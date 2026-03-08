তৃণমূলের ক্ষমতার অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ফের তোপ প্রধানমন্ত্রীর

তৃণমূলের ক্ষমতার অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, ফের তোপ প্রধানমন্ত্রীর
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর সফর ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে ৷ এই প্রসঙ্গে আরও একবার তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
Published : March 8, 2026 at 5:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 মার্চ: তৃণমূলের নোংরা রাজনীতি ও ক্ষমতার অহঙ্কার খুব শীঘ্রই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে ৷ রাজধানী দিল্লি থেকে এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণ নিয়ে আক্ষেপ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এই প্রসঙ্গেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আবারও তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
এদিকে শনিবারের পর রবিবারও মেট্রো চ্যানেলের ধর্না মঞ্চ থেকে পাল্টা প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিন প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানিকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভারত রত্ন সম্মানে ভূষিত করার ছবি তুলে ধরে তৃণমূল ৷ তাতে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রবীণ বিজেপি নেতার হাতে ভারত রত্ন সম্মাননা তুলে দিচ্ছেন ৷ তখন প্রবীণ নেতার পাশে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দাঁড়িয়েই রয়েছেন দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৷
এই ছবির ফেস্টুন দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এটা আপনার জন্য ৷ রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং আদিবাসী নেত্রী, তাঁকে কি আপনি সম্মান দেন ? রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনি বসে আছেন ! প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলাম, আমরা কিন্তু সম্মান দিই ৷ এঁরা (বিজেপি) সম্মান দেয় না ৷"
VIDEO | Kolkata: “The President came for a private event; the West Bengal government was not involved and it was not our prerogative,” says Chief Minister Mamata Banerjee, shifting the blame to organisers over ‘protocol violation’ during President Droupadi Murmu’s visit to the… pic.twitter.com/rgpmGi9MuU— Press Trust of India (@PTI_News) March 8, 2026
নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এলে বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর কথা মুখ্যমন্ত্রীর এবং রাজ্যের অন্য কোনও ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ৷ শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন স্থানীয় মেয়র গৌতম দেব এবং জেলাশাসক ৷ এই ঘটনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনের জায়গা বদল নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর ক্ষোভ নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্র বিরোধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি ৷
#WATCH | Kolkata | On President Droupadi Murmu's statement, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, " before commenting on west bengal, you should see the condition of the bjp-ruled states... it is not right to comment after listening to just one political party..." https://t.co/o4RnIHJeuf pic.twitter.com/S5sR2zros7— ANI (@ANI) March 7, 2026
ঘটনার পরপরই তৃণমূলকে তুলোধনা করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এরপর ফের রবিবার দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দ্রৌপদী মুর্মু একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাংলায় গিয়েছিলেন ৷ সম্মান জানানোর বদলে তৃণমূল রাষ্ট্রপতিকে বয়কট করেছে ৷ ওই পবিত্র অনুষ্ঠানের বয়কট করেছে ৷ তিনি আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে এসেছেন ৷ আদিবাসী সমাজের উন্নতির জন্য তিনি ভাবনা-চিন্তা করেন ৷ আর সেই অনুষ্ঠান ঘিরেই অ-ব্য়বস্থা হয়েছে ৷ এটা শুধু রাষ্ট্রপতির অপমান নয়, দেশেরও অসম্মান ৷"
তিনি আরও বলেন, "একটা কথা আছে, অহঙ্কারে পরিপূর্ণ কোনও ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, শেষে তাঁর পতন হবেই ৷ আজ দেশের রাজধানী থেকে আপনাদের বলছি, একজন আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছে তৃণমূল ৷ ওদের নোংরা রাজনীতি ও অহঙ্কার খুব শীঘ্রই চূর্ণ হয়ে যাবে ৷"
President Droupadi Murmu presented Bharat Ratna to Shri L. K. Advani at his residence. The formal ceremony was attended by Vice President Shri Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Shri Narendra Modi, Defence Minister Shri Rajnath Singh, Home Minister Shri Amit Shah and the family… pic.twitter.com/flAH4OqaP1— President of India (@rashtrapatibhvn) March 31, 2024
গতকাল মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমিও বাংলার মেয়ে । কিন্তু আমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না । মমতা আমার বোনের মতো । জানি না তিনি আমার উপর কেন রেগে আছেন ।"এর জবাবে শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্না মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে আমরা সম্মান করি । কিন্তু বলতে লজ্জা লাগে, তাঁকে দিয়েও রাজনীতি করানো হচ্ছে ৷ বিজেপির বক্তব্য পৌঁছে দিতে তাঁকে পাঠানো হয়েছে ৷" একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে মমতা বলেন, “আমি দুঃখিত ম্যাডাম। আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে ৷ কিন্তু আপনি বিজেপির ফাঁদে পা দিয়েছেন !"
রাষ্ট্রপতির অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই অনুষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের নয় ৷ ফলে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যও সরকারের কাছে ছিল না ৷ তাঁর বক্তব্য, "আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি— এটা ঠিক নয় । হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি কবে আসবেন বা যাবেন সেই তথ্য আমরা পাই ৷ কিন্তু প্রতিদিন যদি কেউ না কেউ আসেন, সব সময় আমাদের যেতে হবে ? আমাদের কি আর কোনও কাজকর্ম নেই ? সারাক্ষণ আপনাদের লেজুড় হয়ে ঘুরব ?" এরপরই তীব্র শ্লেষের সুরে মমতা বলেন, "বছরে একবার এলে অবশ্যই গিয়ে রিসিভ করব ৷ কিন্তু বছরে 50 বার কেউ এলে কি আমার এত সময় আছে ?" এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী মায়াবতী ৷ তিনি এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন ৷