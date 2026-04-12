কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকবার্তা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী দলনেতার

কিংবদন্তি শিল্পী আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকবার্তা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী দলনেতার
দশকের পর দশক পেরিয়েও নবীন প্রজন্মের নায়িকাদের কণ্ঠে যাঁর গাওয়া গান সমান জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তিনি আশা ৷ কিংবদন্তি শিল্পীর মৃত্যুতে রাজনৈতিক মহলেও শোকের ছায়া ৷
Published : April 12, 2026 at 6:57 PM IST
মুম্বই, 12 এপ্রিল: প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া সারা দেশে ৷ শিল্পীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তাবড় রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরা ৷
গতকাল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন 92 বছর বয়সি আশা ভোঁসলে ৷ রবিবার মুম্বইয়ের মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী ৷ আগামিকাল বিকেল 4টের সময় মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে । চারের দশকে মারাঠি ও বলিউডে গান গাওয়া দিয়ে তাঁর পথ চলা শুরু ৷ এরপর একবিংশ শতকেও নতুন নায়িকাদের হয়ে গান গেয়েছেন তিনি ৷
The passing of Asha Bhosle Ji has created a huge void in the world of music. Her legendary career as an iconic singer has defined an era of music in India. I have fond memories of having interacted with her personally. She led her life on her own terms as an artist and as an…— President of India (@rashtrapatibhvn) April 12, 2026
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, " কিংবদন্তি গায়িকা হিসেবে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন ভারতের সঙ্গীত জগতের একটি যুগকে চিহ্নিত করেছে ৷ তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটানোর বেশ কিছু মধুর স্মৃতি আমার মনে এখনও গেঁথে আছে ৷ শিল্পী এবং ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজের শর্তে জীবন অতিবাহিত করেছেন ৷ সুমধুর ও কালজয়ী কণ্ঠস্বর দিয়ে তিনি দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গীত চিরকাল অমর হয়ে থাকবে ৷ তাঁর প্রয়াণ সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷ তাঁর পরিবারবর্গ এবং অগণিত ভক্ত-অনুরাগীর প্রতি আমি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ৷"
भारतातील सर्वात ख्यातनाम आणि अष्टपैलू आवाजांपैकी एक असलेल्या आशा भोसले जी यांच्या निधनाने अतिशय दुःख झाले. त्यांच्या अनेक दशकांच्या अद्वितीय संगीत प्रवासाने आपल्या सांस्कृतिक वारशाला समृद्ध केले आणि जगभरातील असंख्य लोकांच्या मनाला स्पर्श केला. भावपूर्ण गीतांपासून ते जोशपूर्ण… pic.twitter.com/JsjoxbdCCt— Narendra Modi (@narendramodi) April 12, 2026
সোশাল মিডিয়ায় শোক জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, "ভারতের ইতিহাসে অন্যতম কিংবদন্তি ও বহুমুখী কণ্ঠশিল্পী আশা ভোঁসলে'জির প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত ৷ দশকের পর দশক ধরে বিস্তৃত তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত-যাত্রা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিশ্বজুড়ে অগণিত মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে ৷" প্রধানমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "হৃদয়স্পর্শী সুরমাধুর্য হোক কিংবা প্রাণবন্ত সুরসজ্জা—তাঁর কণ্ঠে সর্বদা এক কালজয়ী দীপ্তি বিদ্যমান ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার যে আলাপচারিতা হয়েছে, তা আমি চিরকাল সযত্নে লালন করব ৷ তা তাঁর হৃদয়স্পর্শী সুরমাধুর্যই হোক কিংবা প্রাণবন্ত সুরসজ্জা— তাঁর কণ্ঠে সর্বদা এক কালজয়ী দ্যুতি বিদ্যমান ছিল ৷ তাঁর সঙ্গে আমার যে আলাপচারিতা বা সান্নিধ্যের সুযোগ হয়েছিল, তা আমি চিরকাল সযত্নে লালন করব ৷"
শেষে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "তাঁর পরিবার-পরিজন, গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দ এবং সংগীতপ্রেমীদের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা ৷ তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবেন এবং তাঁর গানগুলো মানুষের জীবনে চিরকাল প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ৷"
பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி பத்ம விபூஷண் ஆஷா போஸ்லே அவர்களின் இறப்பு மிகுந்த மனவேதனையை அளிக்கிறது, இந்த ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பைத் தாங்கிக்கொள்ளும் வலிமையை அவரது குடும்பத்தினருக்கு வழங்க நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்.அவரது ஆன்மா சாந்தியடையட்டும். ஓம் சாந்தி..!— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 12, 2026
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলও পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করেছেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিংবদন্তি গায়িকাকে এক সুমধুর কণ্ঠস্বর ও অতুলনীয় গায়কীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন ৷ পীযূষ লিখেছেন, “তাঁর কণ্ঠস্বর কেবল সুরের এক মিলনক্ষেত্রই ছিল না, বরং তা ছিল আবেগের এক অব্যক্ত বন্ধন— যা প্রতিটি হৃদয়ে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে ৷ আগামী বহু প্রজন্ম ধরে তাঁর গানগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ।"
महान गायिका आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 12, 2026
उनकी आवाज़ के माध्यम से उनकी कला सदा हमारे बीच अमर रहेगी।
इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल प्रियजनों और प्रशंसकों के साथ है। pic.twitter.com/Pbi1YgKcrp
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় এই ঘটনাকে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণের সংবাদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক ৷ তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে তাঁর শিল্প আমাদের মাঝে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে ৷ এই শোকের মুহূর্তে তাঁর প্রিয়জন ও অনুরাগীদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল ৷"
Profoundly saddened by the demise of the great musical genius Asha Bhosle.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 12, 2026
She has been an inspiring and mesmerising singer who reigned over our hearts for generations.
