'দেশ আপনাদের কাছে চিরঋণী', কার্গিল বিজয় দিবসে বীর সেনাদের স্মরণ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর
'কঠিন পরিস্থিতিতেও ভারতীয় সেনাদের অদম্য সাহস, দেশের গর্বের উৎস', কার্গিল বিজয় দিবসে এভাবেই বীর সেনাদের স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ৷
By PTI
Published : July 26, 2026 at 12:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক বিজয় এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগ করা বীর জওয়ানদের স্মরণে প্রতি বছর 26 জুলাই পালিত হয় কার্গিল বিজয় দিবস। 1999 সালের এই দিনটিতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে জয়ী হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷
লাদাখের কার্গিলে 60 দিন ধরে চলা যুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানদের অদম্য সাহস ও পরাক্রমের সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় পাক বাহিনী। সেনা বাহিনীর বহু বীর জওয়ান ও আধিকারিকদের রক্তের বদলে জয় পেয়েছিল ভারত ৷ তাঁদের আত্মত্যাগে কার্গিলের বুকে পুনরায় স্থাপিত হয় ভারতের সার্বভৌমত্ব। অপারেশন বিজয়কে সফল করতে 517 সৈনিক শহিদ হয়েছিলেন ৷ তাঁদের স্মরণ করা হয় এই দিনে। এই বিশেষ দিনে দেশের সাহসী সেনাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অন্যরা ৷
কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এদিন মাতৃভূমির জন্য প্রাণ উৎসর্গকরা বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করেন ৷ এক্স হ্যান্ডেলে শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লেখেন, "দেশ তাঁদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। 1999 সালের 26 জুলাই, লাদাখের কার্গিলের বরফাচ্ছাদিত ভূমিতে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় তিন মাস ধরে চলা যুদ্ধের অবসান হয় ৷ 'অপারেশন বিজয়'-এর সফল সমাপ্তি ও জয়ের ঘোষণা হয় এই বিশেষ দিনে। যুদ্ধে ভারতের জয়কে স্মরণীয় করে রাখতেই পালিত হয় 'কার্গিল বিজয় দিবস'।"
তাঁর আরও উল্লেখ, "কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে, আমি সেসব বীর যোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই যাঁরা আমাদের মাতৃভূমির সুরক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের অসামান্য বীরত্ব, অটল সংকল্প এবং অতুলনীয় দেশপ্রেম আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। দেশ তাঁদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। সেই বীর যোদ্ধাদের সাহসিকতার গাথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশসেবা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনের পথ বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে।"
কার্গিল বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "কার্গিল বিজয় দিবসে আমাদের দেশ, ভারতের নিরাপত্তার জন্য অসাধারণ সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করা বীর সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও ভারতীয় সেনাদের অদম্য সাহস দেশের গর্বের উৎস হয়ে থেকে যাবে দিরদিন। তাঁদের অবিচল দেশপ্রেম এবং কর্তব্যনিষ্ঠা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।"
1999 থেকে শুরু হয়ে 2026- দেশের সর্বত্র শ্রদ্ধায় এবং স্মরণে পালিত হয় এই বিশেষ দিনটি ৷ শহিদদের স্মরণ করতে 'এক' হয় দেশ। রাজধানী দিল্লির যুদ্ধ স্মারক থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি প্রান্তে থাকা প্রতিটি ভারতবাসী কুর্নিশ জানান সেই বীরনায়কদের, যাঁদের বীরত্বে আজও সুরক্ষিত আমাদের সীমান্ত।