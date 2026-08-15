এক কোটি তরুণকে AI প্রশিক্ষণ থেকে বিনামূল্য কোচিং, লালকেল্লা থেকে জেন Z প্রজন্মকে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
তরুণদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর ৷ এর আগে কখনও ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে কখনও আবার প্রকাশ্য অনুষ্ঠান থেকে জেন জি-কে কাছে টানার চেষ্টা করেছেন তিনি ।
Published : August 15, 2026 at 3:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট: এবারের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে তাঁর বক্তৃতায় বিশেষ গুরুত্ব পেল তরুণ প্রজন্ম ৷ 80তম স্বাধীনতা দিবসের লাল কেল্লা থেকে এআই সেক্টরে কর্মসংস্থানের জন্য এক কোটি তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁদের এআই ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বিনামূল্যে অনলাইনে কোচিংয়ের ব্যবস্থাও করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শনিবার সকালে দেশের জেন Z-দের উদ্দেশে এই বার্তা দিলেন তিনি ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমরা ঠিক করেছি, আগামী এক বছরের মধ্যে এক কোটি তরুণকে এআইয়ের ব্যাপারে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ৷" তিনি জানান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গরিব এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ-তরুণীদের বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং দেওয়ারও ব্যবস্থা করবে মোদি সরকার ৷ তাতে পরিবারগুলি কোচিংয়ের মোটা খরচের হাত থেকে বাঁচবে ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "চারদিকে কোচিং ক্লাসগুলির যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির উপর বোঝা হয়ে গিয়েছে ৷ প্রত্যেক বাবা-মা মনে করেন, তাঁরা যদি তাঁর সন্তানকে কোচিং সেন্টারে না পাঠান, তাহলে তারা পিছিয়ে পড়বেন ৷ অথবা সম্মান রক্ষা হবে না ৷ কিন্তু গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির এই চিন্তার কথা মাথায় রেখে আমরা সাহায্য করব ৷ আমাদের তরুণরা তাঁদের পরিবারের কাছাকাছি থাকবে ৷ পরিবারের যত্ন পাবে ৷ পরিবারগুলি বিশাল আর্থিক বোঝার হাত থেকেও রেহাই পাবে ৷ তাই আমরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"
তিনি আরও জানান, কোচিংগুলিতে ডিজিটাল পরিকাঠামো আছে এবং উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা আছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই সব সুবিধাগুলি একটি ছাতার তলায় এনে আমরা দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিনামূল্যে কোচিং দেব ৷ এর জন্য একটা সম্পূর্ণ পৃথক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলব ৷"
2047 সাল নাগাদ ভারতকে একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করতে তিনি সাতটি পয়েন্টের সংস্কারের কাঠামো 'সপ্তধারা'র কথা উল্লেখ করেন ৷ এর উদ্দেশ্য দেশের মাটিতেই কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন, লজিস্টিক্স, প্রতিরক্ষা, গ্রিন ও ব্লু ইকোনমি এবং সফ্ট পাওয়ারে শক্তিশালী হওয়া ৷
ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি মনে করিয়ে দেন, একসময় ভারত 'সপ্ত সিন্ধু'র দেশ নামে পরিচিত ছিল ৷ এবার দেশকে উন্নয়নশীল করতে নতুন ধারা প্রয়োজন ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের নতুন ধারা প্রয়োজন ৷ আজ এই লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে দেশের সামনে শক্তির সাতটি ধারার কথা ঘোষণা করছি ৷" তিনি আরও বলেন, "আগামী 5-7 বছরে এই সাতটি ধারার শক্তি ও ক্ষমতায় আমরা দেশকে একটা নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেব, নতুন গতি আনব এবং নতুন লক্ষ্য পূরণের ক্ষমতা অর্জন করব ৷" দেশের তরুণদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাই দেশ গড়ার কাজে লাগানো হবে বলে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী ৷