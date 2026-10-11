সাংবাদিকদের আটক করায় নিন্দা, ক্ষমা চাইতে হবে দিল্লি পুলিশকে: যৌথ বিবৃতিতে জানাল 4 সাংবাদিক সংগঠন

সাংবাদিকদের আটক করায় নিন্দা, ক্ষমা চাইতে হবে দিল্লি পুলিশকে: যৌথ বিবৃতিতে জানাল 4 সাংবাদিক সংগঠন
press body condemns: সংগঠনগুলি মনে করছে, 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর এটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ ৷' অবিলম্বে নিঃশর্তে আটক সব সাংবাদিককে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা ৷
Published : October 11, 2026 at 11:20 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: রাজধানীতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের খবর করতে গিয়ে আটক হয়েছেন সাংবাদিকরা ৷ অনেকে হেনস্তার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ কড়া ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া (PCI) এবং ইন্ডিয়ান উওমেন্স প্রেস কোর (IWPC)-সহ সাংবাদিকদের 4টি সংগঠন ৷
তারা মনে করছে, 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর এটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ ৷' অবিলম্বে নিঃশর্তে আটক সব সাংবাদিককে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা ৷ দিল্লি পুলিশকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে সাংবাদিকদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ফোন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ফেরত দিতে হবে বলেও জানিয়েছে সাংবাদিক সংগঠনগুলি ৷
শনিবার দেওয়া এক যৌথ বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, প্রেস Identity card দেখানো সত্ত্বেও পুলিশ কয়েকজন সাংবাদিককে আটক করেছে ৷ তাঁদের ফোন এবং অন্যান্য় সরঞ্জাম নিয়ে নিয়েছে ৷ PCI, IWWPC ছাড়াও দিল্লি ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস (DUJ) এবং কেরালা ইউনিয়ন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস দিল্লি ইউনিট মিলে এই বিবৃতি দিয়েছে ৷
তারা বলেছে, শনিবার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করছিলেন শয়ে শয়ে মানুষ ৷ তার মধ্যেই ঘটনা cover করতে গিয়েছিলেন সাংবাদিকেরা ৷ প্রতিবাদীদের পাশাপাশি পুলিশ সাংবাদিকদেরও জোর করে আটক করে বাসে তুলে দেয় ৷ তারপর তাঁদের ছত্রশাল স্টেডিয়াম এবং চাণক্যপুরী থানার detention centre-এ নিয়ে যাওয়া হয় ৷
প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, 'পুলিশের ধরপাকড়ের ছবি ভিডিও তুলতে গিয়ে আটক হন সাংবাদিকরা ৷ তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও আটক করা হয় তাঁদের ৷ নিজেদের সাংবাদিক বলে দাবি করলেও পুলিশ তা কানে নেয়নি ৷ উল্টে পুলিশ বলেছে, আজকাল তো সবাই সাংবাদিক হয়ে গিয়েছে ৷' অভিযোগ, সাংবাদিকদের ফোনও ছিনিয়ে নেয় পুলিশ, এবং সেটাও তাদের জিম্মায় রেখে দেয় ৷
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর এটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ ৷ ভারতে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা PIB accreditation-এর ওপরে নির্ভর করে না ৷ ডিজিটাল এবং ইন্ডিপেনডেন্ট মিডিয়ার অনেকের কাছেই PIB কার্ড নেই ৷ আইন অনুযায়ী তাঁরাও কিন্তু সংবাদমাধ্যমেরও আওতায় পড়েন ৷' অতীতে দিল্লি পুলিশের অবস্থান ছিল, শুধুমাত্র PIB accreditation থাকলেই প্রতিবাদের খবর করার অনুমতি দেওয়া হবে ৷ এই প্রসঙ্গ টেনেই সাংবাদিক সংগঠনগুলি বিবৃতি দিয়েছে ৷
এই সপ্তাহের গোড়ায় সংবাদ কভারেজে সব ধরনের উদ্বেগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তারা আগেই দিল্লি পুলিশ কমিশনারের কাছে একটি হলফনামা দিয়েছিল ৷ কিন্তু পুলিশ তাতে পাত্তা দেয়নি বলে অভিযোগ সাংবাদিক সংগঠনগুলির ৷
শনিবারের ঘটনায় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও সাংবাদিকদের আটক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাঁরা, সেই সব সিনিয়র পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছে সাংবাদিক সংগঠনগুলি ৷ তাদের দাবি, ভবিষ্যতে প্রতিবাদের ঘটনা cover করতে সাংবাদিকদের যেন বাধা না দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে স্পষ্ট আশ্বাস দিতে হবে ৷ রাজধানীতে শনিবার নিরাপত্তার অতিরিক্ত কড়াকড়ি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সাংবাদিকদের সংগঠনগুলি ৷ তাদের মতে, 'এদিন সাংবাদিকদের নিজেদের কাজ করতে বাধা দেওয়া, কোনও কারণ ছাড়াই আটক করা, 22 হাজার পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে রাজধানীকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা, মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া, ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যাহত করা, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-বিক্ষোভে বাধা দেওয়া - এগুলি কোনও একটি fascist state-এরই নামান্তর ৷'