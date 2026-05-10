পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এন রঙ্গস্বামীকে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এন রঙ্গস্বামীকে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরপরই উপরাজ্যপাল গভর্নর কে কৈলাশনাথন রঙ্গস্বামীকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ৷
Published : May 10, 2026 at 8:33 PM IST
পুদুচেরি, 10 মে: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার এন রঙ্গস্বামীকে পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছেন। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি মুর্মু রঙ্গস্বামীকে পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছেন ৷
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতি পুদুচেরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এন রঙ্গস্বামীকে নিয়োগ করতে সম্মত হয়েছেন ৷ তাঁর শপথগ্রহণের দিন থেকেই এই নিয়োগ কার্যকর হবে।" সরকারি সূত্রের খবর, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরপরই উপরাজ্যপাল গভর্নর কে কৈলাশনাথন রঙ্গস্বামীকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ৷ সূত্র আরও জানিয়েছে যে, আগামী 13 মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন রঙ্গস্বামী।
গত 9 এপ্রিল অনুষ্ঠিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচনে এআইএনআরসি (AINRC)-নেতৃত্বাধীন এনডিএ (NDA) জোট নিরঙ্কুশ জয়লাভ করার পর, রঙ্গস্বামী পঞ্চমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন। নির্বাচনের ফলাফল গত 4 মে ঘোষিত হয়েছিল।
'অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস' (AINRC) তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ 16টি আসনের মধ্যে 12টিতেই জয়লাভ করেছে এবং বিজেপি তাদের লড়া 10টি আসনের মধ্যে চারটিতে জয়ী হয়েছে। এনডিএ জোটের অন্যান্য শরিক দল—এআইএডিএমকে (AIADMK) এবং 'লাচিয়া জননায়গা কাচ্চি' (LJK)—প্রত্যেকে একটি করে আসনে জয়লাভ করেছে; এর ফলে 30 সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় জোটের মোট আসনসংখ্যা বেড়ে 18-তে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, বিধানসভায় তিনজন মনোনীত সদস্যও থাকবেন।
বিরোধী দল ডিএমকে (DMK) পাঁচটি আসনে এবং কংগ্রেস একটি আসনে জয়লাভ করেছে। নবগঠিত দল টিভিকে (TVK) দুটি আসনে জয়ী হয়েছে। শুক্রবার জারি করা একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন রঙ্গস্বামী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগপত্র 7 মে থেকে কার্যকর হিসেবে গ্রহণ করেছেন।