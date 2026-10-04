তারার আলোয় গরবা-ডান্ডিয়ার ছন্দ ! 10 অক্টোবর রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল'

তারার আলোয় গরবা-ডান্ডিয়ার ছন্দ ! 10 অক্টোবর রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল'
Dandiya Dhamal At Ramoji Film City: রামোজি ফিল্ম সিটির বিশাল প্রেক্ষাপটে তারাভরা আকাশের নীচে গরবা এবং ডান্ডিয়ার আয়োজনই হবে সন্ধের মূল আকর্ষণ ।
Published : October 4, 2026 at 9:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজো, নবরাত্রি ও দশেরার উৎসবের আবহ আরও জমজমাট করতে এবার গরবা-ডান্ডিয়ার ছন্দে মাতবে রামোজি ফিল্ম সিটি । আগামী 10 অক্টোবর সেখানে আয়োজিত হতে চলেছে 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল' । নবরাত্রির মূল উৎসবের আগে এক সন্ধ্য়ায় গান, নাচ, রকমারি পদ এবং উৎসবের রঙে মেতে ওঠার সুযোগ পাবেন দর্শকেরা । রংতালির সহযোগিতায় আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন সব বয়সের মানুষ ।
10 অক্টোবর সন্ধে 7টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান । রামোজি ফিল্ম সিটিতে আকাশের নীচে গরবা এবং ডান্ডিয়ার আয়োজনই হবে সন্ধের মূল আকর্ষণ । উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে তুলতে থাকবে বিশেষ আলোকসজ্জা, সাজসজ্জা এবং মঞ্চসজ্জা । সিনেমার বিশাল সেট ও খোলা পরিসরের সঙ্গে উৎসবের ঐতিহ্যবাহী রং মিশিয়ে আলাদা পরিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা করেছেন আয়োজকেরা ।
শুধু ডান্ডিয়া নয়, অনুষ্ঠানের শুরুতেই থাকবে গরবা ওয়ার্ম-আপ সেশন । গরবার সঙ্গে যাঁদের নিয়মিত পরিচয় নেই, তাঁরাও যাতে সহজে তাল মেলাতে পারেন, সেই ভাবনা থেকেই এই পর্ব । তার পরে খুলে যাবে ডান্ডিয়ার আসর । অভিজ্ঞ নৃত্যশিল্পীদের পাশাপাশি যাঁরা প্রথম বার ডান্ডিয়ায় অংশ নিতে চান, তাঁদের জন্যও খোলা থাকবে নাচের মঞ্চ ।
সন্ধের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে লাইভ ব্যান্ডের গরবা পরিবেশনা । ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি আধুনিক গানের মিশেল থাকবে পরিবেশনায় । গানের তালে তালে গরবা এবং ডান্ডিয়ার ছন্দে দর্শকদের অংশগ্রহণই অনুষ্ঠানের প্রাণ হয়ে উঠবে বলে আশা আয়োজকদের ।
উৎসব মানেই খাবার । তাই নাচ-গানের ফাঁকে দর্শকদের জন্য থাকবে নানা ধরনের ভারতীয় খাবার, মুখরোচক স্ন্যাকস এবং পানীয় । বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে খাওয়াদাওয়ার সুযোগও থাকবে । ফলে অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র নাচের আসর না হয়ে হয়ে উঠবে এক সন্ধের পূর্ণাঙ্গ উৎসবের আয়োজন ।
ছবির জন্যও থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা । রামোজি ফিল্ম সিটির বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করা হবে থিমভিত্তিক ফটো স্পট । উৎসবের পোশাকে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ থাকবে সেখানে । আলো, সাজসজ্জা এবং রঙিন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সেই ছবি উৎসবের স্মৃতি ধরে রাখবে বলেই আশা আয়োজকদের ।
আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানটি সব বয়সের মানুষের কথা মাথায় রেখেই সাজানো হয়েছে । নিরাপত্তার জন্য থাকবে পেশাদার সিকিউরিটি স্ক্রিনিং এবং অনুষ্ঠানস্থলে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা । পরিবার নিয়ে যাতে নিশ্চিন্তে উৎসবে অংশ নেওয়া যায়, সে দিকেও নজর রাখা হয়েছে । উৎসবে যোগ দিতে দর্শকদের নিজেদের পছন্দের গরবা বা ডান্ডিয়ার পোশাকে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজকেরা । অর্থাৎ সন্ধের সাজেও থাকবে উৎসবের ছোঁয়া, রঙিন পোশাক, হাতে ডান্ডিয়া এবং চারপাশে গরবার ছন্দ ।
10 অক্টোবরের এই বিশেষ সন্ধের জন্য সীমিত সময়ের অফারে টিকিটের দাম রাখা হয়েছে 500 টাকা । রামোজি ফিল্ম সিটির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টিকিট বুক করা যাবে । অনুষ্ঠান সংক্রান্ত অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যাবে 76598 76598 নম্বরে ।
নবরাত্রির উৎসবের আগে তাই হায়দরাবাদে গরবা-ডান্ডিয়ার এক অন্য রকম সন্ধের অপেক্ষা । রামোজি ফিল্ম সিটির বিশাল পরিসর, লাইভ মিউজিক, নাচ, খাবার এবং উৎসবের সাজ, সব মিলিয়ে 10 অক্টোবরের 'প্রি-ডান্ডিয়া ধামাল' শহরের উৎসবপ্রেমীদের জন্য হয়ে উঠতে পারে অন্যতম আকর্ষণ ।