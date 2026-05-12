আর্ট অফ লিভিং সেন্টারে ধ্যান মন্দিরের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী মোদির

আর্ট অফ লিভিং-এ ধ্যানস্থানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত, অতিথি এবং আধ্যাত্মিক গুরুরা উপস্থিত ছিলেন ৷

Prime Minister Narendra Modi, right, with Spiritual leader Sri Sri Ravi Shankar during the 45th anniversary celebrations of 'The Art of Living', in Bengaluru, Karnataka, Sunday, May 10, 2026
কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে ধর্মগুরু শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 8:27 PM IST

বেঙ্গালুরু, 12 মে: বেঙ্গালুরুর 'আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার'-এ নবনির্মিত 'ধ্যান মন্দির'-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ একে আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তি ও নিরাময়ের কেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি । রবিবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেঙ্গালুরু কেবল একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেনি, বরং ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকেও এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে ৷

বেঙ্গালুরুতে আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশনের 45তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি সেবা, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক রূপান্তরে এই ফাউন্ডেশনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷ একইসঙ্গে তিনি পরিবেশগত দায়বদ্ধতা, যুবশক্তির ক্ষমতায়ন এবং অভ্যন্তরীণ সুস্থতার মাধ্যমে একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছন ৷

এই অনুষ্ঠানটি আর্ট অফ লিভিং ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীশ্রী রবি শঙ্করের 70তম জন্মদিনের প্রাক্কালে আয়োজন করা হয়েছিল ৷ তাঁর জন্মদিন 31শে মে ৷ এই অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত, অতিথি এবং আধ্যাত্মিক গুরুরা উপস্থিত ছিলেন ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, এই অনুষ্ঠানটি 'গুরুদেব'-এর 70তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনেরই একটি অংশ এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন, শতবার্ষিকী উদযাপনে অংশ নিতেও তিনি পুনরায় এখানে ফিরে আসবেন ৷ ভারতের সভ্যতাগত মূল্যবোধের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, দেশের বিশাল বৈচিত্র্যকে একসূত্রে গেঁথে রাখার মূল মন্ত্র হল নিঃস্বার্থ সেবা ৷

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্তরে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন ৷ আর্ট অফ লিভিং-এর মতো সংগঠনগুলো এই রূপান্তরের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী অভিভাবক হয়ে উঠতে পারে ৷"

প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল যুগে ভারতের রূপান্তরের প্রশংসা করে বলেন, দেশটি ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছে; বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে এবং পরিকাঠামো ও মহাকাশ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করছে ৷

তিনি বলেন, "প্রযুক্তির কল্যাণে দূর-দূরান্তে অবস্থানরত মানুষও মুহূর্তের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারছে ৷ আমরা বিশ্বের সাথে সংযুক্ত হই বা না হই—আমাদের নিজেদের সাথে সংযুক্ত হওয়াটা কিন্তু অপরিহার্য।" তিনি আরও যোগ করেন, "দেশের বহু সাফল্যের পিছনে আমাদের যুবশক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আর্ট অফ লিভিং আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান খুঁজে পেতে তাদের সহায়তা করছে ৷"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে সমাজ অনেক বেশি শক্তিশালী এবং জাতি গঠনের জন্য সমাজের ভূমিকা অপরিহার্য ৷ জনগণের সমর্থন ছাড়া কোনও লক্ষ্যই সফল হতে পারে না ৷ জাতি গঠনের কাজে সমাজ নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোনও সরকারই সফল হতে পারে না ৷"

এই প্রসঙ্গে তিনি 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর সাফল্যের উদাহরণ তুলে ধরেন এবং এটিকে কেবল একটি সরকারি কর্মসূচি হিসেবে না দেখে, জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি গণ-আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেন ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায়, "ঐতিহাসিকভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক আন্দোলনগুলি মানবসেবার মাধ্যমেই নিজেদের প্রকাশ করে এসেছে; আর 'আর্ট অফ লিভিং' (Art of Living) জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে— যার মধ্যে আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন এবং কারাবন্দিদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত— সেই নীতিকেই মূর্ত করে তোলে ৷"

আধ্যাত্মিক সুস্থতা, যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্যোগগুলোর গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এমন এক উন্নত ভারত গড়ে উঠবে সেইসব তরুণদের হাত ধরে, যারা মানসিকভাবে প্রশান্ত, সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল এবং সমাজের প্রতি সংবেদনশীল ৷ আজকাল অসুস্থতার সময়েও মানুষ প্রাকৃতিক নিরাময়ের (natural healing) সন্ধান করছে ৷ আমাদের ধরিত্রী মায়েরও এখন প্রাকৃতিক নিরাময়ের প্রয়োজন ৷ রাসায়নিক সার আমাদের কৃষিজমিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে এবং ধরিত্রী মায়ের ক্ষতিসাধন করেছে ৷ রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ধরিত্রী মাকে রক্ষা করাই হলো 'আর্ট অফ লিভিং'-এর মূল নির্যাস ৷"

তিনি 'এক পেড় মা কে নাম' প্রচারণায় আরও জোরালো সমর্থনের আহ্বান জানান ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জোর দিয়ে বলেন, "পরিবেশ সুরক্ষা টেকসই উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ পাশাপাশি তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তাঁরা বর্ষার আগেই জল সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বার্তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করেন এবং স্থানীয় পণ্য ব্যবহারে মানুষকে উৎসাহিত করেন ৷"

কেন্দ্রীয় সরকারের 'মিশন লাইফ' ​​(Mission LiFE) উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, এটি এমন এক সচেতন ও দায়িত্বশীল জীবনশৈলীকে প্রতিনিধিত্ব করে, যার মূল ভিত্তি হলো প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা ৷ তিনি বলেন, "আমার দৃষ্টিতে, 'মিশন লাইফ'-ও এক অর্থে 'আর্ট অফ লিভিং'-এরই একটি বাস্তব রূপ ৷"

