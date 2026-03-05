ETV Bharat / bharat

সামরিক সংঘাতে সমাধান হয় না, বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির; ইরানের বিদেশমন্ত্রীকে ফোন জয়শঙ্করের

ইরানে-ইজরায়েল-আমেরিকার সংঘাতের আঁচ ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ এই সংঘাতের সমাধান কূটনৈতিক পথে হোক, জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করল ভারত ৷

India Condoles Death of Iran Supreme Leader Khamenei
ভারতে ইরানের দূতাবাসে দেশের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী (ছবি; পিটিআই)
By PTI

Published : March 5, 2026 at 7:26 PM IST

নয়াদিল্লি, 5 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তিতে উদ্বিগ্ন ভারত ৷ বিশ্বের সব সংঘাতের দ্রুত অবসান হোক, বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ তিনি জানালেন, সামরিক অভিযানে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না ৷ এই বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার বাড়তে থাকা এই সংঘাত নিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

এই সংঘাতের ষষ্ঠ দিনে বৃহস্পতিবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ অন্যদিকে ভারতে ইরানের দূতাবাসে গিয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷

গত 27 ফেব্রুয়ারি সকালে ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ পরে এই হামলার কথা ঘোষণা করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই আক্রমণেই মৃত্যু হয় দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের ৷ এই সংঘাত নিয়ে প্রথম থেকেই ভারত কোনও মন্তব্য করেনি ৷ খামেনেইয়ের মৃত্যুর খবরে এতদিন চুপচাপই ছিল বিজেপি সরকার ৷ তাঁর এই নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধী কংগ্রেস ৷ গতকালই কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে মোদির কড়া সমালোচনা করে উত্তর-সম্পাদকীয় লিখেছেন ৷ একই সঙ্গে আক্রমণ শানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও ৷

এদিকে ইরানে আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ হামলার ষষ্ঠ দিনে অশান্তির আঁচ পৌঁছেছে অন্য দেশগুলিতেও ৷ সৌদি আরব থেকে সংযুক্ত আরব আমির শাহি-সহ একাধিক উপসাগরীয় দেশে আটকে রয়েছেন ভারতীয় নাগরিকরা ৷ সংঘাত আর দিন সাতেক চললে জ্বালানি সঙ্কটের মুখোমুখি হতে পারে দেশ, আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের ৷

এই আবহে ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার স্টাবের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "ভারত ও ফিনল্যান্ড, দুই দেশই আইনের শাসন, আলোচনা ও কূটনীতিতে বিশ্বাস করে ৷ আমরা একটি চুক্তি করতে চলেছি, শুধু সামরিক অভিযান চালিয়ে কোনও ইস্যুর সমাধান করা যাবে না ৷ সেটা ইউক্রেন হোক বা পশ্চিম এশিয়া, আমরা দ্রুত সংঘাতে ইতি টানায় সমর্থন জানাব এবং প্রতিটি প্রচেষ্টা হবে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে ৷"

এদিন মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাত নিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন, "পশ্চিম এশিয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের অংশীদারি উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ কথোপকথন ও কূটনৈতিক পথে এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন ৷ আমরা এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখব ৷ ওই অঞ্চলে যাতে দ্রুত শান্তি এবং স্থিরতা ফিরে আসে, তার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করব ৷"

