রথযাত্রায় দেশের সমৃদ্ধি কামনায় প্রার্থনা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদির

রথযাত্রায় দেশের সমৃদ্ধি কামনায় প্রার্থনা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদির
জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই উৎসবের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও ঐক্যবদ্ধ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন ৷
By ANI
Published : July 16, 2026 at 12:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 জুলাই: জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে ভারত ও বিশ্বের সকল ভক্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ভক্ত ও পরমেশ্বরের মিলনের এই আধ্যাত্মিক ও হৃদয়স্পর্শী উপলক্ষটি সত্যিই অনন্য।
এদিন থেকে শুরু হওয়া জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই উৎসবের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও ঐক্যবদ্ধ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন ৷ দেশ ও জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্যও প্রার্থনা করেছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি লিখেছেন, "মহাপ্রভুর রথযাত্রা উপলক্ষে আমি দেশ-বিদেশের শ্রীজগন্নাথের সকল ভক্তকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পবিত্র শোভাযাত্রার মহিমান্বিত ঐতিহ্যের সময় মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ, চক্ররাজ সুদর্শন, দাদা বলভদ্র এবং বোন সুভদ্রার সঙ্গে ভক্তদের দর্শন দিতে শ্রীমন্দিরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। ভক্ত ও পরমেশ্বরের মিলনের এই হৃদয়স্পর্শী উপলক্ষটি সত্যিই অনন্য।"
রাষ্ট্রপতি দেশের অব্যাহত অগ্রগতি ও কল্যাণের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, "আমি প্রার্থনা করি যে, মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথের কৃপায় আমাদের দেশ ও জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। জয় জগন্নাথ ৷"
রাষ্ট্রপতি ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ রথযাত্রাকে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ লিখেছেন, "পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা। এটি ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। রথযাত্রার সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যগুলি ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। এগুলি বিনম্রতা, সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শকে মূর্ত করে তোলে।"
প্রধানমন্ত্রী সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যও প্রার্থনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে সকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। তিনি আমাদের সকল প্রচেষ্টায় শক্তি জোগাবেন এবং সমাজে পারস্পরিক সংহতির চেতনা আরও সুদৃঢ় করবেন— এই প্রার্থনা করি। জয় জগন্নাথ ৷"
অন্যদিকে পুরীতে, ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি মেনে এদিন জগন্নাথ মন্দিরের সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে তিনটি পবিত্র রথ। বৃহস্পতিবার রথযাত্রা শুরুর আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতির অংশ হিসেবে 'আজ্ঞান মালা বিজে' অনুষ্ঠানের পর এই রথগুলিকে— অর্থাৎ প্রভু জগন্নাথের 'নন্দীঘোষ', বলভদ্রের 'তালধ্বজ' এবং দেবী সুভদ্রার 'দর্পদলন'—সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান উৎসব জগন্নাথ রথযাত্রায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে; উৎসবটি যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপক নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সব ধরনের আয়োজন করা হয়েছে।