প্রেসিডেন্ট পুতিনের রাশিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, বন্ধুকে উপহার বই

প্রেসিডেন্ট পুতিনের রাশিয়া যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, বন্ধুকে উপহার বই
Putin Invites Modi to Russia: ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়া যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ৷
Published : September 11, 2026 at 6:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ জানালেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার ভোরে নয়াদিল্লি এসেছেন তিনি ৷ এদিন দুপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
বিদেশ মন্ত্রক এই বৈঠক নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, 24তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ায় যাওয়ার জন্য পুতিন মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি তা গ্রহণ করেছেন ৷ শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ দুই দেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে ৷
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, 18তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এই সাক্ষাৎ চলতি বছরের দ্বিতীয় বার হল ৷ এর আগে গত 31 অগস্ট বিশকেক-এ 26তম সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল ৷
এদিন দুই রাষ্ট্রনেতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, শক্তিসম্পদ, মহাকাশ, দক্ষতা এবং মানবিক ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার সম্পর্ক কতটা এগিয়েছে, তা পর্যালোচনা করেন ৷ রাশিয়ার আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী 'ইননোপ্রোম ইন্ডিয়া'য় (INNOPROM India) তাঁদের স্বাগত জানানো হয় ৷ এই প্রথম বার 9-11 সেপ্টেম্বর ভারতে এই প্রদর্শনী হচ্ছে ৷ দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কের প্রসারণ ও গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে ৷ তাঁরা এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷
পশ্চিম এশিয়া এবং কৃষ্ণ সাগর এলাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে মোদি-পুতিন বৈঠকে ৷ এই দুই সংঘাতের প্রভাব পড়েছে সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারতীয় নাবিকদের জীবনেও ৷ তাঁদের নিরাপত্তা-সুরক্ষা ব্যাহত হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবারও আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে সংঘাতের সমাধানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন ৷ যে কোনও শান্তি স্থাপনে প্রচেষ্টায় ভারত সবসময় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেছেন ৷
দুই দেশের মধ্যে 'স্পেশাল প্রিভিলেজড স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' আরও মজবুত করতে সম্মত হয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা, জানানো হয়েছে বিবৃতিতে ৷
Delighted to meet President Putin in Delhi, less than two weeks after our meeting in Bishkek.— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
During today’s meeting we talked about:
Closer trade ties, including implementation of the Programme for Economic Cooperation 2030.
Cooperation in areas like infrastructure, energy,… pic.twitter.com/nLaMDxnDEc
ভারতের ঐতিহাসিক মিত্র দেশ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এই সফরে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী মোদি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "প্রেসিডেন্ট পুতিনের দিল্লিতে এসেছেন ৷ আমি আনন্দিত ৷ দু'সপ্তাহ হয়নি বিশকেক-এ আমাদের দেখা হয়েছিল ৷ আজকের এই সাক্ষাতে আমরা 2030 অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ আরও নিকট বাণিজ্য বন্ধনের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ পরিকাঠামো, শক্তিসম্পদ, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে কথা হয়েছে ৷ আমাদের এই গ্রহকে আরও ভালোভাবে বসবাসের যোগ্য করে তুলতে ব্রিকস-এর সভাপতিত্ব করছে ভারত ৷"
পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁকে বই উপহার দেন মোদি ৷ তামিল আধ্যাত্মিক পণ্ডিত থিরুভাল্লুভার-এর বইটি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী এই বই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "থিরুক্কুরাল বইটিতে থিরুভাল্লুভারের অপরিমেয় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, যা দেশের সীমান্ত ও ভাষা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ৷"