সমাজে শান্তি-সুখ-ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকুক, বকরি ঈদে দেশবাসীকে শুভেচ্ছাবার্তা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

সমাজে শান্তি-সুখ-ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকুক, বকরি ঈদে দেশবাসীকে শুভেচ্ছাবার্তা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর
বকরি ঈদ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাহুল গান্ধির ৷ সমাজে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও ভ্রাতৃত্বের কামনা করেছেন ৷
Published : May 28, 2026 at 9:48 AM IST
নয়াদিল্লি, 28 মে: দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ-উল-আজহা তথা বকরি ঈদ ৷ এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সমাজে শান্তি, সুখ ও ভ্রাতৃত্বের কামনা করেছেন ।
রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, এই উৎসবটি সকলকে মানবতার সেবা করতে, বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত অংশের সেবা করতে অনুপ্রাণিত করে । রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে আমি আমার সকল দেশবাসীকে, বিশেষ করে মুসলিম ভাই ও বোনদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই । এই উৎসবটি আত্মনিবেদন, ত্যাগ এবং নিষ্ঠার প্রতীক । এই উৎসব আমাদের মানবতার সেবা করতে, বিশেষ করে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির সেবা করতে অনুপ্রাণিত করে । আসুন, এই শুভ উপলক্ষে আমরা সমাজে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রসারে আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাই ।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স (X) প্ল্যাটফর্মে করা একটি পোস্টে বলেন, "ঈদ-উল-আজহার শুভেচ্ছা ! এই উপলক্ষটি আমাদের সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও আনন্দের অনুভূতিকে আরও গভীর করে তুলুক । সকলের সাফল্য ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি ।"
ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা (LoP) রাহুল গান্ধি এক্স পোস্টে লেখেন, "আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে আনন্দমুখর এক বকরি ঈদের শুভেচ্ছা জানাই । আজকের এই দিনটিতে আপনাদের ঘর উষ্ণতা ও আপনজনদের সান্নিধ্যে ভরে উঠুক । ঈদ মোবারক ।"
কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা এই উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । নিজের বার্তায় তিনি লেখেন, "সকলকে ঈদ-উল-আজহার মোবারকবাদ ! এই আনন্দঘন উপলক্ষটি প্রতিটি ঘরে শান্তি, ভালোবাসা এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক । সকলের জন্য সুখ, আশীর্বাদ এবং একতা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনার কামনা করছি ।"
'ত্যাগের উৎসব' হিসেবেও পরিচিত ঈদ-উল-আজহা হল ইসলামের অন্যতম প্রধান একটি উৎসব । এই উৎসবের মাধ্যমে হাজার হাজার বছর আগে আল্লার নির্দেশ পালনে নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া নবী ইব্রাহিমের নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় । এই উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য হল কুরবানি—অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া বা গরু-সহ বিভিন্ন পশু কুরবানির ধর্মীয় রীতি পালন করা ৷ যার মাংস পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং দুঃস্থ ও অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় । ইসলামি মাস জিলহজ-এর দশম দিনে উদযাপিত ঈদ-উল-আজহা উৎসবটি ভারত-সহ বিশ্বের অনেক স্থানে টানা তিন দিন ধরে পালিত হয় ।