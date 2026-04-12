কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকবার্তা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী দলনেতার

দশকের পর দশক পেরিয়েও নবীন প্রজন্মের নায়িকাদের কণ্ঠে যাঁর গাওয়া গান সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তিনি আশা ৷ কিংবদন্তি শিল্পীর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলেও শোকের ছায়া ৷

প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী আশা ভোঁসলে (ছবি: প্রয়াত শিল্পীর ফেসবুক থেকে নেওয়া)
Published : April 12, 2026 at 6:57 PM IST

মুম্বই, 12 এপ্রিল: প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া সারা দেশে ৷ শিল্পীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তাবড় রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরা ৷

গতকাল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন 92 বছর বয়সি আশা ভোঁসলে ৷ রবিবার মুম্বইয়ের মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী ৷ আগামিকাল বিকেল 4টের সময় মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে । চারের দশকে মারাঠি ও বলিউডে গান গাওয়া দিয়ে তাঁর পথ চলা শুরু ৷ এরপর একবিংশ শতকেও নতুন নায়িকাদের হয়ে গান গেয়েছেন তিনি ৷

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, " কিংবদন্তি গায়িকা হিসেবে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ভারতের সঙ্গীত জগতের একটি যুগকে চিহ্নিত করেছে ৷ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটানোর বেশ কিছু মধুর স্মৃতি আমার মনে এখনও গেঁথে আছে ৷ শিল্পী এবং ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজের শর্তে জীবন অতিবাহিত করেছেন ৷ সুমধুর ও কালজয়ী কণ্ঠস্বর দিয়ে তিনি দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গীত চিরকাল অমর হয়ে থাকবে ৷ তাঁর প্রয়াণ সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷ তাঁর পরিবারবর্গ এবং অগণিত ভক্ত-অনুরাগীর প্রতি আমি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ৷"

সোশাল মিডিয়ায় শোক জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, "ভারতের ইতিহাসে অন্যতম কিংবদন্তি ও বহুমুখী কণ্ঠশিল্পী আশা ভোঁসলে'জির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত ৷ দশকের পর দশক ধরে বিস্তৃত তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত-যাত্রা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে অগণিত মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে ৷" প্রধানমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "হৃদয়স্পর্শী সুরমাধুর্য হোক কিংবা প্রাণবন্ত সুরসজ্জা—তাঁর কণ্ঠে সর্বদা এক কালজয়ী দীপ্তি বিদ্যমান ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার যে আলাপচারিতা হয়েছে, তা আমি চিরকাল সযত্নে লালন করব ৷ তা তাঁর হৃদয়স্পর্শী সুরমাধুর্যই হোক কিংবা প্রাণবন্ত সুরসজ্জা— তাঁর কণ্ঠে সর্বদা এক কালজয়ী দ্যুতি বিদ্যমান ছিল ৷ তাঁর সঙ্গে আমার যে আলাপচারিতা বা সান্নিধ্যের সুযোগ হয়েছিল, তা আমি চিরকাল সযত্নে লালন করব ৷"

শেষে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "তাঁর পরিবার-পরিজন, গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ এবং সংগীতপ্রেমীদের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা ৷ তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবেন এবং তাঁর গানগুলো মানুষের জীবনে চিরকাল প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ৷"

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেছেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিংবদন্তি গায়িকাকে এক সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অতুলনীয় গায়কীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ পীযূষ লিখেছেন, “তাঁর কণ্ঠস্বর কেবল সুরের এক মিলনক্ষেত্রই ছিল না, বরং তা ছিল আবেগের এক অব্যক্ত বন্ধন— যা প্রতিটি হৃদয়ে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে ৷ আগামী বহু প্রজন্ম ধরে তাঁর গানগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ।"

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনাকে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণের সংবাদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷ তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে তাঁর শিল্প আমাদের মাঝে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে ৷ এই শোকের মুহূর্তে তাঁর প্রিয়জন ও অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল ৷"

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, "মহান সঙ্গীত-প্রতিভা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত ৷ তিনি একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ও সম্মোহনী কণ্ঠশিল্পী, যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন ৷ তিনি বহু বাংলা গানও গেয়েছেন এবং বাংলায়ও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ৷ 2018 সালে আমরা তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা ‘বঙ্গবিভূষণ’-এ ভূষিত করতে পেরেছিলাম ৷ তাঁর পরিবার-পরিজন, শিল্পীমহল এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা ৷"

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ শোক জ্ঞাপন করেছিলেন, "ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এই মুহূর্ত গভীর শোকের ৷ তিনি বহুমুখী শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত ৷ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অবদান— বস্তুত, মঙ্গেশকর পরিবারের সঙ্গীতের প্রতি যে সেবা— আমরা লতাদিদির প্রয়াণ দেখেছি, আর আজ প্রত্যক্ষ করছি এই বিয়োগ ৷ আমরা সকলেই শোকাহত... এটি আমাদের সকলের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷ আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আছি ৷"

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু আশা ভোঁসলেকে 'বহুমুখী ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী' হিসাবে উল্লেখ করেছেন ৷ দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানেরর কথা স্মরণ করেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে'জির প্রয়াণের সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত ৷ একজন কিংবদন্তি ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী হিসেবে, সঙ্গীতের ইতিহাসে তিনিই সর্বাধিক সংখ্যক গান রেকর্ডের অধিকারী শিল্পী ৷ সঙ্গীত জগতে তাঁর অসাধারণ অবদান দশকের পর দশক ধরে বিস্তৃত ছিল, যা তাঁর কালজয়ী সুরের মূর্ছনায় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করেছে ৷"

মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত তাঁর কীর্তি ভারতের সঙ্গীত ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে অনুরণিত হতে থাকবে ৷ তাঁর পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অনুরাগীদের প্রতি রইল আমাদের গভীর সমবেদনা ৷"

দেশের অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিক শরদ পাওয়ার আশা ভোঁসলেকে 'আশাতাই' বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, "আশাতাইয়ের প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক অমর কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল ৷ তাঁর তিরোধান সঙ্গীতের এক স্বর্ণযুগের সমাপ্তি হল ৷ তাঁর কণ্ঠস্বরের মাদকতা, সাবলীলতা এবং গভীর আবেগই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রকৃত পরিচয় ৷ হিন্দি, মারাঠি, বাংলা, গুজরাতি, পঞ্জাবি এবং আরও বহু ভাষায় হাজার হাজার গান গেয়ে, সুদীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে তাঁর যে অবদান রেখেছেন, তা অমূল্য ৷ আজ তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তবুও তাঁর সুরের মূর্ছনা চিরকাল প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ৷ প্রতিটি ভারতীয় সঙ্গীতপ্রেমীর হৃদয়ে তিনি যে অবিস্মরণীয় স্থান করে নিয়েছেন, তা চিরকাল অটুট থাকবে ৷ জাতীয় পুরস্কার, পদ্মবিভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে এবং আরও অসংখ্য সম্মানে ভূষিত আশাতাই ভোঁসলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি !"

