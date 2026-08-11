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'বন্দে মাতরম' বিলে স্বাক্ষর রাষ্ট্রপতির, আইনি বলে শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করা যায় কি ? প্রশ্ন শশীর

দেশের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' অসম্মান প্রতিরোধী বিল আইনে পরিণত হল ৷ এই গানের ছ'টি অনুচ্ছেদ গাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেসের প্রবীণ সাংসদ ৷

President of India, Droupadi Murmu
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (ছবি সূত্র: পিআইবি থেকে প্রাপ্ত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 6:48 PM IST

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নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: দেশের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'কে অসম্মান করলে তা এখন থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে ৷ এই সংক্রান্ত বিল বাদল অধিবেশনে জুলাই মাসের শেষে সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়ে গিয়েছে ৷ মঙ্গলবার এই ‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, 2026’-এ স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তাই 'দ্য প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল হনার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, 2026' এবার আইনে পরিণত হল ৷

এদিকে 'বন্দে মাতরম' গানের ছ'টি অনুচ্ছেদ গাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ৷ তাঁর প্রশ্ন, এভাবে আইনের মাধ্যমে মানুষের শ্রদ্ধা ও ধৈর্য প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব ?

‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন’-এর বর্তমান বিধান অনুযায়ী, 'বন্দে মারতম'-কে জাতীয় সঙ্গীত ‘জন গণ মন’-র মতোই সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে ৷ জাতীয় গান গাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে দেওয়া বা তা গাওয়ার সময় কোনও ব্যাঘাত ঘটানো নিষিদ্ধ হল । এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা কারাবাসের সঙ্গে জরিমানার বিধান রয়েছে । দ্বিতীয়বার বা পরবর্তী প্রতিবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে ।

এ বছরের শুরুতে 28 জানুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছিল, যে কোনও সরকারি অনুষ্ঠানে বা সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় গান গাইতে হবে । প্রথমে 'বন্দে মারতম'-এর ছ'টি অনুচ্ছেদ গাওয়া বাধ্যতামূলক ৷ 3 মিনিট 10 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ছ'টি অনুচ্ছেদ গাইতে হবে ৷

Shashi Tharoor Social Media Post
কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের সোশাল মিডিয়া পোস্ট (ছবি: কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের সোশাল মিডিয়া থেকে গৃহীত)

এদিকে 'বন্দেমাতরম' গানের ছ'টি অনুচ্ছেদ গাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ৷ তিনি জানান, কোনও সরকারি অনুষ্ঠানের প্রথমে ও শেষে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় গান পুরোটা গাওয়া আবশ্যিক করা হয়েছে ৷ সংশোধিত বিলের উদ্দেশ্য 'বন্দে মাতরম' গানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়ানো ৷ কিন্তু এই বিলের ফলে সেই উদ্দেশ্য হয়তো পূরণ হবে না ৷

সোশাল মিডিয়ায় তিনি উল্লেখ করেছেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বন্দেমাতরম সংশোধনী বিলে সম্মতি জানিয়েছেন ৷ এদিকে এই বিলটি সংসদে কোনও আলোচনা ছাড়াই পাশ হয়ে গিয়েছে ৷ তিরুঅনন্তপুরমের চার বারের কংগ্রেস সাংসদ লেখেন, "জাতীয় গান ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনও ব্যক্তি জাতীয় গানের প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদ গাইতে পারেন (বাকি চারটি এখনও পর্যন্ত গাওয়ার প্রয়োজন হয় না) এবং এর সঙ্গে সম্পূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার কথা বলা আছে ৷ আমি বাস্তবতা মাথায় রেখে বলতে চাই এটা মানুষের স্বভাবের পরিপন্থী ৷ শ্রদ্ধা সহকারে 'জনগণমন' গাইতে ঠিক 52 সেকেন্ড সময় লাগে ৷ এদিকে জাতীয় গান 'বন্দেমাতরম' গাইতে 3 মিনিট 10 সেকেন্ড সময় প্রয়োজন ৷ তামিলনাড়ু আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই দু'টি গানের সঙ্গে রাজ্য সঙ্গীতও গাওয়া হবে ৷ তার জন্য আরও 2 মিনিট প্রয়োজন ৷ "

বর্ষীয়ান সাংসদের প্রশ্ন, "আমরা কি এটা আশা করতে পারি, প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে এবং পরে শ্রোতারা ছ'মিনিট ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গানগুলি গাইবেন ৷ সব মিলিয়ে 12 মিনিট ? শ্রদ্ধা ও ধৈর্যকে আইন করে বাধ্য করা যায় কি ?"

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VANDE MATARAM
VANDE MATARAM 150 YEARS
VANDE MATARAM CRIMINALISING LAW
বন্দে মাতরমের অসম্মান প্রতিরোধে আইন
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