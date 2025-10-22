রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টার বিপত্তি ! শবরীমালায় বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন মুর্মু

রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টার বিপত্তি ! শবরীমালায় বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন মুর্মু
শবরীমালায় মন্দির দর্শন করতে গিয়ে বড় বিপত্তি ! রাষ্ট্রপতির কপ্টার মাটি ছুঁতেই হেলিপ্যাডের একটি অংশ ভেঙে পড়ে ৷ বিপদে পড়েন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷
Published : October 22, 2025 at 2:20 PM IST
পাথানামথিট্টা(কেরল), 22 অক্টোবর: অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ বুধবার সকালে তিনি কেরলের কোন্নিতে শবরীমালা মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর হেলিকপ্টারটি অবতরণ করতেই সদ্য নির্মিত হেলিপ্যাডের একটি অংশ ভেঙে মাটিতে ঢুকে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টারটির চাকাগুলি গর্তের মধ্যে ঢুকে যায় ৷ তখন পুলিশ ও দমকল বাহিনীর কয়েকজন কর্মী মিলে ঠেলে কপ্টারটিকে মাটিতে তোলে ৷ সেই সময় রাষ্ট্রপতি হেলিকপ্টারের মধ্যেই ছিলেন ৷ তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি ৷
এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ৷ আজ সকালে আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজি কেরলে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে একটা বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন ৷ তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করছি ৷"
Thank God that our President Droupadi Murmu ji could avert a major accident today morning during her visit to Kerala.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 22, 2025
Pray for her long and healthy life. @rashtrapatibhvn
ঘটনাটি ঘটেছে পাতানামথিত্তায় কোন্নির প্রমদমে রাজীব গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৷ কথা ছিল, রাষ্ট্রপতির কপ্টারটি নীলাক্কালে অবতরণ করবে ৷ কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে স্থান বদল হয় ৷ পরে ঠিক হয় যে কপ্টারটি রাজীব গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নামবে ৷
#WATCH | Kerala: A portion of the helipad tarmac sank in after a chopper carrying President Droupdi Murmu landed at Pramadam Stadium. Police and fire department personnel deployed at the spot physically pushed the helicopter out of the sunken spot. pic.twitter.com/QDmf28PqIb— ANI (@ANI) October 22, 2025
পুলিশ সূত্রে খবর, শেষ মুহূর্তে খবর আসে যে হেলিকপ্টারটি রাজীব গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নামবে ৷ তাই গতকাল রাতে এই হেলিপ্যাডটি তৈরি করা হয়েছে ৷ তাই কংক্রিট ঠিকমতো শুকোয়নি ৷ এদিন সকালে জায়গাটি নরম ছিল ৷ তাই কপ্টারের মতো ভারী যান সেখানে নামতেই গর্ত তৈরি হয় ৷ সমস্যায় পড়েন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী ৷ তারা ঠেলে কপ্টারটিকে মাটিতে তুলে আনেন ৷
কারও কোনও আহত হওয়া বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি ৷ এর ফলে রাষ্ট্রপতির সফরে সামান্য ব্যাঘাত ঘটে ৷ তিনি অবশ্য সেখান থেকে সড়কপথে পাম্বার উদ্দেশে রওনা দেন ৷ পরে সকাল 11টা নাগাদ তিনি শবরীমালায় ভগবান আয়াপ্পার মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন ৷ সেখানে পম্পা নদীতে নিজের পা ধুয়ে নিকবর্তী মন্দিরগুলিতে যান ৷ ভগবান গণপতির মন্দিরও দর্শন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন তাঁর এডিসি তথা সচিব সৌরভ এস নায়ার, পিএসও বিনয় মাথুর এবং জামাতা গণেশ চন্দ্র হেমব্রম ৷ তাঁদের স্পেশাল কনভয় 4.5 কিমি দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে মন্দিরে পৌঁছয় ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চার দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি কেরলের তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছন ৷