She sang many Bengali songs too, and is incredibly popular in Bengal also. We could confer our highest…
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, "মহান সঙ্গীত-প্রতিভা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত ৷ তিনি একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ও সম্মোহনী কণ্ঠশিল্পী, যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন ৷ তিনি বহু বাংলা গানও গেয়েছেন এবং বাংলায়ও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ৷ 2018 সালে আমরা তাঁকে রাজ্যের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা ‘বঙ্গবিভূষণ’-এ ভূষিত করতে পেরেছিলাম ৷ তাঁর পরিবার-পরিজন, শিল্পীমহল এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা ৷"
वरिष्ठ गायिका, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण आशाताई भोसले इनके निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। आज पूरे भारत और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुःख की घड़ी है। एक बहुमुखी कलाकार के रूप में आशाताई इन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप और रॉक तक हर शैली में अपनी अमिट छाप छोड़ी एवं… pic.twitter.com/y4i3D1YHPA— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 12, 2026
মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ শোক জ্ঞাপন করেছিলেন, "ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য এই মুহূর্ত গভীর শোকের ৷ তিনি বহুমুখী শিল্পী হিসাবে সুপরিচিত ৷ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অবদান— বস্তুত, মঙ্গেশকর পরিবারের সঙ্গীতের প্রতি যে সেবা— আমরা লতাদিদির প্রয়াণ দেখেছি, আর আজ প্রত্যক্ষ করছি এই বিয়োগ ৷ আমরা সকলেই শোকাহত... এটি আমাদের সকলের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷ আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আছি ৷"
Deeply saddened to learn of the passing of veteran singer Asha Bhosle Ji. A legendary and versatile Indian vocalist, she was the most recorded artist in music history. Her extraordinary contributions to the music industry spanned over seven decades, enriching generations with… pic.twitter.com/lUfQNPW006— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 12, 2026
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু আশা ভোঁসলেকে 'বহুমুখী ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী' হিসাবে উল্লেখ করেছেন ৷ দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানেরর কথা স্মরণ করেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোঁসলে'জির প্রয়াণের সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত ৷ একজন কিংবদন্তি ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী হিসেবে, সঙ্গীতের ইতিহাসে তিনিই সর্বাধিক সংখ্যক গান রেকর্ডের অধিকারী শিল্পী ৷ সঙ্গীত জগতে তাঁর অসাধারণ অবদান দশকের পর দশক ধরে বিস্তৃত ছিল, যা তাঁর কালজয়ী সুরের মূর্ছনায় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করেছে ৷"
মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত তাঁর কীর্তি ভারতের সঙ্গীত ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে অনুরণিত হতে থাকবে ৷ তাঁর পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অনুরাগীদের প্রতি রইল আমাদের গভীর সমবেদনা ৷"
आशाताईंच्या रूपाने भारतीय संगीतविश्वातील अजरामर आवाज हरपला आहे. त्यांच्या निधनामुळे संगीताच्या एका सुवर्णयुगाला विराम मिळाला आहे. त्यांच्या आवाजातली खुमारी, चपळता आणि भावनांची खोली ही त्यांची खरी ओळख ठरली. हिंदीसह मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आणि अनेक भाषांमध्ये हजारो गाणी गाऊन… pic.twitter.com/YP3bCwXzJb— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) April 12, 2026
দেশের অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিক শরদ পাওয়ার আশা ভোঁসলেকে 'আশাতাই' বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, "আশাতাইয়ের প্রয়াণে ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এক অমর কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল ৷ তাঁর তিরোধান সঙ্গীতের এক স্বর্ণযুগের সমাপ্তি হল ৷ তাঁর কণ্ঠস্বরের মাদকতা, সাবলীলতা এবং গভীর আবেগই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রকৃত পরিচয় ৷ হিন্দি, মারাঠি, বাংলা, গুজরাতি, পঞ্জাবি এবং আরও বহু ভাষায় হাজার হাজার গান গেয়ে, সুদীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় সঙ্গীত জগতে তাঁর যে অবদান রেখেছেন, তা অমূল্য ৷ আজ তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তবুও তাঁর সুরের মূর্ছনা চিরকাল প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ৷ প্রতিটি ভারতীয় সঙ্গীতপ্রেমীর হৃদয়ে তিনি যে অবিস্মরণীয় স্থান করে নিয়েছেন, তা চিরকাল অটুট থাকবে ৷ জাতীয় পুরস্কার, পদ্মবিভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে এবং আরও অসংখ্য সম্মানে ভূষিত আশাতাই ভোঁসলের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি !"