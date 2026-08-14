প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কড়া বার্তা, অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা ; জাতির উদ্দেশে ভাষণ রাষ্ট্রপতির

প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কড়া বার্তা, অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা ; জাতির উদ্দেশে ভাষণ রাষ্ট্রপতির
দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তাঁর ভাষণে উঠে এল প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সরকারের পদক্ষেপের কথা ৷
By PTI
Published : August 14, 2026 at 9:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: পড়ুয়ারাই 'ভারতের ভবিষ্যতের স্থপতি', স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেওয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে একথাই বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তিনি জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বেনিয়ম রুখতে সরকার সার্বিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ করছে ৷
দেশের 80তম স্বাধীনতা দিবসের আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ৷ রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, "সরকারি পরীক্ষাগুলি পড়ুয়াদের সুযোগের প্রবেশদ্বার ৷ এই পরীক্ষাগুলির সংস্কারের জন্য সরকার সার্বিক পদক্ষেপ করছে ৷ পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বেশি স্বচ্ছ, আরও বেশষি নিরাপদ এবং তরুণদের কাছে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে যাবতীয় পদক্ষেপ করছে মোদি সরকার ৷"
সম্প্রতি নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে জেন জি-র আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সারা দেশ ৷ এই আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া নিয়ে প্রায় অচলই ছিল সংসদীয় অধিবেশন ৷ এই আবহে রাষ্ট্রপতির ভাষণে তরুণ প্রজন্মের জন্য এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷
এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অতুলনীয় বীরত্বের'ও প্রশংসা করেছেন ৷ তিনি উল্লেখ করেন, সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে 'অপারেশন সিঁদুর' দেশের সামরিক ক্ষমতা প্রমাণ করেছে ৷ সন্ত্রাসবাদী ও তাদের মদতদাতাদের কাছে কড়া বার্তা পৌঁছে দিয়েছে । তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হবে বলে জানান রাষ্ট্রপতি ৷
তিনি আরও বলেন, "গত 26 জুলাই আমরা কার্গিল বিজয় দিবস পালন করেছি ৷ এর আগে, 7 মে আমরা 'অপারেশন সিঁদুর' শুরুর এক বছর পূর্তি উদযাপন করেছি ৷ আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অতুলনীয় সাহসকে স্মরণ করেছি ৷ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক অভিযান ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিখুঁতভাবে কাজ করার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে ৷"
তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মাওবাদী নিমূল অভিযানের কথাও উল্লেখ করেন ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জানান, মাওবাদ দেশের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ সেই সমস্যার সমাধান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ তিনি সর্বব্যাপী উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং বস্তার অলিম্পিক ও বস্তার পান্ডুম উৎসবের মতো উদ্যোগে সক্রিয় স্থানীয় অংশগ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন ৷ অন্যদিকে, দেশের ঐতিহ্যময় ইতিহাস স্মরণ করিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের স্থান সারনাথ এই বছর ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।