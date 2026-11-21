প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে গঙ্গার উপর দেশের দীর্ঘতম সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী, ওড়ালেন শাল
Indias Longest River Bridge In Bihar: শনিবার বিহারের বৈশালীতে দেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে দীর্ঘতম সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রিপোর্ট দেব রাজের ৷
Published : November 21, 2026 at 6:11 PM IST
বৈশালী, 21 নভেম্বর: গঙ্গা নদীর উপর দেশের দীর্ঘতম নীতীশ সেতু'র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শনিবার বিহারের বৈশালী জেলার জনদহ-রাজাপাকর-মহুয়া শিল্পাঞ্চল এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে ছ'টি লেনের এই সেতুর উদ্বোধন করেন তিনি ৷
বৈশালী জেলায় গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত এই সেতুর দৈর্ঘ্য 19.76 কিমি ৷ উদ্বোধনের ফিতে কাটার পরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধরীকে সঙ্গে নিয়ে সেতুতে হাঁটেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এলজেপি (রাম বিলাস) নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান ৷
गंगा मैया पर बने दरगाह-बिदुपुर छह-लेन केबल ब्रिज को जनता के लिए समर्पित किया गया है। इस आधुनिक ब्रिज का नाम आदरणीय नीतीश जी के सम्मान में, ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। -माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी #ModijikDilMeinBihar https://t.co/Fl3S9IEMic— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 21, 2026
প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সেতু থেকে এক হাতে শাল উড়িয়ে জনতাকে স্বাগত জানান ৷ এই সেতুর মডেলও ভালো করে খতিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সরকারি আধিকারিকরা তাঁকে সেতুর ডিজাইন বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেন ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নামে এই সেতু নির্মাণের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের জেলাগুলির মধ্যে যাতায়াতের সময় কমবে ৷
এই সেতু ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদি 34 হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের 227টি উন্নয়নমূলক প্রজেক্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ৷ এর মধ্যে রয়েছে বক্সায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির প্রজেক্ট, 26 হাজার 917টি ছোট বাড়ি উপভোক্তাদের হাতে হস্তান্তর করা, 106টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন, বিহারের 11টি শহরে পানীয় জল সরবরাহ, 100টি বৈদ্যুতিক বাস এবং পটনা ও গয়ায় কৃষিজাত সামগ্রী বিক্রির বাজার তৈরির প্রকল্প ৷
পটনার শহরতলি এলাকায় বর্জ্য পদার্থ থেকে শক্তি উৎপাদনের একটি কেন্দ্র তৈরির শিলান্যাসও করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই কেন্দ্রের 45 কিমি এলাকার মধ্যে 13টি পুরসভার 1 হাজার 600 টনেরও বেশি বর্জ্য এনে সেই বিপুল বর্জ্য থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 15 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে ৷ একটি 100 টন ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ো-মিথেন প্ল্যান্ট এবং একটি 700 টনের কম্পোজড প্ল্যান্টও থাকবে এই কেন্দ্রে ৷
It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশেষ বিমানে পটনার জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ৷ সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ নীতীশ কুমার ৷ বিমানবন্দরে তাঁদের একে অপরকে স্বাগত জানাতে দেখা যায় ৷ সেই ছবিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "পটনা বিমানবন্দরে নীতীশকুমারজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা খুবই আনন্দের ৷"
এনডিএ জোটের বিজেপি, জেডিইউ, লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি, রাম বিলাস), হিন্দুস্থানি আওয়ামি মোর্চা (সেকুলার) এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম)-এর তরফে নেতারা এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভ্যর্থনা জানান ৷