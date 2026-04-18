রাত সাড়ে আটটায় দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

রাত সাড়ে আটটায় দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
গতকাল সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করতে পারেনি মোদি সরকার ৷ এরপর আজ সন্ধ্যায় দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
By PTI
Published : April 18, 2026 at 3:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল: জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার সন্ধ্যা 8টা 30 মিনিটে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তৃতা করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ গতকালই লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে তিন বিল পাস করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু ভোটাভুটিতে পরাজিত হয়েছে বিজেপি সরকার ৷ এরপর আজ রাতে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তিনি মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে কিছু ঘোষণা করতে পারেন ৷ 2023 সালে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয় ৷ এই বিল পরে আইনে পরিণত হয় ৷ এই আইন অনুযায়ী 2034 সালে মহিলাদের জন্য লোকসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যাবে ৷ এদিকে মোদি সরকার 2029 সালের অর্থাৎ আগামী লোকসভা নির্বাচনেই মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় ৷
এই উদ্দেশে গত 16 এপ্রিল ফের সংসদীয় বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান জানানো হয় ৷ মহিলা সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে- তিনটি বিল লোকসভায় পাস করাতে চায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ এই তিনটি বিল- সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল, ডিলিমিটেশন বিল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ডিলিমিটেশন বিল ৷
কেন্দ্রের বক্তব্য, লোকসভায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে 2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন করতে হবে সারা দেশে ৷ এর জন্য সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করাতে হবে ৷ লোকসভার আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 816 করা হবে ৷
কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে বিজেপির নিজের ভিত শক্ত করতে চাইছে ৷ দক্ষিণ ভারতের তুলনায় উত্তর ভারতের জনসংখ্যা বেশি ৷ তাই আসন পুনর্বিন্যাস হলে স্বাভাবিক ভাবে উত্তরের আসন অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং বিজেপির মসনদ পোক্ত হবে ৷ মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে নেপথ্যে আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য পাকাপোক্ত ব্যবস্তা করতে চাইছে বলে সরব হয় কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি-সহ 'ইন্ডিয়া' শিবির ৷
16 এপ্রিল থেকে দীর্ঘ আলোচনার পর গতকাল সন্ধ্যায় এই বিল নিয়ে ভোটাভুটি হয় লোকসভায় ৷ এই বিল পাস করাতে লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 352 জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন ছিল ৷ ভোটাভুটির সময় সংসদের নিম্নকক্ষে উপস্থিত ছিলেন 528 জন সাংসদ ৷ ভোটাভুটির পর দেখা যায়- 298 জন সাংসদ এই বিলকে সমর্থন করেছে ৷ বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন 230 জন সাংসদ ৷ স্বাভাবিক ভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদির শাসনকালে এই প্রথম বার কোনও বিল পাস করাতে পারল না শাসক জোট ৷ এই প্রথম বিরোধীরা জয়ী হয়েছে ৷