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অস্থির বিশ্ব সুশাসনে গ্লোবাল সাউথকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত ভারত: ব্রিকস সম্মেলনে বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির

PM Modi at BRICS SUMMIT NEW DELHI 2026: ব্রিকস সম্মেলনে বিশ্বে দক্ষিণে থাকা দেশগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

New DelhiBRICS Summit 2026
ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া)
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By PTI

Published : September 12, 2026 at 3:14 PM IST

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নয়াদিল্লি, 12 সেপ্টেম্বর: বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নির্ণায়ক ভূমিকা নিক গ্লোবাল সাউথ ৷ হয়ে উঠুক 'নীতি নির্ধারক' ৷ শনিবার নয়াদিল্লিতে দু'দিনের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সূচনা-বক্তৃতায় বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি এখন ইরান-আমেরিকা সংঘাত বিশ্বের অর্থনীতিতে প্রবল প্রভাব ফেলেছে ৷

এই আবহে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে ভারত ৷ এই সম্মেলনে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রক্ষা করার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই শীর্ষ সম্মেলন 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷ গত 20 বছরে বিশ্বে নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছে ব্রিকস গোষ্ঠী ৷ তিনি আরও উল্লেখ করেন, ব্রিকস গোষ্ঠী কারও বিরুদ্ধে নয় ৷ রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই মন্তব্য আমেরিকা ও পশ্চিমি দেশগুলিকে উদ্দেশ্যে বার্তা ৷

এদিন অস্থির বিশ্বের শাসনে 10 পয়েন্টের একটি রোডম্যাপের প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বলেন, "আজ বিশ্বের একাধিক সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্লোবাল সাউথ ৷ কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় পিছনের সারিতে রয়েছে তারা ৷ আমাদের এই 'পিরামিড অফ প্রিভিলেজ'-কে একটা 'অংশীদারিত্বের মঞ্চে' (প্ল্যাটফর্ম অফ পার্টনারশিপ)-এ পরিণত করতে হবে ৷ যেখানে প্রতিটি দেশের স্বর শোনা হবে, প্রত্যেক সদস্যের অংশীদারিত্ব থাকবে এবং মানবিকতার উন্নয়নই হয়ে উঠবে প্রত্যেক প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল ৷"

তিনি আরও বলেন, "এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিশ্বের শাসনে সংস্কারের উদ্দেশে 10 পয়েন্টের একটি প্রস্তাব পেশ করছি ৷ এই প্রস্তাব আমরা যৌথভাবে তৈরি করেছি ৷ আগামী শীর্ষ সম্মেলনের মধ্যে এই 'ব্রিকস রিফর্ম রোডম্যাপ'কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি আমরা ৷ "

এই শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনওয়াল ইব্রাহিম, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তো, আবু ধাবি যুবরাজ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নায়হান, ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলি, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফতাহ এল-সিসি এবং ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী লেহ মিনহ হুং ৷

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি বলেন, "বিশ্ব শাসনের বর্তমান কাঠামোটি পিরামিডের মতো ৷ ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একেবারে উপরে থাকা দেশগুলির হাতে রয়েছে ৷ এদিকে নীচের স্তরে থাকা দেশগুলি এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রভাবিত হয় এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারে না ৷" এই আবহে গ্লোবাল সাউথ-এর নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় উঠে আসা প্রয়োজন ৷

তিনি উল্লেখ করেন, "এটি একটি সমাপতন যে, আজকের দিনটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন ডে' হিসাবে পালিত হচ্ছে ৷ এদিনই গ্লোবাল সাউথকে নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ভারত এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত ৷ ব্রিকস সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারতের বার্তাটি পরিষ্কার: যদি আমাদের ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বের হয়, তাহলে এর নির্মাণের অধিকারও অংশীদারিত্বের হওয়া উচিত ৷ 'ফ্রম ভয়েস টু ইমপ্যাকক্ট, প্রিভিলেজ থেকে পার্টনারশিপ'- এটাই এবার ব্রিকস@20-র সঙ্কল্প হোক ৷"

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ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্মেলন
BRICS SUMMIT 2026

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