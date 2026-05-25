ETV Bharat / bharat

পদ্ম পুরস্কার পেলেন দেশের কৃতি ব্যক্তিত্বরা; সম্মান চলচ্চিত্র-সঙ্গীত, সাহিত্য থেকে জনসেবায়

গত 26 জানুয়ারি এবছরের পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনে কোন কোন দিকপাল ব্যক্তিত্ব পদ্ম পুরস্কার পেলেন? দেখে নিন প্রাপকদের সম্পূর্ণ তালিকা...

Padma Awards 2026
পদ্ম পুরস্কার পেলেন দেশের কৃতি ব্যক্তিত্বরা (ANI/IANS)
author img

By PTI

Published : May 25, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 25 মে: সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠিত পদ্ম পুরস্কার 2026 অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং জনসেবার মতো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য দেশের সেরা কৃতি, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। এই বছর ভারত সরকার মোট 131টি পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 5টি পদ্মবিভূষণ, 13টি পদ্মভূষণ, 13টি মরণোত্তর সম্মান এবং 113টি পদ্মশ্রী পুরস্কার।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব এ বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে মামুটি, অলকা ইয়াগনিক ও অজিত কুমারের পাশাপাশি অভিনেতা আর মাধবন-সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হবে। 25 মে, 66 জন ব্যক্তিকে পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। বাকি 65 জনকে পরবর্তী পর্যায়ে সম্মানিত করা হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "আজ পদ্ম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলাম। এই অনুষ্ঠানটি ছিল গর্ব, কৃতজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ; যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমাজ ও জাতির প্রতি তাঁদের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানিত করা হল।"

প্রধানমন্ত্রী পোস্ট করেন, "ভারতের শক্তি নিহিত রয়েছে এমন সব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মাঝে, যাঁদের কর্ম আমাদের সমষ্টিগত যাত্রাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এখানে রইল ‘পদ্ম’ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আরও কিছু ঝলক।"

জনসেবা ও বিচার বিভাগে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কেটি থমাসকে ‘পদ্মবিভূষণ’-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে। 1996 সাল থেকে 2002 সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে দায়িত্ব পালনকালে তিনি রাজীব গান্ধি হত্যা মামলা-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রায়ের অংশ ছিলেন।

প্রবীণ হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী ও সাংসদ হেমা মালিনী তাঁর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবন এবং বাংলা চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় বাংলা সিনেমার সুপারস্টার অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ৷

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে অবদানের জন্য উত্তর প্রদেশের প্রখ্যাত বেহালাবাদক এন রাজামকে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপন জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পীযূষ পান্ডেকে মরণোত্তর পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী নীতা যোশী রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন।

সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক পি নারায়ণনকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। রাজনীতি ও জনসেবায় আজীবন অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনকে মরণোত্তর ‘পদ্মবিভূষণ’ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

বিহারের লোকসংগীত শিল্পী ভারত সিং ভারতী পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিখ্যাত তবলা বাদক কুমার বসুও পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। থিয়েটার ও টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রবীণ শিল্পী ও অভিনেতা অরবিন্দ বৈদ্যও পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে ৷

  1. রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্ম সম্মান গ্রহণ করলেন হরমনপ্রীত, নজর কাড়ল ভারত অধিনায়িকার লুক
  2. মরণোত্তর পদ্মবিভূষণে সম্মানিত ধর্মেন্দ্র, পদ্মশ্রী পেলেন প্রসেনজিৎ

TAGGED:

PRESIDENT DROUPADI MURMU
PADMA AWARDS
পদ্ম পুরস্কার
PADMA AWARDS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.