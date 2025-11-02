56 ইঞ্চির ছাতি নিয়ে কটাক্ষ রাহুলের, পাকিস্তান-যোগ টেনে জবাব মোদির

56 ইঞ্চির ছাতি নিয়ে কটাক্ষ রাহুলের, পাকিস্তান-যোগ টেনে জবাব মোদির
বিহার বিধাসভা নির্বাচনের আর চার দিন বাকি ৷ তার আগে এদিন শেষ রবিবারের প্রচারে একে অপরকে কড়া আক্রমণ করলেন শাসক-বিরোধী সব পক্ষ ৷
Published : November 2, 2025 at 3:18 PM IST
বেগুসরাই, 2 নভেম্বর: রবিবাসরীয় প্রচারে সরগরম ভোটমুখী বিহার ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বেগুসরাই থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 56 ইঞ্চি ছাতি নিয়ে তোপ দাগলেন ৷ পাল্টা আরা জেলার জনসভা থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসাজশ নিয়ে কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মুজফফরপুরে প্রচারে গিয়ে লালু-তেজস্বী-কংগ্রেসকে তুলোধনা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷
বিহার ভোটের আর চার দিন বাকি ৷ তার আগে বেগুসরাই থেকে এদিন রাহুল গান্ধির আক্রমণ, "নরেন্দ্র মোদি আসেন, বক্তৃতা দেন ৷ আপনারা যা বলবেন, নির্বাচনের দিন পর্যন্ত তিনি সেই সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন ৷ কিন্তু ভোট মিটে গেলে বিহারে এসে আপনাদের কথা শুনবেন না ৷ তিনি অন্যত্র চলে যাবেন ৷ আপনাদের যা যা করানোর প্রয়োজন, এর মধ্যেই করিয়ে নিন ৷ প্রধানমন্ত্রী ভোটের জন্য সবকিছু করতে পারেন ৷ তাঁকে যোগা করে দেখাতে বলুন, তিনি কয়েকটি আসন দেখিয়ে দেবেন ৷"
#WATCH | Bihar: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi jumped into a pond and participated in a traditional process of catching fish in Begusarai.— ANI (@ANI) November 2, 2025
VIP chief and Mahagathbandhan's Deputy CM face, Mukesh Sahani, Congress leader Kanhaiya Kumar, and others also present. pic.twitter.com/yNPcx2C3bn
এদিকে অমিত শাহ বলেন, "লালুর পুত্র যদি মুখ্যমন্ত্রী হন, তাহলে বিহারে নতুন তিনটি দফতর খুলতে হবে ৷ একটি থেকে অপহরণের শিল্প চলবে ৷ দ্বিতীয় দফতরের কাজ হবে তোলাবাজি ৷ তৃতীয় দফতর থেকে অপহরণ আর খুনের প্রচার হবে ৷ আপনারা যদি নীতীশ কুমার ও প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সরকার গড়েন, তাহলে একটা বন্যা-মুক্ত বিহার তৈরি হবে ৷"
বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব তাঁর নাতি-নাতনিদের সঙ্গে পশ্চিমি সংস্কৃতির অঙ্গ 'হ্যালোউইন' উৎসব পালন করছেন ৷ এমন একটি ভিডিয়ো শনিবার সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ বিজেপি এই উৎসব পালন নিয়ে আরজেডি'র বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে ৷ চলতি বছরে উত্তরপ্রদেশে কুম্ভমেলার সময় আরজেডি প্রধান লালুর 'কুম্ভ মেলা ফালতু' মন্তব্য নিয়েও নতুন করে আক্রমণ করেছে বিজেপি ৷
এদিন আরার জনসভায় প্রধামন্ত্রী বলেন, "কংগ্রেস-আরজেডি আমাদের চিরাচরিত আস্থার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ৷ আরজেডি মহাকুম্ভকে 'ফালতু' বলেছিল ৷ আর কংগ্রেসের এক নেতা ছট কে 'নাটক' বলেছেন ৷ যাঁরা ছটকে অশ্রদ্ধা করে, তাদের এমন শাস্তি দিন যাতে এই কাজ দ্বিতীয়বার না করতে পারে ৷ "
এদিন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি জানান, মহাগঠবন্ধনের সরকার কোনও নির্দিষ্ট জাতের জন্য নয়, বরং সবার জন্য কাজ করবে ৷ এদিন ভোট প্রচারের পর বেগুসরাইয়ের একটি পুকুরে মাছ ধরতে নামেন সাংসদ রাহুল ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মুখ মুকেশ সাহানি, তরুণ কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার ৷