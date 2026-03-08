ETV Bharat / bharat

তৃণমূলের ক্ষমতার অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ফের তোপ প্রধানমন্ত্রীর

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর সফর ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে ৷ এই প্রসঙ্গে আরও একবার তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

President Insult Row
প্রধানমন্ত্রী মোদি, রাষ্ট্রপতি মুর্মু ও মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
নয়াদিল্লি, 8 মার্চ: তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি ও ক্ষমতার অহঙ্কার খুব শীঘ্রই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে ৷ রাজধানী দিল্লি থেকে এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণ নিয়ে আক্ষেপ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এই প্রসঙ্গেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আবারও তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

এদিকে শনিবারের পর রবিবারও মেট্রো চ্যানেলের ধর্না মঞ্চ থেকে পাল্টা প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানিকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভারত রত্ন সম্মানে ভূষিত করার ছবি তুলে ধরে তৃণমূল ৷ তাতে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রবীণ বিজেপি নেতার হাতে ভারত রত্ন সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন ৷ তখন প্রবীণ নেতার পাশে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দাঁড়িয়েই রয়েছেন দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৷

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে রাষ্ট্রপতির আক্ষেপ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতিক্রিয়া (ইটিভি ভারত)

এই ছবির ফেস্টুন দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এটা আপনার জন্য ৷ রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং আদিবাসী নেত্রী, তাঁকে কি আপনি সম্মান দেন ? রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনি বসে আছেন ! প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলাম, আমরা কিন্তু সম্মান দিই ৷ এঁরা (বিজেপি) সম্মান দেয় না ৷"

নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এলে বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর কথা মুখ্যমন্ত্রীর এবং রাজ্যের অন্য কোনও ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ৷ শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন স্থানীয় মেয়র গৌতম দেব এবং জেলাশাসক ৷ এই ঘটনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনের জায়গা বদল নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর ক্ষোভ নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্র বিরোধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি ৷

ঘটনার পরপরই তৃণমূলকে তুলোধনা করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এরপর ফের রবিবার দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দ্রৌপদী মুর্মু একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাংলায় গিয়েছিলেন ৷ সম্মান জানানোর বদলে তৃণমূল রাষ্ট্রপতিকে বয়কট করেছে ৷ ওই পবিত্র অনুষ্ঠানের বয়কট করেছে ৷ তিনি আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে এসেছেন ৷ আদিবাসী সমাজের উন্নতির জন্য তিনি ভাবনা-চিন্তা করেন ৷ আর সেই অনুষ্ঠান ঘিরেই অ-ব্য়বস্থা হয়েছে ৷ এটা শুধু রাষ্ট্রপতির অপমান নয়, দেশেরও অসম্মান ৷"

তিনি আরও বলেন, "একটা কথা আছে, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ কোনও ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, শেষে তাঁর পতন হবেই ৷ আজ দেশের রাজধানী থেকে আপনাদের বলছি, একজন আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছে তৃণমূল ৷ ওদের নোংরা রাজনীতি ও অহঙ্কার খুব শীঘ্রই চূর্ণ হয়ে যাবে ৷"

গতকাল মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমিও বাংলার মেয়ে । কিন্তু আমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না । মমতা আমার বোনের মতো । জানি না তিনি আমার উপর কেন রেগে আছেন ।"এর জবাবে শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে আমরা সম্মান করি । কিন্তু বলতে লজ্জা লাগে, তাঁকে দিয়েও রাজনীতি করানো হচ্ছে ৷ বিজেপির বক্তব্য পৌঁছে দিতে তাঁকে পাঠানো হয়েছে ৷" একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে মমতা বলেন, “আমি দুঃখিত ম্যাডাম। আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে ৷ কিন্তু আপনি বিজেপির ফাঁদে পা দিয়েছেন !"

রাষ্ট্রপতির অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই অনুষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের নয় ৷ ফলে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যও সরকারের কাছে ছিল না ৷ তাঁর বক্তব্য, "আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি— এটা ঠিক নয় । হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি কবে আসবেন বা যাবেন সেই তথ্য আমরা পাই ৷ কিন্তু প্রতিদিন যদি কেউ না কেউ আসেন, সব সময় আমাদের যেতে হবে ? আমাদের কি আর কোনও কাজকর্ম নেই ? সারাক্ষণ আপনাদের লেজুড় হয়ে ঘুরব ?" এরপরই তীব্র শ্লেষের সুরে মমতা বলেন, "বছরে একবার এলে অবশ্যই গিয়ে রিসিভ করব ৷ কিন্তু বছরে 50 বার কেউ এলে কি আমার এত সময় আছে ?" এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী মায়াবতী ৷ তিনি এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন ৷

