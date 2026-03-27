পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী
মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির প্রভাব পড়েছে ভারতেও ৷ জ্বালানি, এলপিজি সরবরাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন জনতা ৷ এই অবস্থায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
By ANI
Published : March 27, 2026 at 8:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাজ্যগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ শুধু ভোটমুখী তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, পুদুচেরি ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রীরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না ৷ ভোটের কারণে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে যাওয়ায় তাঁরা এই বৈঠকে হাজির থাকতে পারেননি ৷
চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ প্রধানমন্ত্রীও লোকসভা ও রাজ্যসভা- দুই কক্ষেই বিবৃতি দিয়েছেন ৷ বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি জানান, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারতের সামনেও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে ৷ তার মোকাবিলায় দেশকে তৈরি থাকতে হবে ৷ পাঁচ বছর আগে করোনার সময় যেভাবে দেশ লড়াই করেছিল এবারও তাই করতে হবে ৷ প্রত্যেক নাগরিক ও প্রতিটি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব ৷
বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জোর দিয়ে জানিয়েছে, দেশের জ্বালানি ও এলপিজি সরবরাহ একেবারে নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ দেশের কোথাও পেট্রল, ডিজেল ও এলপিজি আকাল হয়নি ৷ এদিন সকালে সমস্ত গুঞ্জন উড়িয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানান, লকডাউনের কোনও আশঙ্কা নেই ৷
কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী শুক্রবার স্পষ্টভাবে জানান, "ভারতে লকডাউন হওয়ার জল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি স্পষ্ট করে বলছি, এমন কোনও প্রস্তাব পরিকল্পনা করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এই সময়ে আমাদের শান্ত থাকা, দায়িত্বশীল থাকা এবং একজোট থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে গুজব ছড়ানোর এবং আতঙ্ক সৃষ্টির যে কোনও প্রচেষ্টা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ক্ষতিকর ৷"
এদিন পেট্রলের উপর কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে 10 টাকা থেকে 3 টাকা করা হয়েছে ৷ ডিজেলের উপর থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে অন্তঃশুল্ক ৷ এনিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, "তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলিকে এই সহযোগিতা না-করলে সাধারণ মানুষকে প্রতি লিটার পেট্রল ও ডিজেল কিনতে অনেক বেশি দাম দিতে হবে ৷ তাই এটা তাদের কোনও সুবিধে করে দেওয়ার জন্য নয় ৷ কিন্তু আন্তর্জাতি বাজারে মূল্য় বৃদ্ধির ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে, তার বোঝা নিয়েছে সরকার, যাতে সাধারণ মানুষকে ভুগতে না-হয় ৷"