'তরুণদের মেধার সর্বোচ্চ ব্য়বহার জরুরি', অন্ধ্রে বিমানবন্দরের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী মোদি

'তরুণদের মেধার সর্বোচ্চ ব্য়বহার জরুরি', অন্ধ্রে বিমানবন্দরের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী মোদি
এআই-সহ অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন ভোগাপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাশাপাশি বিশাখাপত্তনমে সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি ৷
Published : August 1, 2026 at 4:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অগস্ট: নতুন বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিআনাগরম জেলায় ভোগাপুরমে আল্লুরি সীতারামা রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন তিনি ৷ 5 হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ভোগাপুরম বিমানবন্দরটির নির্মাণ করেছে জিএমআর গ্রুপ ৷
এই বিমানবন্দর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেন, 2014 সাল পর্যন্ত মাত্র 74 টি বিমানবন্দর ছিল সারা দেশে ৷ এখন সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 166 ৷ তরুণদের প্রসঙ্গে উত্থাপন করে তিনি বলেন, "অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আমাদের দেশ যেন তরুণদের মেধার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে, এটা জরুরি ৷ এখন আমাদের লক্ষ, ভবিষ্যতের প্রযুক্তির ক্ষেত্র ৷ যেমন সেমিকন্ডাক্টর শিল্প ৷ বিশাখাপত্তনমে সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন একটি উল্লেখযোগ্য পদেক্ষেপ ৷"
বিমানবন্দর উদ্বোধনেও তিনি কংগ্রেসকে খোঁচা মেরে বলেন, "অতীতে অনেক সময় বিমানবন্দরগুলির নামকরণ হত একটি পরিবারের নামে ৷ আমরা সেই রীতি বদলে দিয়েছি ৷ আমরা অযোধ্যায় বিমাবন্দরের নামকরণ করেছি বাল্মীকির নামে ৷ পঞ্জাবে সন্ত রবিদাসের নামে ৷ কেন্দ্রে এনডিএ সরকার ঠিক করেছে, এই নতুন বিমানবন্দরটি আল্লুরি সীতারামা রাজুর নামে ৷ তিনি আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ৷ এই বিমানবন্দরটি অন্ধ্র এবং উত্তর অন্ধ্র অঞ্চলের জন্য রানওয়ের মতো কাজ করবে ৷ এটা অন্ধ্রের তরুণদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লঞ্চপ্যাড ৷"
প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়াও এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রী কে রাম মোহন নাইডু ৷
শিল্প উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এই বিমানবন্দরটি । সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলে 5,640 কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত এই 'গ্রিনফিল্ড' বিমানবন্দরটি বছরে 60 লক্ষ যাত্রীকে পরিষেবা প্রদান করতে পারে ।
এই বিমানবন্দরটি অন্ধ্রপ্রদেশে পর্যটন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরিতে উল্লেখযোগ্য গতি আনবে ৷ একই সঙ্গে এই অঞ্চলে আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
যাত্রী টার্মিনালের ভবনটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা একটি আধুনিক, নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠু ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন ৷ পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের বিমান চলাচলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই বিমানবন্দরে উন্নত পরিকাঠামো, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং পরিবেশ-বান্ধব বা টেকসই বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷
বিমানবন্দরটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), বিল্ডিং ইনফরমেশন মডেলিং (BIM), এয়ারসাইড 4.0 প্রযুক্তি, এয়ারপোর্ট প্রেডিক্টিভ অপারেশনস সেন্টার (APOC), বায়োমেট্রিক যাত্রী প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং সিস্টেম এবং বুদ্ধিমান পরিচালন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে ৷ এই ব্যবস্থাগুলি পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
আগামী 17 অগস্ট থেকে এই বিমানবন্দরটি বাণিজ্যিক কাজকর্মের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রাম মোহন নাইডু প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বিমানবন্দরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করেন ৷
এদিনই প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রায় 18 হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন ৷ বিশাখাপত্তনমে 460 কোটি টাকার 'এএসআইপি' (ASIP) সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি । এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করছে 'এএসআইপি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড' এবং তাদের সহযোগিতা করছে দক্ষিণ কোরিয়ার 'এপ্যাক্ট' (APACT) ৷