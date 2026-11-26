সংবিধান দিবসে মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকরের ঘোষণা, কংগ্রেসকে তুলোধনা প্রধানমন্ত্রীর
PM Modi Women's Quota Bill: লোকসভায় আসন পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে জড়িত মহিলাদের 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল কার্যকর করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এনডিএ সরকার ৷
By PTI
Published : November 26, 2026 at 11:07 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: সংবিধান দিবসে লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল কার্যকর করার ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই বিলের সঙ্গে আসন পুনর্বিন্যাস বিলের যোগ থাকায় কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়ে দিলেন, কোনও শক্তিই তাঁকে মহিলাদের ন্যায়বিচার দেওয়া থেকে আটকাতে পারবে না ৷
পাশাপাশি, এই বিল এখনও কার্যকর না হওয়ার জন্য নাম না করে 'একটি বিরোধী দল'কে দায়ী করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ 1949 সালে 26 নভেম্বর তারিখে ভারতের গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয় এবং পরের বছর 1950 সালের 26 জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয় ৷
सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
এমন একটি দিনেই মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করা নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সেই লেখা দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নিজেও তাঁর ওয়েবসাইটে এই নিবন্ধটি পোস্ট করেছেন ৷
'দ্য কনস্টিটিউশন: আওয়ার গাইডিং ফোর্স' শীর্ষক এই নিবদ্ধটিতে কংগ্রেসের নাম উল্লেখ না করে তিনি অভিযোগ করেছেন, দেশের সবচেয়ে বড় বিরোধী দলটি ওবিসি সংরক্ষণ কমিয়ে সেই জায়গায় মুসলমানদের সংরক্ষণ দিতে চায় ৷
In this OpEd, I highlight the following: UNIQUENESS of our Constitution and Constituent Assembly. How the Constitution of India is an INSEPARABLE part of my journey. Ways the NDA Government has STRENGTHENED the Constitution. Efforts towards boosting SOCIAL AND ECONOMIC JUSTICE. I have also highlighted: How the Constitution was trampled over by those who ruled the nation for 5 decades. How one party has devolved from being a Virodh Paksh to AVRODH PAKSH. English - https://t.co/6g2CZtbOYg हिन्दी - https://t.co/CNDyRbDwmC— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
তিনি লিখেছেন, "যে মহিয়ষী মহিলারা আমাদের সংবিধানকে রূপায়িত করেছিলেন, তাঁদের স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত সংবিধানের যাত্রাপথ অসম্পূর্ণই থাকবে ৷ কিন্তু এই বছরের শুরুতে যা ঘটেছে, তা আমাদের কাছে লজ্জাজনক ৷" ভারতের আইনসভায় মহিলাদের যথেষ্ট প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু একটি মাত্র বিরোধী দল তা হতে দেয়নি এবং তারা সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা দেখিয়েছে ৷
প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আমি ভারতের 'নারী শক্তি'কে আশ্বস্ত করছি, কোনও শক্তিই তাঁদের ন্যায়বিচার দেওয়া থেকে আমাদের আটকাতে পারবে না ৷" তিনি জানান, ভারতীয় সংবিধানের গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা খুব স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে ৷
তাঁর আক্ষেপ, "দুঃখজনকভাবে প্রধান বিরোধী দলটি 'বিরোধ প্রকাশ'-এর তুলনায় আরও বেশি 'অবরোধ প্রকাশ' হয়ে উঠেছে ৷" কংগ্রেসকে কার্যত তুলোধনা করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, বিরোধী দলটির জানা উচিত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটানো সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের বিকল্প নয় ৷