50 কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে ৷ দশকের পর দশক গরিবি হটাও স্লোগান দিয়ে যা করা যায়নি, তা গত 12 বছরে করে দেখিয়েছে দেশ ৷ এটা কত বড় সাফল্য, তা সহজেই অনুমেয় ৷"
ভারত যে সঙ্কল্প নিয়েছে তা করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে জানিয়ে মোদির বার্তা, "দারিদ্র্য দূরীকরণ, নেশামুক্ত ভারত, বিকশিত ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারতের কথা বলি আমরা ৷ এই সব লক্ষ্যই আমরা পূরণ করব ৷ আমাদের চোখের সামনেই সব স্বপ্ন সত্যি হবে ৷ এই দেশের যুবসমাজ এবং সাধারণ মানুষের উপর আমার আস্থা রয়েছে ৷"
প্রতি বছরই সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ গত বছর গোয়ায় INS Vikrant-এ দিওয়ালি পালন করেছিলেন তিনি ৷
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