মুলায়ম পুত্রের অকাল প্রয়াণ, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় অখিলেশ যাদবের পরিবার

মুলায়ম পুত্রের অকাল প্রয়াণ, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় অখিলেশ যাদবের পরিবার
ভাইকে হারালেন সমাজবাদী পার্টি প্রধান ৷ স্ত্রী বিজেপি নেত্রী হলেও রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন প্রয়াত প্রতীক যাদব ৷
Published : May 13, 2026 at 9:18 AM IST
লখনউ, 13 মে: সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের পরিবারে শোকের ছায়া ৷ মাত্র 38 বছর বয়সে মৃত্যু হল তাঁর ভাই প্রতীক যাদবের ৷ তিনি বিজেপি নেত্রী অপর্ণা যাদবের স্বামী ৷
জানা গিয়েছে, সকাল 6টায় তাঁকে তাঁর বিক্রমাদিত্যের বাসভবন থেকে লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে আনা হয় ৷ যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হাসপাতালের সিএমএস ডাক্তার দেবেশ চন্দ্র জানিয়েছেন যে, তাঁকে যখন সেখানে আনা হয়, তখন তিনি ইতিমধ্যেই মৃত ছিলেন । পঞ্চনামার পর প্রতীক যাদবের মরদেহ কেজিএমইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে ময়নাতদন্ত করা হবে ।
श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद!— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 13, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।
विनम्र श्रद्धांजलि!
সমাজবাদী পার্টি প্রতীক যাদবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে । দলটির পক্ষ থেকে টুইটারে একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, "অত্যন্ত দুঃখজনক ! তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক ।"
প্রতীক ছিলেন মুলায়ম সিং যাদবের দ্বিতীয় স্ত্রী সাধনা গুপ্তার পুত্র । তিনি ব্রিটেনের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন । দেশের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হয়েও প্রতীক রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন । তিনি রিয়েল এস্টেট এবং ফিটনেস ব্যবসা চালাতেন ।
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2026
(लखनऊ सिविल अस्पताल के बाहर की वीडियो) pic.twitter.com/htaOL2OKeH
প্রতীক লখনউতে 'দ্য ফিটনেস প্ল্যানেট' নামে একটি জিমের মালিক ছিলেন । তিনি 'জীব আশ্রয়' নামে একটি সংস্থাও চালাতেন, যেটি রাস্তার কুকুরদের চিকিৎসা, যত্ন, খাওয়ানো এবং উদ্ধার করত ।