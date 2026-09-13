প্রযুক্তিকে হাতিয়ার নয়, সঙ্কট কোনও একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না: বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির

প্রযুক্তিকে হাতিয়ার নয়, সঙ্কট কোনও একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না: বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির
PM Modi Warns Weaponisation of Technology: প্রযুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজকে হাতিয়ার না-করার আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ আজই শেষ হচ্ছে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ৷
Published : September 13, 2026 at 3:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: দু'দিনের ব্রিকস গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন শেষ হচ্ছে আজ, রবিবার ৷ এদিন বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সদস্য দেশগুলিকে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার এবং গুরুত্ব খনিজ নিয়ে সতর্ক করেন ৷ এর ফলে অংশীদারি উন্নতি এবং সমৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে বলে জানান তিনি ৷
বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের উপর ৷ তাই ব্রিকস গোষ্ঠীকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে সহযোগিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে হবে, মানবিকতার স্বার্থে ৷ প্রযুক্তিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ৷
Sharing my concluding remarks during BRICS Session on ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.’ https://t.co/4E8aBDksfK— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ব্রিকস-এর প্রতি গ্লোবাল সাউথ-এর উন্নয়নশীল দেশগুলির বিশ্বাস দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ৷ কারণ এই মঞ্চে তাঁদের কথা শোনা হয়, তাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা হয় এবং তাঁদের সঙ্গে অংশীদারির সম্পর্ক তৈরি করে সমস্যার সমাধান করা হয় ৷ তাদের উপর কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না ৷ ব্রিকস-এর বার্ষিক সম্মেলনে 11টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় 49.5 শতাংশের এবং 40 শতাংশ জিডিপির প্রতিনিধিত্ব করে ৷
BRICS Summit related interactions continue at Bharat Mandapam. pic.twitter.com/Hq3Q6xjvuN— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের বাস্তবের শিকড় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রোথিত কিন্তু মানবিকতার কারণে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে ফুটে উঠতে পারি ৷"
প্রধানমন্ত্রী ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন ও অস্থিরতার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন, এই জোটের সভাপতিত্বের দায়িত্বে থাকাকালীন নয়াদিল্লি মূলত চারটি স্তম্ভের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে—সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং স্থায়িত্ব ৷
A landmark moment.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 13, 2026
PM @narendramodi joins Leaders of BRICS Member and Partner Countries, Outreach Invitees and Heads of International Organisations for the Family Photo at the 18th BRICS Summit in New Delhi. @BricsIndia2026 #BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/kwOsjjoN1J
ব্রিকস-এর মাধ্যমে এই চারটি স্তম্ভ গড়ে ভারত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতির প্রচার করতে চায় ৷ কারণ, ভারত বিশ্বাস করে এই গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও সুযোগ-সুবিধা তৈরি হলে, তা শুধু এই গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় ৷ গ্লোবাল সাউথ-এর প্রয়োজন মেটাতে সেই সুযোগ-সুবিধে সর্বত্র গ্রহণীয় করে তোলা দরকার ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদির সংযোজন , "আজ বিশ্বে সংঘাতের সংখ্যা ও অস্থিরতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে ৷ সাধারণ মানুষের উপর এর সুদূরপ্রসারী ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ৷ অতিমারি, জলবায়ু সংক্রান্ত বিপর্যয় এবং সরবরাহ-শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটা- এগুলি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আজকের বিশ্ব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে কোনও সঙ্কট উদ্ভূত হলে একটা কোনও অঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ থাকে না ৷ তাই ব্রিকস গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা সহনশীলতাকে মজবুত করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছি ৷"