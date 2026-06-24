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বিশিষ্ট 63 জনকে পদ্ম সম্মান প্রদান রাষ্ট্রপতির, কোন ক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার; রইল তালিকা

এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোট 65টি পদ্ম পুরস্কার প্রদান করেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে দু'টি পদ্মবিভূষণ, সাতটি পদ্মভূষণ এবং 56টি পদ্মশ্রী সম্মান ।

PADMA AWARDS 2026
পদ্ম সম্মান 2026 (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 24, 2026 at 10:55 AM IST

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নয়াদিল্লি, 24 জুন: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে চাঁদের হাট ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পদ্ম পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এই অনুষ্ঠানে মোট 65টি পদ্ম পুরস্কার প্রদান করেন তিনি ৷ যার মধ্যে রয়েছে দু'টি পদ্মবিভূষণ, সাতটি পদ্মভূষণ এবং 56টি পদ্মশ্রী সম্মান । এদিনের অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ।

প্রাপকদের তালিকায় ছিলেন টেনিস কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজ থেকে শুরু করে অভিনেতা মামুট্টি ও সতীশ শাহ, ক্রিকেটার রোহিত শর্মা এবং গায়িকা অলকা ইয়াগনিক-সহ আরও অনেকে ।

রাষ্ট্রপতি ভবনের গণতন্ত্র মণ্ডপে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কেটি থমাসকে (জনসেবা বা পাবলিক অ্যাফেয়ার্স) এবং বিশিষ্ট মালয়ালম সাংবাদিক পি নারায়ণনকে (সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান) পদ্মবিভূষণ প্রদান করেন ।

PADMA AWARDS 2026
নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বেসামরিক পদক প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা (পিটিআই)

এই অনুষ্ঠানে অলকা ইয়াগনিক, মামুট্টি, আমেরিকান অঙ্কোলজিস্ট দত্তাত্রেয়ুদু নোরি, টেনিস খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ, শিল্পপতি এসকেএম মেইলানন্দন এবং সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ ভেল্লাপল্লি নটেশন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণ করেন । ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (JMM)-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের স্ত্রী রূপি সোরেন প্রয়াত নেতার হয়ে পদ্মভূষণ পুরস্কার গ্রহণ করেন ।

পদ্মশ্রী পুরস্কার পেলেন ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ৷ তিনি 2024 সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে জয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ হকি খেলোয়াড় সবিতা পুনিয়াকে পদ্মশ্রী প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি ।

সুশীল কুমার, যোগেশ্বর দত্ত ও রবি দাহিয়ার মতো ভারতীয় অলিম্পিক পদকজয়ীদের প্রশিক্ষক, জর্জিয়ার কোচ ভ্লাদিমির মেস্তভিরিশভিলিকে মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় । তাঁর স্ত্রী এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ।

নাগাল্যান্ডের 83 বছর বয়সী লোকশিল্পী গুরু সাংয়ুসাং পনগেনারের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক আবহ যোগ করে । ঐতিহ্যবাহী নাগা পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাঁর প্রবেশ উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রপতি তাঁর হাতে পদ্মশ্রী পুরস্কার তুলে দেন ।

একসময়ের নকশাল উপদ্রুত এলাকা ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাজ করা সমাজকর্মী বুধরি তাতিও পদ্মশ্রী সম্মান পান । তিনিও তাঁর ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করেছিলেন ৷

অভিনেতা সতীশ শাহকেও মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন রাষ্ট্রপতি । তিনি দেশের প্রথম সিটকম 'ইয়ে জো হ্যায় জিন্দগি', 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' এবং কাল্ট সিনেমা 'জানে ভি দো ইয়ারো'-র মতো নানা জনপ্রিয় পরিবেশনায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দর্শকমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিলেন । তাঁর ভাই এই পুরস্কার গ্রহণ করেন । প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও এবং বর্তমান সিবিএফসি (CBFC) চেয়ারম্যান শশী শেখর ভেমপতিকেও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন রাষ্ট্রপতি ।

অভিনেতা আর. মাধবন, ডিআরডিও-র (DRDO) বিজ্ঞানী চন্দ্রামৌলি গাড্ডামানুগু ('অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় আকাশ মিসাইল সিস্টেমের উন্নয়ন থেকে মোতায়েন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন); স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রাক্তন সহকারী সচিব আরভিএস মণি; এবং দলিত মুচি পরিবার থেকে উঠে আসা স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অত্যাধুনিক অফশোর ফ্যাব্রিকেশন কোম্পানির মালিক অশোক খাদেকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় ।

রেলওয়ে গার্ড হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন অনুপ্রেরণাদায়ক সাহিত্য রচনা করা দলিত লেখক অশোক কুমার হালদার; কর্ণাটকী সঙ্গীতের জন্য রঞ্জনী ও গায়ত্রী ( যৌথভাবে পুরস্কার পেয়েছেন); প্রখ্যাত অভিনেতা অনিল কুমার রাস্তোগি এবং রসায়নের অধ্যাপক মহেন্দ্র নাথ রায়কেও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় ।

PM NARENDRA MODI X HANDLE
পদ্ম সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এক্স পোস্ট (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

এই অনুষ্ঠানের পর এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, পদ্ম পুরস্কার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা ও নিষ্ঠাকে উদযাপন করে । তিনি লেখেন, "পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেকেই সমাজের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । তাঁদের জীবনের যাত্রাপথ অগণিত নাগরিককে অনুপ্রাণিত করে এবং কঠোর পরিশ্রম ও সেবার শক্তির কথা সবাইকে মনে করিয়ে দেয় ।"

26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে সরকার মোট 131টি পদ্ম পুরস্কারের ঘোষণা করেছিল ৷ যার মধ্যে দুটি যৌথ পুরস্কারও (যেখানে পুরস্কারটিকে একটি হিসেবেই গণ্য করা হয়) অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই পুরস্কারগুলোর মধ্যে ছিল পাঁচটি পদ্মবিভূষণ, 13টি পদ্মভূষণ এবং 113টি পদ্মশ্রী সম্মান ।

গত 25 মে আয়োজিত প্রথম অসামরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি 65টি পদ্ম পুরস্কার—দুটি পদ্মবিভূষণ, ছয়টি পদ্মভূষণ এবং 57টি পদ্মশ্রী—প্রদান করেছিলেন । বাকি 65টি পুরস্কার (একটি যৌথ পুরস্কার-সহ) মঙ্গলবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয় ।

দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান হিসেবে বিবেচিত পদ্ম পুরস্কার তিনটি বিভাগে প্রদান করা হয়—পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী । শিল্পকলা, সমাজসেবা, জনসেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, খেলাধুলা এবং জনসেবা (সিভিল সার্ভিস)-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় । অসাধারণ ও বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মবিভূষণ, উচ্চমানের বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মভূষণ এবং যে কোনও ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয় ।

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PRESIDENT DROUPADI MURMU
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PADMA AWARDS 2026

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