সমাজে শান্তি-সুখ-ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকুক, বকরি ঈদে দেশবাসীকে শুভেচ্ছাবার্তা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

বকরি ঈদ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাহুল গান্ধির ৷ সমাজে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও ভ্রাতৃত্বের কামনা করেছেন ৷

নয়াদিল্লির জামা মসজিদে ঈদ উল আজহার নামাজের সময় শিশুদের পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানানোর মুহূর্ত (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 28, 2026 at 9:48 AM IST

নয়াদিল্লি, 28 মে: দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ-উল-আজহা তথা বকরি ঈদ ৷ এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সমাজে শান্তি, সুখ ও ভ্রাতৃত্বের কামনা করেছেন ।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, এই উৎসবটি সকলকে মানবতার সেবা করতে, বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত অংশের সেবা করতে অনুপ্রাণিত করে । রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে আমি আমার সকল দেশবাসীকে, বিশেষ করে মুসলিম ভাই ও বোনদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই । এই উৎসবটি আত্মনিবেদন, ত্যাগ এবং নিষ্ঠার প্রতীক । এই উৎসব আমাদের মানবতার সেবা করতে, বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির সেবা করতে অনুপ্রাণিত করে । আসুন, এই শুভ উপলক্ষে আমরা সমাজে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রসারে আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাই ।"

বকরি ঈদ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর শুভেচ্ছা (রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে করা একটি পোস্টে বলেন, "ঈদ-উল-আজহার শুভেচ্ছা ! এই উপলক্ষটি আমাদের সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও আনন্দের অনুভূতিকে আরও গভীর করে তুলুক । সকলের সাফল্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি ।"

দেশবাসীকে বকরি ঈদ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা (নরেন্দ্র মোদির এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা (LoP) রাহুল গান্ধি এক্স পোস্টে লেখেন, "আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে আনন্দমুখর এক বকরি ঈদের শুভেচ্ছা জানাই । আজকের এই দিনটিতে আপনাদের ঘর উষ্ণতা ও আপনজনদের সান্নিধ্যে ভরে উঠুক । ঈদ মোবারক ।"

ঈদ উল আজহা উপলক্ষে রাহুল গান্ধির এক্স পোস্ট (রাহুল গান্ধির এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা এই উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । নিজের বার্তায় তিনি লেখেন, "সকলকে ঈদ-উল-আজহার মোবারকবাদ ! এই ​​আনন্দঘন উপলক্ষটি প্রতিটি ঘরে শান্তি, ভালোবাসা এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক । সকলের জন্য সুখ, আশীর্বাদ এবং একতা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনার কামনা করছি ।"

বকরি ঈদ উপলক্ষে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরার শুভেচ্ছা বার্তা (প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বঢরার এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

'ত্যাগের উৎসব' হিসেবেও পরিচিত ঈদ-উল-আজহা হল ইসলামের অন্যতম প্রধান একটি উৎসব । এই উৎসবের মাধ্যমে হাজার হাজার বছর আগে আল্লার নির্দেশ পালনে নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া নবী ইব্রাহিমের নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় । এই উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য হল কুরবানি—অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া বা গরু-সহ বিভিন্ন পশু কুরবানির ধর্মীয় রীতি পালন করা ৷ যার মাংস পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং দুঃস্থ ও অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় । ইসলামি মাস জিলহজ-এর দশম দিনে উদযাপিত ঈদ-উল-আজহা উৎসবটি ভারত-সহ বিশ্বের অনেক স্থানে টানা তিন দিন ধরে পালিত হয় ।

