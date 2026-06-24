বিশিষ্ট 63 জনকে পদ্ম সম্মান প্রদান রাষ্ট্রপতির, কোন ক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার; রইল তালিকা
এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোট 65টি পদ্ম পুরস্কার প্রদান করেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে দু'টি পদ্মবিভূষণ, সাতটি পদ্মভূষণ এবং 56টি পদ্মশ্রী সম্মান ।
Published : June 24, 2026 at 10:55 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 জুন: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে চাঁদের হাট ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পদ্ম পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ এই অনুষ্ঠানে মোট 65টি পদ্ম পুরস্কার প্রদান করেন তিনি ৷ যার মধ্যে রয়েছে দু'টি পদ্মবিভূষণ, সাতটি পদ্মভূষণ এবং 56টি পদ্মশ্রী সম্মান । এদিনের অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ।
প্রাপকদের তালিকায় ছিলেন টেনিস কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজ থেকে শুরু করে অভিনেতা মামুট্টি ও সতীশ শাহ, ক্রিকেটার রোহিত শর্মা এবং গায়িকা অলকা ইয়াগনিক-সহ আরও অনেকে ।
রাষ্ট্রপতি ভবনের গণতন্ত্র মণ্ডপে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কেটি থমাসকে (জনসেবা বা পাবলিক অ্যাফেয়ার্স) এবং বিশিষ্ট মালয়ালম সাংবাদিক পি নারায়ণনকে (সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান) পদ্মবিভূষণ প্রদান করেন ।
এই অনুষ্ঠানে অলকা ইয়াগনিক, মামুট্টি, আমেরিকান অঙ্কোলজিস্ট দত্তাত্রেয়ুদু নোরি, টেনিস খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ, শিল্পপতি এসকেএম মেইলানন্দন এবং সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ ভেল্লাপল্লি নটেশন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণ করেন । ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (JMM)-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবু সোরেনের স্ত্রী রূপি সোরেন প্রয়াত নেতার হয়ে পদ্মভূষণ পুরস্কার গ্রহণ করেন ।
পদ্মশ্রী পুরস্কার পেলেন ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ৷ তিনি 2024 সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে জয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ হকি খেলোয়াড় সবিতা পুনিয়াকে পদ্মশ্রী প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি ।
সুশীল কুমার, যোগেশ্বর দত্ত ও রবি দাহিয়ার মতো ভারতীয় অলিম্পিক পদকজয়ীদের প্রশিক্ষক, জর্জিয়ার কোচ ভ্লাদিমির মেস্তভিরিশভিলিকে মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় । তাঁর স্ত্রী এই পুরস্কার গ্রহণ করেন ।
নাগাল্যান্ডের 83 বছর বয়সী লোকশিল্পী গুরু সাংয়ুসাং পনগেনারের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক আবহ যোগ করে । ঐতিহ্যবাহী নাগা পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাঁর প্রবেশ উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রপতি তাঁর হাতে পদ্মশ্রী পুরস্কার তুলে দেন ।
একসময়ের নকশাল উপদ্রুত এলাকা ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাজ করা সমাজকর্মী বুধরি তাতিও পদ্মশ্রী সম্মান পান । তিনিও তাঁর ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করেছিলেন ৷
অভিনেতা সতীশ শাহকেও মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন রাষ্ট্রপতি । তিনি দেশের প্রথম সিটকম 'ইয়ে জো হ্যায় জিন্দগি', 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' এবং কাল্ট সিনেমা 'জানে ভি দো ইয়ারো'-র মতো নানা জনপ্রিয় পরিবেশনায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দর্শকমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিলেন । তাঁর ভাই এই পুরস্কার গ্রহণ করেন । প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও এবং বর্তমান সিবিএফসি (CBFC) চেয়ারম্যান শশী শেখর ভেমপতিকেও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন রাষ্ট্রপতি ।
অভিনেতা আর. মাধবন, ডিআরডিও-র (DRDO) বিজ্ঞানী চন্দ্রামৌলি গাড্ডামানুগু ('অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় আকাশ মিসাইল সিস্টেমের উন্নয়ন থেকে মোতায়েন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন); স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রাক্তন সহকারী সচিব আরভিএস মণি; এবং দলিত মুচি পরিবার থেকে উঠে আসা স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অত্যাধুনিক অফশোর ফ্যাব্রিকেশন কোম্পানির মালিক অশোক খাদেকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় ।
রেলওয়ে গার্ড হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন অনুপ্রেরণাদায়ক সাহিত্য রচনা করা দলিত লেখক অশোক কুমার হালদার; কর্ণাটকী সঙ্গীতের জন্য রঞ্জনী ও গায়ত্রী ( যৌথভাবে পুরস্কার পেয়েছেন); প্রখ্যাত অভিনেতা অনিল কুমার রাস্তোগি এবং রসায়নের অধ্যাপক মহেন্দ্র নাথ রায়কেও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয় ।
এই অনুষ্ঠানের পর এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, পদ্ম পুরস্কার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা ও নিষ্ঠাকে উদযাপন করে । তিনি লেখেন, "পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেকেই সমাজের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । তাঁদের জীবনের যাত্রাপথ অগণিত নাগরিককে অনুপ্রাণিত করে এবং কঠোর পরিশ্রম ও সেবার শক্তির কথা সবাইকে মনে করিয়ে দেয় ।"
26 জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে সরকার মোট 131টি পদ্ম পুরস্কারের ঘোষণা করেছিল ৷ যার মধ্যে দুটি যৌথ পুরস্কারও (যেখানে পুরস্কারটিকে একটি হিসেবেই গণ্য করা হয়) অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই পুরস্কারগুলোর মধ্যে ছিল পাঁচটি পদ্মবিভূষণ, 13টি পদ্মভূষণ এবং 113টি পদ্মশ্রী সম্মান ।
গত 25 মে আয়োজিত প্রথম অসামরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি 65টি পদ্ম পুরস্কার—দুটি পদ্মবিভূষণ, ছয়টি পদ্মভূষণ এবং 57টি পদ্মশ্রী—প্রদান করেছিলেন । বাকি 65টি পুরস্কার (একটি যৌথ পুরস্কার-সহ) মঙ্গলবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয় ।
দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান হিসেবে বিবেচিত পদ্ম পুরস্কার তিনটি বিভাগে প্রদান করা হয়—পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী । শিল্পকলা, সমাজসেবা, জনসেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, খেলাধুলা এবং জনসেবা (সিভিল সার্ভিস)-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় । অসাধারণ ও বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মবিভূষণ, উচ্চমানের বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মভূষণ এবং যে কোনও ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয় ।