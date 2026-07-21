'সরকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে', নিট-ইউজি নিয়ে প্রথম মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

'সরকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে', নিট-ইউজি নিয়ে প্রথম মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর
সোমবার সিজেপি'র বিরাট মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ডের পর মঙ্গলে নিট-ইউজি দুর্নীতি নিয়ে প্রথম বার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
By PTI
Published : July 21, 2026 at 2:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মঙ্গলবার সকালে এনডিএ সাংসদদের নিয়ে 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকে তিনি জানান, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পরপরই সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ তাঁর এই বক্তব্য সাংবাদিকদের জানান সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷
সোমবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি)-র নেতৃত্বে সংসদ অভিযানে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে ৷ হাজার হাজার তরুণ এই আন্দোলনে অংশ নেন ৷ প্রবীণ অভিনেত্রী শাবানা আজমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ৷ পুলিশ অনুমতি না-দিলেও সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেরা 'সংসদ চলো' অভিযান করেন ৷ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ পুলিশ লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস ছুড়ে এই মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে ৷ পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হয়ে অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি ৷ অন্যদিকে. সিজেপি'র মুখপাত্রের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ৷
এই আন্দোলনের পর এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নিট-ইউজি নিয়ে প্রথমবার মন্তব্য করেন ৷ মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন "প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ 13 জনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে ৷ পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্য ফের পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হয় ৷ দ্বিতীয়বার নিট-ইউজি পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালনা করা হয়েছে ৷ ফল প্রকাশেও দেরি হয়নি ৷"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, "ফের এই ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা যাতে না-ঘটে, তার জন্য এই কাজে জড়িতদের জেলে পাঠানো হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের কঠোরতম সাজা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী আইনজীবীদের কাছে আবেদন করেছেন, যাতে এই পাপ কাজে তাদের কঠিন সাজা নিশ্চিত করা যায় ৷"
মোদি জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু একটি রাজ্য বা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নয় , এটা সারা দেশের বিষয় ৷ রিজিজু বলেন, "এই দুর্নীতিতে জড়িতদের শাস্তি দিতে সবাইকে একজোট হতে হবে ৷ এই বিষয়টি দলগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে ৷ তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যত নিয়ে কাউকে খেলা করতে দেওয়া হবে না ৷ তার জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ করতে হবে ৷"
সর্বভারতীয় এই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল চলতি বছরের 3 মে ৷ এর ক'দিন পরই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে ৷ 12 মে ডাক্তারিতে ভর্তির স্নাতক স্তরের এই পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ পরে প্রায় 22 লক্ষ পড়ুয়া পরীক্ষায় বসেছিলেন ৷ দুর্নীতির তদন্তভার নেয় সিবিআই ৷ 21 জুন পরবর্তী নিট-ইউজি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ পরীক্ষা বাতিল এবং নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার মধ্যে 38 দিনে অন্তত 13 জন পড়ুয়া জীবন শেষ করার পথ বেছে নেন ৷ এর আগে 2024 সালে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরেও বাতিল হয়েছিল NEET-UG ৷ তা নিয়েও তুমুল বিতর্ক হয় ৷
নিট-ইউজি পরীক্ষায় বেনিয়ম এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে জুন মাস থেকে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করছে সিজেপি ৷ গত 28 জুন এই মঞ্চে যোগ দেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে তিনি অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন ৷ গত শনিবার তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