আমেরিকার শুল্ক চাপের আবহে 'অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি' ভারত-রাশিয়ার, যৌথ বিবৃতি পুতিন-মোদির

আমেরিকার শুল্ক চাপের আবহে 'অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি' ভারত-রাশিয়ার, যৌথ বিবৃতি পুতিন-মোদির
ভারত-রাশিয়া 23তম শীর্ষ সম্মেলনের পর যৌথ বিবৃতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ও রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ একাধিক ক্ষেত্রে দুই দেশের চুক্তি, মউ স্বাক্ষর হয়েছে ৷
By PTI
Published : December 5, 2025 at 4:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি করল ভারত ও রাশিয়া ৷ এই চুক্তির মেয়াদ 2030 সাল পর্যন্ত ৷ এছাড়া শক্তিক্ষেত্র থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, খাদ্য সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা, সার, পর্যটন একাধিক ক্ষেত্রে চুক্তি হল দুই দেশের মধ্যে ৷ শুক্রবার দুপুরে হায়দরাবাদ হাউজে 23তম ভারত-রাশিয়া স্ট্র্যাটেজিক প্রিভিলেজ সামিটের পর সাংবাদিকদের কাছে যৌথ বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷
রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে প্রেসিডন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর 25 শতাংশ বাড়তি শুল্ক চাপিয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা নিয়ে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফতানিতে সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ দেশের রফতানিকারক সংস্থাগুলি অনিশ্চিতের মুখে পড়েছে ৷
এই আবহে এদিন প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, "আমরা শক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারণে উৎসাহী ৷ ভারতের শক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তেল, গ্যাস ও কয়লা সরবরাহ করবে রাশিয়া ৷ ভারতের অর্থনীতির দ্রুত এগিয়ে চলেছে ৷ এমন একটি দেশকে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি সরবরাহ করবে রাশিয়া ৷"
Addressing the joint press meet with President Putin.@KremlinRussia_E https://t.co/ECjpvWj7CF— Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2025
তিনি আরও বলেন, "ভারতের কোদাইকানালে দেশের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলছি আমরা ৷ ছ'টির মধ্যে চারটি ইতিমধ্যে গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়ে গিয়েছে ৷ বাকি চারটির নির্মাণ কাজ চলছে ৷ একটি সম্পূর্ণ রূপে কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ ভারতের পরিচ্ছন্ন এবং সাশ্রয়ী শক্তির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এই পাওয়ার প্ল্যান্ট ৷ এছাড়া ছোটখাটো মডিউলার রিঅ্যাক্টর, ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ওষুধ ও কৃষিক্ষেত্রে নন-এনার্জি পারমাণবিক প্রযুক্তি তৈরির বিষয়টিও খতিয়ে দেখছি ৷ একটি বৃহৎ রাশিয়া-ইন্ডিয়ান ফার্মসিউটিক্যাল প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে কালুগা এলাকায় ৷ সেখানে ভারতের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত মানের টিউমার প্রতিরোধী ওষুধ উৎপাদন হবে ৷"
প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, "ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে উৎপাদনে রাশিয়ার সংস্থাগুলি অংশ নেবে ৷ আমাদের মধ্যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার আদানপ্রদান আরও বৃদ্ধি পাবে ৷ ভারতে লঞ্চ হবে রাশিয়ার চ্যানেল আরটি ৷ এর ফলে ভারতের দর্শকরা আরও ভালোভাবে রাশিয়াকে জানতে পারবে ৷ রাশিয়া ও ভারত নিরপেক্ষভাবে নিজের নিজের বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে ৷ আরও ন্যায়সঙ্গত এবং গণতান্ত্রিক বহুমুখী বিশ্বের জন্য ব্রিকস ও এসসিও-তে একসঙ্গে কাজ করবে ৷ আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে আমরা সন্তুষ্ট ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমার এই ভারত সফর দুই দেশের মধ্যে কৌশলী অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে ৷"
বৈঠকের পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি রয়েছে এবং তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে নয়াদিল্লি ৷ তিনদিন আগে জানিয়েছিলেন ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ ৷ দুই রাষ্ট্রনেতার এই বৈঠকে ভারত-রাশিয়া বাণিজ্যে জোর দেওয়া হবে, তাও আগাম আঁচ করা গিয়েছিল ৷
এদিন পুতিন ও মোদি দু'জনেই আর্থিক সহযোগিতার কথা ঘোষণা করলেন ৷ প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, "আমরা বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধির করার জন্য মুখিয়ে আছি ৷" তিনি আরও জানান, ভারত ও রাশিয়া দুই দেশের মুদ্রা আদানপ্রদানের দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার জন্য কাজ করছে ৷ দুই দেশের মধ্যে পর্যটনকে চাঙ্গা করতে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমরা রাশিয়ার পর্যটকদের জন্য় বিনা শুল্কে 30 দিনের ভারত ভ্রমণের ই-ভিসা চালু করছি ৷"