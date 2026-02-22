ETV Bharat / bharat

জামাকাপড় খোলার কী প্রয়োজন ! কংগ্রেসের নগ্ন রাজনীতি দেশ জানে: কড়া আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

গত 16-21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নয়াদিল্লিতে এআই সম্মেলন হয় ৷ সেখানে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে খালি গায়ে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেসের যুবকর্মীরা ৷

PM Narendra Modi
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : February 22, 2026 at 4:41 PM IST

মেরঠ, 22 ফেব্রুয়ারি: কংগ্রেসের নগ্ন-নোংরা রাজনীতির কথা দেশের সবাই জানে ৷ উত্তরপ্রদেশের মেরঠে একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় এআই সম্মেলনে 'শার্টলেস' বিক্ষোভ নিয়ে কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত 16-21 ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লি ভারত মণ্ডপমে এআই ইমপ্যাক্ট সামিট অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নেতারা সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন ৷

এই আবহে গত 20 ফেব্রুয়ারি কয়েকজন তরুণ মোদি-বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে এআই সামিটের হলে ঢুকে পড়েন ৷ তাঁরা একটি মঞ্চে উঠে খালি গায়ে 'মোদি কম্প্রোমাইজড' লেখা টি-শার্ট হাতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ছিল ৷ পরে জানা যায়, তাঁরা যুব কংগ্রেসের কর্মী ৷ পরে তাঁদের মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করে তিলক মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ গতকাল তাঁদের আদালতে পেশ করলে পাঁচ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

রবিবার উত্তরপ্রদেশে একটি অনুষ্ঠানে এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বলেন, "দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দল ভারতের সাফল্য হজম করতে পারে না ৷ বিশ্বের সবচেয়ে বড় এআই সম্মেলন হচ্ছিল ভারতে ৷ 80টি দেশ থেকে আমন্ত্রিতরা দিল্লিতে এসেছিলেন ৷ 20টি দেশের রাষ্ট্রনায়করা ভারতে আসেন ৷ আমি মেরঠের মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে চাই: আপনারা কি এআই সম্মেলন নিয়ে গর্বিত ?"

এরপর কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "কিন্তু কংগ্রেস আর তার বাস্তুতন্ত্র কী করল ? আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের এই মঞ্চটিকে তারা নোংরা এবং নগ্ন রাজনীতির মঞ্চে পরিণত করল ৷ সেখানে বিদেশি অতিথিদের সামনে জামাকাপড় না-পরে কংগ্রেস নেতারা চলে যায় ৷ আমি কংগ্রেসের নেতা-সমর্থকদের বলছি, আপনারা যে নগ্ন তা দেশ জানে ৷ তাহলে আর জামাকাপড় খুলে ফেলার প্রয়োজন কী ?"

