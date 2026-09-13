মানত কেন পূরণ হয়নি ? রাগে পুরোহিতকেই অপহরণ 2 যুবকের

মানত কেন পূরণ হয়নি ? রাগে পুরোহিতকেই অপহরণ 2 যুবকের
অভিযোগ, পুরোহিতকে অপহরণ করে এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় ৷ এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
Published : September 13, 2026 at 6:20 PM IST
নয়াদিল্লি/নয়ডা, 13 সেপ্টেম্বর: আচ্ছা ধরুন, আপনি ঈশ্বরের কাছে কোনও কিছু মানত করলেন ৷ আর সেটা যদি পূরণ না-হয় কী করবেন ? অপেক্ষা ? নাকি ঈশ্বরের সেবায়তকেই অপহরণ করে নেবেন ?
এমনই শোরগোল ফেলে দেওয়া ঘটনা ঘটেছে নয়ডার সেক্টর 113 থানা এলাকায় ৷ সিনেমা নাকি বাস্তব বোঝা দায় ! ঈশ্বরের কাছে মানত করে কেন সেটা পূরণ হয়নি, এই রাগে জলজ্যান্ত পুরোহিত মহাশয়কেই অপহরণ করে নিলেন দুই যুবক ৷ পরে হাতেনাতে পুলিশের জালে ধরাও পড়েছেন তাঁরা ৷
ঘটনার সূত্রপাত কিছুদিন আগে ৷ জৌনপুরের বাসিন্দা আশিস ও প্রবেশ যাদব নয়ডার পুরোহিত অনিল তিওয়ারির মাধ্যমে একটি ধর্মীয় আচার পালন করিয়েছিলেন । একটি বিশেষ ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যেই এই আচারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৷ কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যখন সেই ইচ্ছা পূরণ হল না, তখন অভিযুক্তরা দেবতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ না করে খোদ পুরোহিতের ওপরই চড়াও হলেন ।
অভিযোগ, প্রথমে অন্য একটি ধর্মীয় আচার পালনের অজুহাতে ওই পুরোহিতকে জৌনপুরে ডেকে আনা হয় । সেখানে পৌঁছনোর পর তাঁকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয় এবং আগের আচারের জন্য খরচ করা টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয় । এরপর তাঁকে মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে তাঁর পরিবারের কাছে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় এবং তাঁকে হত্যারও হুমকি দেওয়া হয় । বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পর তারা তদন্তের জন্য একটি দল গঠন করে এবং রবিবার পুলিশ অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করে ।
নয়ড়ার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মনীষা সিং এই মামলাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন । তিনি বলেন, "ওই পুরোহিতের পরিবার নয়ডার সেক্টর-113 থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল ৷ তার ভিত্তিতে পুলিশ একটি ফাঁদ পাতে ৷ মুক্তিপণ নিতে এসে অভিযুক্তরা সারফাবাদের কাছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হয় । এই ঘটনাটি কেবল অপহরণ বা তোলাবাজির বিষয় নয় ৷ এটি সমাজে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মধ্যেকার সীমারেখা কোথায় গিয়ে পৌছেছে সেই প্রশ্নও সামনে নিয়ে আসে ।"